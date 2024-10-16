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В Калмыкии ввели режим ЧС из-за почвенной засухи
В Калмыкии ввели режим ЧС из-за почвенной засухи - РИА Новости, 16.10.2024
В Калмыкии ввели режим ЧС из-за почвенной засухи
Режим ЧС введен в Калмыкии из-за почвенной засухи в девяти районах, сообщил глава региона Бату Хасиков в своем Telegram-канале. РИА Новости, 16.10.2024
2024-10-16T22:55
2024-10-16T22:55
2024-10-16T22:55
бату хасиков
происшествия
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ВОЛГОГРАД, 16 окт – РИА Новости. Режим ЧС введен в Калмыкии из-за почвенной засухи в девяти районах, сообщил глава региона Бату Хасиков в своем Telegram-канале. "Получаю обращения от наших фермеров о сложностях в подготовке к зимовке и заготовке кормов. В связи с этим принял решение ввести режим чрезвычайной ситуации регионального уровня. Ранее по моему поручению было проведено обследование ситуации, по результатам которого на территории 9-ти районных муниципальных образований была установлена почвенная засуха. Считаю, что введение регионального ЧС необходимо", - сообщил Хасиков.
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бату хасиков, происшествия
Бату Хасиков, Происшествия
В Калмыкии ввели режим ЧС из-за почвенной засухи
Хасиков: в Калмыкии из-за почвенной засухи в девяти районах ввели режим ЧС