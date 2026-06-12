Путин предложил почтить память Очир-Горяева минутой молчания

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Владимир Путин предложил почтить минутой молчания память погибшего героя России Нарана Очир-Горяева.
- О гибели замкомандира батальона Очир-Горяева сообщил глава республики Бату Хасиков.
МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин на встрече с участниками СВО предложил почтить память погибшего героя России Очир-Горяева минутой молчания.
"К сожалению, мы теряем и таких людей. Давайте и его (героя России Нарана Очир-Горяева - ред.), и других ребят, которые ушли, отдав жизнь за Родину, за Россию, почтим минутой молчания", - сказал Путин на встрече с военнослужащими, участниками специальной военной операции.
О гибели замкомандира батальона Очир-Горяева 5 июня сообщил глава республики Бату Хасиков.