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Путин предложил почтить память Очир-Горяева минутой молчания - РИА Новости, 12.06.2026
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16:38 12.06.2026 (обновлено: 17:19 12.06.2026)
Путин предложил почтить память Очир-Горяева минутой молчания

Путин предложил почтить память погибшего Героя РФ Очир-Горяева минутой молчания

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин проводит в Кремле встречу с участниками Специальной военной операции. 12 июня 2026
Президент РФ Владимир Путин проводит в Кремле встречу с участниками Специальной военной операции. 12 июня 2026 - РИА Новости, 1920, 12.06.2026
© РИА Новости / POOL
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Президент РФ Владимир Путин проводит в Кремле встречу с участниками Специальной военной операции. 12 июня 2026
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Владимир Путин предложил почтить минутой молчания память погибшего героя России Нарана Очир-Горяева.
  • О гибели замкомандира батальона Очир-Горяева сообщил глава республики Бату Хасиков.
МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин на встрече с участниками СВО предложил почтить память погибшего героя России Очир-Горяева минутой молчания.
"К сожалению, мы теряем и таких людей. Давайте и его (героя России Нарана Очир-Горяева - ред.), и других ребят, которые ушли, отдав жизнь за Родину, за Россию, почтим минутой молчания", - сказал Путин на встрече с военнослужащими, участниками специальной военной операции.
О гибели замкомандира батальона Очир-Горяева 5 июня сообщил глава республики Бату Хасиков.
Наран Очир-Горяев - РИА Новости, 1920, 12.06.2026
Путин вспомнил погибшего Героя России Очир-Горяева
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