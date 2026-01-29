"Все отрицают". Что устроила со школьником толпа сверстников в Калмыкии

МОСКВА, 29 янв — РИА Новости, Виктор Званцев. Издевались, избивали и унижали — в Калмыкии стартует судебный процесс по резонансному уголовному делу о доведении до самоубийства 14-летнего школьника. Обвиняемые — четверо подростков и взрослый. О том, что привело к трагедии, повлекшей за собой еще одно ЧП, — в материале РИА Новости.

Толпой на одного

"Ты зачем позвал девочку к себе домой? Ты спросил разрешения у ее родителей?" — голос за кадром становится все агрессивнее. Слова адресованы 14-летнему Андрею (имена всех несовершеннолетних изменены), окруженному толпой сверстников и старшеклассников.

"Допрос с пристрастием" продолжается около минуты, после чего перетекает в откровенное издевательство. Андрею дают несколько пощечин, бросают на землю, бьют ногой по лицу и угрожают "заплевать" всей толпой. На этом запись обрывается.

Все происходит в селе Садовое в праздничный вечер — 8 марта 2025 года. На следующий день ролик облетит школьные чаты — Андрей станет объектом всеобщей травли и насмешек. Не выдержав давления, вечером 10 марта он вернется с учебы и, пока матери не будет дома, сведет счеты с жизнью.

По словам местных, полицейские опросили издевавшихся над подростком школьников и сразу отпустили. Убитые горем мать и сестра боялись, что историю замнут, поэтому предали все огласке — записали видеообращение.

Особый контроль

СК возбудил уголовное дело по статье "Доведение до самоубийства", а ход расследования взял на личный контроль глава ведомства Александр Бастрыкин. Подключились также глава Республики Калмыкия Бату Хасиков и региональный омбудсмен.

"Мне дали поручение выехать в село и встретиться с родными и близкими мальчика, чтобы оказать помощь, — сообщала в марте уполномоченный по правам ребенка в Республике Калмыкия Наталья Чужаева. — Я дала разъяснение маме погибшего, обсудила некоторые беспокоящие ее вопросы и приняла заявление, на основании которого мы проведем дополнительную проверку вне зависимости от уже ведущихся правоохранительными органами следственных действий".

Вскоре начался повторный розыск подозреваемых, за которым последовали и первые задержания. Село же тем временем всколыхнуло новое ЧП: пропал еще один 14-летний подросток. По данным властей, он участвовал в травле. Спустя несколько недель его тело обнаружили на окраине. Вероятно, школьник тоже покончил с собой.

Между тем в уголовном деле одна за другой добавлялись новые статьи: "Побои", "Незаконное проникновение в жилище" и "Вовлечение несовершеннолетнего в преступную деятельность". Увеличивалось и количество фигурантов.

В итоге троих, включая единственного совершеннолетнего Данзана Баринова, отправили в СИЗО. Еще двоих, обвиняемых лишь в незаконном проникновении в дом Андрея, оставили под подпиской о невыезде. Те же, кто не достигли возраста привлечения к уголовной ответственности, по сути, вышли сухими из воды.

Минимальное наказание

Все пятеро вину отрицают. Уверяют, что хотели просто наказать подростка за неподобающее поведение: мол, тот чуть ли не пытался изнасиловать сверстницу. Однако расследование показало иную картину.

"Вечером 8 марта школьница Ольга вместе с еще одним приятелем пришла с ночевкой в гости к Андрею, — рассказывает РИА Новости источник, знакомый с материалами дела. — Тот уточнил, спросила ли девушка разрешение у матери. Она ответила положительно, но, как оказалось, соврала. Обеспокоенные родители начали поиски, к которым подключилась и сестра Ольги".

Довольно быстро выяснили, что ее видели в компании Андрея. Вскоре к нему домой заявились приятели сестры "пропавшей" и вызвали подростка на разговор, часть которого и была позже опубликована в Сети.

"Ольга испытывала к Андрею симпатию и старалась проводить с ним много времени, — продолжает источник. — После его самоубийства следователи даже опасались, как бы не случилось еще одного суицида, потому что школьница была на грани".

Что касается задержанных, то, по словам местных, Андрея они задирали и раньше. "На этом видео — не первое унижение, — рассказывает жительница села Ольга. — Все началось еще в четвертом-пятом классе и продолжалось несколько лет. В последний раз у парня уже не было сил терпеть. Он давно говорил другу, что больше так не может".

При этом на учете ранее никто не состоял. Так или иначе, но теперь судьбу обидчиков школьника решит суд, который начнется 29 января. "Мать Андрея будет требовать для них максимально строгого наказания, — говорит ее адвокат Виталий Григорьев. — Тем более никто перед ней не извинился и не предложил хоть какую-то помощь".