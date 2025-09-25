Рейтинг@Mail.ru
В Элисте открылся III Международный буддийский форум
25.09.2025
22:34 25.09.2025
В Элисте открылся III Международный буддийский форум
Открытие III Международного буддийского форума проходит в Элисте, передает корреспондент РИА Новости.
ЭЛИСТА, 25 сен - РИА Новости. Открытие III Международного буддийского форума проходит в Элисте, передает корреспондент РИА Новости. Третий международный буддийский форум проходит 25-28 сентября в Элисте. В форуме участвуют представители 35 стран, в том числе Китая, Индии, Шри-Ланки, Бангладеш, Непала, Камбоджи, Мьянмы, Республики Корея, Белоруссии, Сербии, Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Монголии, Бразилии, Бутана и Испании. В программе форума более 50 мероприятий. В четверг в Национальном музее Калмыкии имени Н. Н. Пальмова также открылась выставка буддийского искусства "Калмыцкие буддийские шедевры из музеев Санкт-Петербурга". Форум открыл авторский музыкальный спектакль "Кочевье народа" сооснователя мультимедиа студии Raketamedia и режиссера-постановщика открытия Олимпийских игр в Сочи Андрея Болтенко, который был поставлен с использованием 9 LED-экранов высотой 10 метров, размещенных на фоне степи. ​Как отметили организаторы, почетными гостями церемонии стали заместитель председателя правительства Российской Федерации Дмитрий Чернышенко, глава Республики Калмыкия Бату Хасиков, Шаджин-лама Калмыкии геше Тензин Чойдак, глава Республики Бурятия Алексей Цыденов, глава Республики Тыва Владислав Ховалыг, депутат Государственной думы Федерального собрания Российской Федерации Шолбан Кара-оол, представитель МИД России в городе Астрахань Олег Коломин, а также представители духовенства стран-участниц форума.
ЭЛИСТА, 25 сен - РИА Новости. Открытие III Международного буддийского форума проходит в Элисте, передает корреспондент РИА Новости.
Третий международный буддийский форум проходит 25-28 сентября в Элисте. В форуме участвуют представители 35 стран, в том числе Китая, Индии, Шри-Ланки, Бангладеш, Непала, Камбоджи, Мьянмы, Республики Корея, Белоруссии, Сербии, Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Монголии, Бразилии, Бутана и Испании.
В программе форума более 50 мероприятий. В четверг в Национальном музее Калмыкии имени Н. Н. Пальмова также открылась выставка буддийского искусства "Калмыцкие буддийские шедевры из музеев Санкт-Петербурга".
Форум открыл авторский музыкальный спектакль "Кочевье народа" сооснователя мультимедиа студии Raketamedia и режиссера-постановщика открытия Олимпийских игр в Сочи Андрея Болтенко, который был поставлен с использованием 9 LED-экранов высотой 10 метров, размещенных на фоне степи.
​Как отметили организаторы, почетными гостями церемонии стали заместитель председателя правительства Российской Федерации Дмитрий Чернышенко, глава Республики Калмыкия Бату Хасиков, Шаджин-лама Калмыкии геше Тензин Чойдак, глава Республики Бурятия Алексей Цыденов, глава Республики Тыва Владислав Ховалыг, депутат Государственной думы Федерального собрания Российской Федерации Шолбан Кара-оол, представитель МИД России в городе Астрахань Олег Коломин, а также представители духовенства стран-участниц форума.
