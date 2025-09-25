https://ria.ru/20250925/elista-2044443100.html

В Элисте открылся III Международный буддийский форум

В Элисте открылся III Международный буддийский форум - РИА Новости, 25.09.2025

В Элисте открылся III Международный буддийский форум

Открытие III Международного буддийского форума проходит в Элисте, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 25.09.2025

2025-09-25T22:34:00+03:00

2025-09-25T22:34:00+03:00

2025-09-25T22:34:00+03:00

религия

элиста

китай

индия

дмитрий чернышенко

бату хасиков

алексей цыденов

https://cdnn21.img.ria.ru/images/152675/46/1526754627_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_f8e6edcf1cb15165334be2ff94054b67.jpg

ЭЛИСТА, 25 сен - РИА Новости. Открытие III Международного буддийского форума проходит в Элисте, передает корреспондент РИА Новости. Третий международный буддийский форум проходит 25-28 сентября в Элисте. В форуме участвуют представители 35 стран, в том числе Китая, Индии, Шри-Ланки, Бангладеш, Непала, Камбоджи, Мьянмы, Республики Корея, Белоруссии, Сербии, Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Монголии, Бразилии, Бутана и Испании. В программе форума более 50 мероприятий. В четверг в Национальном музее Калмыкии имени Н. Н. Пальмова также открылась выставка буддийского искусства "Калмыцкие буддийские шедевры из музеев Санкт-Петербурга". Форум открыл авторский музыкальный спектакль "Кочевье народа" сооснователя мультимедиа студии Raketamedia и режиссера-постановщика открытия Олимпийских игр в Сочи Андрея Болтенко, который был поставлен с использованием 9 LED-экранов высотой 10 метров, размещенных на фоне степи. ​Как отметили организаторы, почетными гостями церемонии стали заместитель председателя правительства Российской Федерации Дмитрий Чернышенко, глава Республики Калмыкия Бату Хасиков, Шаджин-лама Калмыкии геше Тензин Чойдак, глава Республики Бурятия Алексей Цыденов, глава Республики Тыва Владислав Ховалыг, депутат Государственной думы Федерального собрания Российской Федерации Шолбан Кара-оол, представитель МИД России в городе Астрахань Олег Коломин, а также представители духовенства стран-участниц форума.

https://ria.ru/20250924/arkhiepiskop-2043926307.html

https://ria.ru/20250924/forum-2044007611.html

элиста

китай

индия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

элиста, китай, индия, дмитрий чернышенко, бату хасиков, алексей цыденов