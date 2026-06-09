Рейтинг@Mail.ru
В Калмыкии пройдут похороны погибшего на СВО Героя России Очир-Горяева - РИА Новости, 09.06.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:15 09.06.2026 (обновлено: 12:22 09.06.2026)
В Калмыкии пройдут похороны погибшего на СВО Героя России Очир-Горяева

Похороны погибшего на СВО Героя России Очир-Горяева пройдут в Калмыкии в среду

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкНаран Очир-Горяев
Наран Очир-Горяев - РИА Новости, 1920, 09.06.2026
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в медиабанк
Наран Очир-Горяев. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Похороны Героя России Нарана Очир-Горяева, погибшего при выполнении боевых задач в ходе спецоперации, пройдут 10 июня на Элистинском городском кладбище.
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 9 июн - РИА Новости, Юлия Насулина. Похороны Героя России Нарана Очир-Горяева, погибшего при выполнении боевых задач в ходе спецоперации, пройдут в Элисте в среду, сообщили РИА Новости в пресс-службе правительства Калмыкии.
О гибели замкомандира батальона Очир-Горяева 5 июня сообщил глава республики Бату Хасиков.
«
"Похороны пройдут 10 июня на Элистинском городском кладбище по желанию семьи", - сказал собеседник агентства.
Он добавил, что согласно буддийскому обычаю, за душу погибшего будут молиться ламы.
Очир-Горяев являлся командиром штурмовой роты мотострелкового батальона 6-й отдельной мотострелковой бригады 3-й общевойсковой армии Южного военного округа. С первых дней СВО он находился на передовой.
В декабре 2025 года президент РФ Владимир Путин приглашал Очир-Горяева на прямую линию. В ходе беседы он рассказал, как шла работа по взятию Северска. За проявленные мужество и героизм при выполнении боевых задач указом президента Российской Федерации Очир‑Горяев был удостоен звания Героя РФ.
 
Республика КалмыкияРоссияОбществоНаран Очир-Горяев (Герой России)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала