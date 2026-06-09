В Калмыкии пройдут похороны погибшего на СВО Героя России Очир-Горяева

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Похороны Героя России Нарана Очир-Горяева, погибшего при выполнении боевых задач в ходе спецоперации, пройдут 10 июня на Элистинском городском кладбище.
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 9 июн - РИА Новости, Юлия Насулина. Похороны Героя России Нарана Очир-Горяева, погибшего при выполнении боевых задач в ходе спецоперации, пройдут в Элисте в среду, сообщили РИА Новости в пресс-службе правительства Калмыкии.
О гибели замкомандира батальона Очир-Горяева 5 июня сообщил глава республики Бату Хасиков.
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"Похороны пройдут 10 июня на Элистинском городском кладбище по желанию семьи", - сказал собеседник агентства.
Он добавил, что согласно буддийскому обычаю, за душу погибшего будут молиться ламы.
Очир-Горяев являлся командиром штурмовой роты мотострелкового батальона 6-й отдельной мотострелковой бригады 3-й общевойсковой армии Южного военного округа. С первых дней СВО он находился на передовой.
В декабре 2025 года президент РФ Владимир Путин приглашал Очир-Горяева на прямую линию. В ходе беседы он рассказал, как шла работа по взятию Северска. За проявленные мужество и героизм при выполнении боевых задач указом президента Российской Федерации Очир‑Горяев был удостоен звания Героя РФ.