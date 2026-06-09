В Калмыкии пройдут похороны погибшего на СВО Героя России Очир-Горяева

Краткий пересказ от РИА ИИ Похороны Героя России Нарана Очир-Горяева, погибшего при выполнении боевых задач в ходе спецоперации, пройдут 10 июня на Элистинском городском кладбище.

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 9 июн - РИА Новости, Юлия Насулина. Похороны Героя России Нарана Очир-Горяева, погибшего при выполнении боевых задач в ходе спецоперации, пройдут в Элисте в среду, сообщили РИА Новости в пресс-службе правительства Калмыкии.

О гибели замкомандира батальона Очир-Горяева 5 июня сообщил глава республики Бату Хасиков

« "Похороны пройдут 10 июня на Элистинском городском кладбище по желанию семьи", - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что согласно буддийскому обычаю, за душу погибшего будут молиться ламы.

Очир-Горяев являлся командиром штурмовой роты мотострелкового батальона 6-й отдельной мотострелковой бригады 3-й общевойсковой армии Южного военного округа. С первых дней СВО он находился на передовой.