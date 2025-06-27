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Священную буддистскую реликвию привезут в Калмыкию из Индии - РИА Новости, 27.06.2025
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Религия
 
12:24 27.06.2025
https://ria.ru/20250627/kalmykiya-2025786544.html
Священную буддистскую реликвию привезут в Калмыкию из Индии
Священную буддистскую реликвию привезут в Калмыкию из Индии - РИА Новости, 27.06.2025
Священную буддистскую реликвию привезут в Калмыкию из Индии
Священную буддистскую реликвию, мощи Будды Шакьямуни, привезут в Калмыкию из Индии в преддверии III Международного буддийского форума, сообщил глава республики... РИА Новости, 27.06.2025
2025-06-27T12:24:00+03:00
2025-06-27T12:24:00+03:00
религия
республика калмыкия
индия
бату хасиков
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ВОЛГОГРАД, 27 июн – РИА Новости. Священную буддистскую реликвию, мощи Будды Шакьямуни, привезут в Калмыкию из Индии в преддверии III Международного буддийского форума, сообщил глава республики Бату Хасиков. По словам Хасикова, в пятницу в Калмыкию прибыл министр (советник-посланник) образования и всеобщего благоденствия при посольстве Индии в Москве Винай Кумар, который посетил центральный хурул "Золотая обитель Будды Шакьямуни". Кумар встретился с Шаджин Ламой Калмыкии геше Тензин Чойдаком. Как отметил глава региона, основная цель визита министра – развитие культурного обмена между Калмыкией и Индией. "В преддверии III Международного буддийского форума Индия совершает широкий жест – в Калмыкию для поклонения планируется привезти священную реликвию для всех буддистов – мощи Будды Шакьямуни. Кроме того, индийская сторона намерена подарить освященную статую Учителя. Это важно обсудить с Шаджин Ламой, чтобы все было организовано с должным почтением и в полном соответствии со всеми канонами и традициями", - сообщил Хасиков в своем Telegram-канале. Третий Международный буддийский форум состоится 25-28 сентября в Элисте. В программе - более 50 мероприятий. Среди основных тем – сохранение и развитие института монашества, перспектива и практика традиционной медицины буддийских стран, буддизм и развитие туристического потенциала и другие вопросы. В рамках форума пройдут различные культурные мероприятия. В частности, запланировано музыкальное подношение Трем Драгоценностям с участием тысячи музыкантов, фестиваль боевых искусств "Кубок лотоса", национальный культурно-спортивный праздник "Джангариада" и другие.
https://ria.ru/20250619/indiya-2023865689.html
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республика калмыкия, индия, бату хасиков
Религия, Республика Калмыкия, Индия, Бату Хасиков
Священную буддистскую реликвию привезут в Калмыкию из Индии

Священную буддистскую реликвию привезут в Калмыкию из Индии в преддверии форума

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкСлужба в буддийском храме "Золотая обитель Будды Шакьямуни" в Калмыкии
Служба в буддийском храме Золотая обитель Будды Шакьямуни в Калмыкии - РИА Новости, 1920, 27.06.2025
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Служба в буддийском храме "Золотая обитель Будды Шакьямуни" в Калмыкии. Архивное фото
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ВОЛГОГРАД, 27 июн – РИА Новости. Священную буддистскую реликвию, мощи Будды Шакьямуни, привезут в Калмыкию из Индии в преддверии III Международного буддийского форума, сообщил глава республики Бату Хасиков.
По словам Хасикова, в пятницу в Калмыкию прибыл министр (советник-посланник) образования и всеобщего благоденствия при посольстве Индии в Москве Винай Кумар, который посетил центральный хурул "Золотая обитель Будды Шакьямуни". Кумар встретился с Шаджин Ламой Калмыкии геше Тензин Чойдаком. Как отметил глава региона, основная цель визита министра – развитие культурного обмена между Калмыкией и Индией.
"В преддверии III Международного буддийского форума Индия совершает широкий жест – в Калмыкию для поклонения планируется привезти священную реликвию для всех буддистов – мощи Будды Шакьямуни. Кроме того, индийская сторона намерена подарить освященную статую Учителя. Это важно обсудить с Шаджин Ламой, чтобы все было организовано с должным почтением и в полном соответствии со всеми канонами и традициями", - сообщил Хасиков в своем Telegram-канале.
Третий Международный буддийский форум состоится 25-28 сентября в Элисте. В программе - более 50 мероприятий. Среди основных тем – сохранение и развитие института монашества, перспектива и практика традиционной медицины буддийских стран, буддизм и развитие туристического потенциала и другие вопросы. В рамках форума пройдут различные культурные мероприятия. В частности, запланировано музыкальное подношение Трем Драгоценностям с участием тысячи музыкантов, фестиваль боевых искусств "Кубок лотоса", национальный культурно-спортивный праздник "Джангариада" и другие.
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