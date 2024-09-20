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Хасиков официально вступил в должность главы Калмыкии - РИА Новости, 20.09.2024
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18:21 20.09.2024 (обновлено: 19:05 20.09.2024)
https://ria.ru/20240920/khasikov-1973907112.html
Хасиков официально вступил в должность главы Калмыкии
Хасиков официально вступил в должность главы Калмыкии - РИА Новости, 20.09.2024
Хасиков официально вступил в должность главы Калмыкии
Вновь избранный глава Калмыкии Бату Хасиков в пятницу вступил в должность главы региона, следует из трансляции церемонии в прямом эфире. РИА Новости, 20.09.2024
2024-09-20T18:21
2024-09-20T19:05
политика
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бату хасиков
цик рф
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ВОЛГОГРАД, 20 сен - РИА Новости. Вновь избранный глава Калмыкии Бату Хасиков в пятницу вступил в должность главы региона, следует из трансляции церемонии в прямом эфире.В пятницу состоялась торжественная церемония вступления Хасикова в должность главы Калмыкии, она проходила на площадке регионального центра спортивной подготовки "Ойрат Арена" в Элисте, следует из трансляции в соцсети "ВКонтакте".В ходе церемонии Хасиков принес присягу, поклявшись верно служить народу и добросовестно выполнять свои обязанности."Главное богатство Калмыкии – это наши люди. Для Калмыкии важен каждый человек. Именно поэтому мы должны обеспечить в республике благоприятную атмосферу, чтобы старшее поколение чувствовало заботу и внимание, а молодежь создавала семьи и оставалась в родных местах. Дорогие земляки, друзья, от всего сердца спасибо вам за доверие. Буду делать все, чтобы его оправдать", - сказал Хасиков.На церемонии присутствовали президент Абхазии Аслан Бжания, губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин и другие.Выборы главы Калмыкии проходили в течение трех дней - с 6 по 8 сентября. По данным ЦИК РФ, Хасиков ("Единая Россия") победил на выборах с 79,95% голосов, второе место занял Михаил Намруев (КПРФ) с 9,12% голосов, на третьем месте - Айса Баянова ("Новые люди") с 5,85%, четвертый - Юрий Хрущев (ЛДПР) с 4,06%.
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политика, элиста, бату хасиков, цик рф, единая россия, кпрф, выборы в россии — 2024
Политика, Элиста, Бату Хасиков, ЦИК РФ, Единая Россия, КПРФ, Выборы в России — 2024
Хасиков официально вступил в должность главы Калмыкии

Вновь избранный Хасиков официально вступил в должность главы Калмыкии

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкГлава Республики Калмыкия Бату Хасиков
Глава Республики Калмыкия Бату Хасиков - РИА Новости, 1920, 20.09.2024
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Глава Республики Калмыкия Бату Хасиков. Архивное фото
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ВОЛГОГРАД, 20 сен - РИА Новости. Вновь избранный глава Калмыкии Бату Хасиков в пятницу вступил в должность главы региона, следует из трансляции церемонии в прямом эфире.
В пятницу состоялась торжественная церемония вступления Хасикова в должность главы Калмыкии, она проходила на площадке регионального центра спортивной подготовки "Ойрат Арена" в Элисте, следует из трансляции в соцсети "ВКонтакте".
Бату Хасиков - РИА Новости, 1920, 09.09.2024
Биография Бату Хасикова
9 сентября, 06:06
В ходе церемонии Хасиков принес присягу, поклявшись верно служить народу и добросовестно выполнять свои обязанности.
"Главное богатство Калмыкии – это наши люди. Для Калмыкии важен каждый человек. Именно поэтому мы должны обеспечить в республике благоприятную атмосферу, чтобы старшее поколение чувствовало заботу и внимание, а молодежь создавала семьи и оставалась в родных местах. Дорогие земляки, друзья, от всего сердца спасибо вам за доверие. Буду делать все, чтобы его оправдать", - сказал Хасиков.
На церемонии присутствовали президент Абхазии Аслан Бжания, губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин и другие.
Выборы главы Калмыкии проходили в течение трех дней - с 6 по 8 сентября. По данным ЦИК РФ, Хасиков ("Единая Россия") победил на выборах с 79,95% голосов, второе место занял Михаил Намруев (КПРФ) с 9,12% голосов, на третьем месте - Айса Баянова ("Новые люди") с 5,85%, четвертый - Юрий Хрущев (ЛДПР) с 4,06%.
 
ПолитикаЭлистаБату ХасиковЦИК РФЕдиная РоссияКПРФВыборы в России — 2024
 
 
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