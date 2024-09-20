Хасиков официально вступил в должность главы Калмыкии
Вновь избранный Хасиков официально вступил в должность главы Калмыкии
Глава Республики Калмыкия Бату Хасиков. Архивное фото
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ВОЛГОГРАД, 20 сен - РИА Новости. Вновь избранный глава Калмыкии Бату Хасиков в пятницу вступил в должность главы региона, следует из трансляции церемонии в прямом эфире.
В пятницу состоялась торжественная церемония вступления Хасикова в должность главы Калмыкии, она проходила на площадке регионального центра спортивной подготовки "Ойрат Арена" в Элисте, следует из трансляции в соцсети "ВКонтакте".
Биография Бату Хасикова
9 сентября, 06:06
В ходе церемонии Хасиков принес присягу, поклявшись верно служить народу и добросовестно выполнять свои обязанности.
"Главное богатство Калмыкии – это наши люди. Для Калмыкии важен каждый человек. Именно поэтому мы должны обеспечить в республике благоприятную атмосферу, чтобы старшее поколение чувствовало заботу и внимание, а молодежь создавала семьи и оставалась в родных местах. Дорогие земляки, друзья, от всего сердца спасибо вам за доверие. Буду делать все, чтобы его оправдать", - сказал Хасиков.
На церемонии присутствовали президент Абхазии Аслан Бжания, губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин и другие.
Выборы главы Калмыкии проходили в течение трех дней - с 6 по 8 сентября. По данным ЦИК РФ, Хасиков ("Единая Россия") победил на выборах с 79,95% голосов, второе место занял Михаил Намруев (КПРФ) с 9,12% голосов, на третьем месте - Айса Баянова ("Новые люди") с 5,85%, четвертый - Юрий Хрущев (ЛДПР) с 4,06%.