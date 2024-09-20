https://ria.ru/20240920/khasikov-1973907112.html

Хасиков официально вступил в должность главы Калмыкии

Хасиков официально вступил в должность главы Калмыкии - РИА Новости, 20.09.2024

Хасиков официально вступил в должность главы Калмыкии

Вновь избранный глава Калмыкии Бату Хасиков в пятницу вступил в должность главы региона, следует из трансляции церемонии в прямом эфире. РИА Новости, 20.09.2024

2024-09-20T18:21

2024-09-20T18:21

2024-09-20T19:05

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ВОЛГОГРАД, 20 сен - РИА Новости. Вновь избранный глава Калмыкии Бату Хасиков в пятницу вступил в должность главы региона, следует из трансляции церемонии в прямом эфире.В пятницу состоялась торжественная церемония вступления Хасикова в должность главы Калмыкии, она проходила на площадке регионального центра спортивной подготовки "Ойрат Арена" в Элисте, следует из трансляции в соцсети "ВКонтакте".В ходе церемонии Хасиков принес присягу, поклявшись верно служить народу и добросовестно выполнять свои обязанности."Главное богатство Калмыкии – это наши люди. Для Калмыкии важен каждый человек. Именно поэтому мы должны обеспечить в республике благоприятную атмосферу, чтобы старшее поколение чувствовало заботу и внимание, а молодежь создавала семьи и оставалась в родных местах. Дорогие земляки, друзья, от всего сердца спасибо вам за доверие. Буду делать все, чтобы его оправдать", - сказал Хасиков.На церемонии присутствовали президент Абхазии Аслан Бжания, губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин и другие.Выборы главы Калмыкии проходили в течение трех дней - с 6 по 8 сентября. По данным ЦИК РФ, Хасиков ("Единая Россия") победил на выборах с 79,95% голосов, второе место занял Михаил Намруев (КПРФ) с 9,12% голосов, на третьем месте - Айса Баянова ("Новые люди") с 5,85%, четвертый - Юрий Хрущев (ЛДПР) с 4,06%.

https://ria.ru/20240909/khasikov-1971114157.html

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политика, элиста, бату хасиков, цик рф, единая россия, кпрф, выборы в россии — 2024