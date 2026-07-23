Открытие барельефа в память о Герое России Наране Очир-Горяеве на Аллее Героев в Калмыкии

Открытие барельефа в память о Герое России Наране Очир-Горяеве на Аллее Героев в Калмыкии

В Калмыкии открыли барельеф в память об Очир-Горяеве

Краткий пересказ от РИА ИИ На Аллее Героев в Калмыкии открыли барельеф в память о Герое России Наране Очир-Горяеве, погибшем при выполнении боевых задач в ходе спецоперации.

На мероприятии присутствовали глава Калмыкии Бату Хасиков, вдова героя Елена Очир-Горяева и ветеран Великой Отечественной войны Петр Леонтьев.

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 23 июл - РИА Новости. Барельеф в память о Герое России Наране Очир-Горяеве, погибшем при выполнении боевых задач в ходе спецоперации, открыли на Аллее Героев в Калмыкии, сообщили РИА Новости в администрации главы республики.

Герой России , замкомандира батальона Очир-Горяев погиб при выполнении боевых задач в ходе спецоперации 4 июня. Президент России Владимир Путин в ходе встречи с военнослужащими назвал Очир-Горяева светлым человеком и настоящим мужчиной, добавив, что имена таких героев надо увековечивать.

"Сегодня состоялось торжественное мероприятие по увековечиванию памяти Героя России. На Аллее Славы открыт барельеф Нарану Алексеевичу Очир-Горяеву", - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что на мероприятии в том числе присутствовали глава Калмыкии Бату Хасиков, вдова героя Елена Очир-Горяева, ветеран Великой Отечественной войны Петр Леонтьев.

Очир-Горяев являлся командиром штурмовой роты мотострелкового батальона 6-й отдельной мотострелковой бригады 3-й общевойсковой армии Южного военного округа. С первых дней СВО он находился на передовой.