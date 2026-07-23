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В Калмыкии открыли барельеф в память об Очир-Горяеве - РИА Новости, 23.07.2026
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12:30 23.07.2026
В Калмыкии открыли барельеф в память об Очир-Горяеве

На аллее героев в Калмыкии открыли барельеф в память о Герое России Очир-Горяеве

© Фото : МЧС России по Республике КалмыкияОткрытие барельефа в память о Герое России Наране Очир-Горяеве на Аллее Героев в Калмыкии
Открытие барельефа в память о Герое России Наране Очир-Горяеве на Аллее Героев в Калмыкии - РИА Новости, 1920, 23.07.2026
© Фото : МЧС России по Республике Калмыкия
Открытие барельефа в память о Герое России Наране Очир-Горяеве на Аллее Героев в Калмыкии
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • На Аллее Героев в Калмыкии открыли барельеф в память о Герое России Наране Очир-Горяеве, погибшем при выполнении боевых задач в ходе спецоперации.
  • На мероприятии присутствовали глава Калмыкии Бату Хасиков, вдова героя Елена Очир-Горяева и ветеран Великой Отечественной войны Петр Леонтьев.
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 23 июл - РИА Новости. Барельеф в память о Герое России Наране Очир-Горяеве, погибшем при выполнении боевых задач в ходе спецоперации, открыли на Аллее Героев в Калмыкии, сообщили РИА Новости в администрации главы республики.
Герой России, замкомандира батальона Очир-Горяев погиб при выполнении боевых задач в ходе спецоперации 4 июня. Президент России Владимир Путин в ходе встречи с военнослужащими назвал Очир-Горяева светлым человеком и настоящим мужчиной, добавив, что имена таких героев надо увековечивать.
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"Сегодня состоялось торжественное мероприятие по увековечиванию памяти Героя России. На Аллее Славы открыт барельеф Нарану Алексеевичу Очир-Горяеву", - сказал собеседник агентства.
Он добавил, что на мероприятии в том числе присутствовали глава Калмыкии Бату Хасиков, вдова героя Елена Очир-Горяева, ветеран Великой Отечественной войны Петр Леонтьев.
Очир-Горяев являлся командиром штурмовой роты мотострелкового батальона 6-й отдельной мотострелковой бригады 3-й общевойсковой армии Южного военного округа. С первых дней СВО он находился на передовой.
В декабре прошлого года Путин приглашал Очир-Горяева на прямую линию. В ходе беседы военнослужащий рассказал, как шла работа по взятию Северска. За проявленные мужество и героизм при выполнении боевых задач указом президента Очир-Горяев удостоен звания Героя РФ.
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РоссияРеспублика КалмыкияНаран Очир-Горяев (Герой России)
 
 
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