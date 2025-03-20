https://ria.ru/20250320/proisshestviya--2005972150.html

"Документы пропали". Неожиданный поворот в деле о гибели ребенка в Калмыкии

"Документы пропали". Неожиданный поворот в деле о гибели ребенка в Калмыкии - РИА Новости, 20.03.2025

"Документы пропали". Неожиданный поворот в деле о гибели ребенка в Калмыкии

В Калмыкии расследуют обстоятельства гибели 14-летнего подростка, покончившего с собой несколько дней назад. Родные уверяют, что его затравили сверстники. По... РИА Новости, 20.03.2025

2025-03-20T08:00:00+03:00

2025-03-20T08:00:00+03:00

2025-03-20T17:07:00+03:00

волгоградская область

республика калмыкия

александр бастрыкин

следственный комитет россии (ск рф)

бату хасиков

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МОСКВА, 20 мар — РИА Новости, Виктор Званцев. В Калмыкии расследуют обстоятельства гибели 14-летнего подростка, покончившего с собой несколько дней назад. Родные уверяют, что его затравили сверстники. По словам местных, школьников отпустили сразу после опроса и до сих пор никого не задержали. РИА Новости разбиралось в ситуации.Удаленное видеоИнформация о самоубийстве 14-летнего Александра (имя несовершеннолетнего изменено) появилась в социальной сети ВК в местной группе села Садового, а потом и в некоторых федеральных пабликах. Видеообращение с просьбой предать случившееся огласке записали мать и старшая сестра подростка.Они рассказали, что Александр стал жертвой буллинга со стороны одноклассников и сверстников из соседней школы. "Моего двоюродного брата довели до самоубийства унижением, травлей, избиением и оскорблением, — говорит на видео сестра. — Все это снимали на телефон и выложили в Сеть".Девушка подчеркнула, что сомневается в адекватных действиях правоохранительных органов и опасается, что историю могут замять. Также добавила: после того как брат покончил с собой, видеозаписи с издевательствами спешно удалили из интернета, однако некоторые фрагменты удалось восстановить.На одном ролике видно, как Александра окружает толпа подростков и предъявляет претензии из-за его общения с девушкой. Затем дают несколько пощечин, бросают на землю, бьют ногой по лицу и угрожают "заплевать" всей толпой. На этом минутная запись обрывается.По словам знакомых, ролик с издевательствами сделали 8 марта и разослали во все школьные чаты. Над Александром сразу начали насмехаться и другие ученики, а спустя два дня он свел счеты с жизнью. Мать мальчика в разговоре с РИА Новости подтвердила все сказанное в видеообращении, но от дальнейших комментариев отказалась.Давний конфликтПо данным РИА Новости, Александр действительно встречался со сверстницей из Садового, что вызывало недовольство ее старшей сестры. Так это или нет, предстоит выяснить сотрудникам СК — они уже возбудили уголовное дело, однако пока не уточнили, по какой именно статье. Жители села тем временем уверяют, что школьников, участвовавших в травле, нашли и опросили, после чего сразу отпустили."На этом видео — не первое унижение, которое испытал Александр, — рассказывает местная жительница Ольга. — Все началось еще в четвертом-пятом классе и продолжалось несколько лет. После последнего раза у Саши уже не было сил терпеть. Тем более он давно говорил другу, что больше так не может и, скорее всего, наложит на себя руки".По словам Ольги, жалобы на агрессивную компанию в школе поступали и раньше, однако до заявлений в полицию дело не доходило, а подростки отделывались лишь профилактическими беседами и предупреждениями."Говорят, что среди соучастников есть сын начальника местного отдела МЧС, — говорит Ольга. — Также ходят слухи, что экспертиза о получении Александром побоев пропала, а там были зафиксированы переломы ребер, повреждения на голове и теле".Эту информацию частично подтверждают и родные погибшего — по их словам, силовики пока отказываются выдать справку о побоях, сославшись на продолжающееся расследование уголовного дела.Что касается самого подростка, то, как говорят знакомые, он был совершенно неконфликтным и очень спокойным.Пропажа подростка Трагедия тем временем вызвала широкий общественный резонанс не только в интернете, но и в реальной жизни. Более того, спустя несколько дней после самоубийства Александра в Садовом пропал 14-летний Борис. По словам местных властей, он был одним из основных зачинщиков драки. Подростка сейчас ищут полицейские и волонтеры как в самой Калмыкии, так и в соседних регионах, особенно в Волгоградской области.К разбирательству тем временем подключился глава республики Бату Хасиков."По факту трагедии он дал мне поручение выехать в Садовое и встретиться с родными и близкими мальчика, чтобы оказать помощь, — сообщила уполномоченный по правам ребенка Республики Калмыкия Наталья Чужаева. — Я дала разъяснение маме погибшего, обсудила некоторые беспокоящие ее вопросы и приняла заявление, на основании которого мы проведем дополнительную проверку вне зависимости от уже ведущихся правоохранительными органами следственных действий".Детский омбудсмен также подчеркнула, что ситуацию держат на контроле все "компетентные органы".На резонансное уголовное дело обратил внимание председатель СКР Александр Бастрыкин и потребовал доклад у главы республиканского управления о ходе расследования."Эта трагедия стала личной для каждого жителя нашего села, никто не остался равнодушным, - говорит руководитель местного спортклуба "Олимпия" и общественник Александр Чернобровый. – Группа подростков, которая предварительно причастна к этой трагедии, многонациональная. Уверен, что каждый участник будет привлечен к ответственности".Родные погибшего уверяют, что будут добиваться для всех участников травли и избиения максимального наказания. Напомним, что по статье "Доведение до самоубийства несовершеннолетнего" назначается от восьми до пятнадцати лет тюрьмы. Однако, если вину школьников докажут в суде, в силу возраста им грозит не более десяти лет.

https://ria.ru/20250313/kriminal-2004557659.html

https://ria.ru/20250130/kriminal-1995943368.html

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Михаил Кевхиев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Михаил Кевхиев

волгоградская область, республика калмыкия, александр бастрыкин, следственный комитет россии (ск рф), бату хасиков