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В Ростовской области при атаке дрона погибли хирург и его двоюродный брат

В Ростовской области при атаке дрона погибли хирург и его двоюродный брат - РИА Новости, 26.07.2025

В Ростовской области при атаке дрона погибли хирург и его двоюродный брат

В Ростовской области при атаке дрона ВСУ на автомобиль возле дороги Зимовники — Ремонтное — Элиста погибли хирург из Калмыкии и его двоюродный брат, сообщил... РИА Новости, 26.07.2025

2025-07-26T18:35:00+03:00

2025-07-26T18:35:00+03:00

2025-07-26T20:37:00+03:00

специальная военная операция на украине

ростовская область

республика калмыкия

элиста

бату хасиков

юрий слюсарь

вооруженные силы украины

происшествия

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ВОЛГОГРАД, 26 июл — РИА Новости. В Ростовской области при атаке дрона ВСУ на автомобиль возле дороги Зимовники — Ремонтное — Элиста погибли хирург из Калмыкии и его двоюродный брат, сообщил глава региона Бату Хасиков в Telegram-канале. "С глубокой скорбью сообщаю, что в результате атаки украинского БПЛА в Зимовниковском районе Ростовской области погибли двое наших земляков. <...> Один из погибших — Мирослав Владимирович Насанкаев, челюстно-лицевой хирург, в последние годы работающий в Москве. <...> Вместе с ним погиб его двоюродный брат", — сообщил он.Власти Калмыкии окажут помощь семьям погибших.ВСУ практически ежедневно пытаются атаковать объекты в приграничных и центральных регионах России с помощью беспилотников. Силы ПВО перехватывают летательные аппараты противника.В ответ на атаки ВСУ на гражданскую инфраструктуру армия наносит удары высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также дронами исключительно по военным объектам и предприятиям украинского ВПК.

ростовская область

республика калмыкия

элиста

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ростовская область, республика калмыкия, элиста, бату хасиков, юрий слюсарь , вооруженные силы украины, происшествия