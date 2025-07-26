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В Ростовской области при атаке дрона погибли хирург и его двоюродный брат - РИА Новости, 26.07.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
18:35 26.07.2025 (обновлено: 20:37 26.07.2025)
https://ria.ru/20250726/vsu-2031643798.html
В Ростовской области при атаке дрона погибли хирург и его двоюродный брат
В Ростовской области при атаке дрона погибли хирург и его двоюродный брат - РИА Новости, 26.07.2025
В Ростовской области при атаке дрона погибли хирург и его двоюродный брат
В Ростовской области при атаке дрона ВСУ на автомобиль возле дороги Зимовники — Ремонтное — Элиста погибли хирург из Калмыкии и его двоюродный брат, сообщил... РИА Новости, 26.07.2025
2025-07-26T18:35:00+03:00
2025-07-26T20:37:00+03:00
специальная военная операция на украине
ростовская область
республика калмыкия
элиста
бату хасиков
юрий слюсарь
вооруженные силы украины
происшествия
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ВОЛГОГРАД, 26 июл — РИА Новости. В Ростовской области при атаке дрона ВСУ на автомобиль возле дороги Зимовники — Ремонтное — Элиста погибли хирург из Калмыкии и его двоюродный брат, сообщил глава региона Бату Хасиков в Telegram-канале. &quot;С глубокой скорбью сообщаю, что в результате атаки украинского БПЛА в Зимовниковском районе Ростовской области погибли двое наших земляков. &lt;...&gt; Один из погибших — Мирослав Владимирович Насанкаев, челюстно-лицевой хирург, в последние годы работающий в Москве. &lt;...&gt; Вместе с ним погиб его двоюродный брат&quot;, — сообщил он.Власти Калмыкии окажут помощь семьям погибших.ВСУ практически ежедневно пытаются атаковать объекты в приграничных и центральных регионах России с помощью беспилотников. Силы ПВО перехватывают летательные аппараты противника.В ответ на атаки ВСУ на гражданскую инфраструктуру армия наносит удары высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также дронами исключительно по военным объектам и предприятиям украинского ВПК.
ростовская область
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ростовская область, республика калмыкия, элиста, бату хасиков, юрий слюсарь , вооруженные силы украины, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Ростовская область, Республика Калмыкия, Элиста, Бату Хасиков, Юрий Слюсарь , Вооруженные силы Украины, Происшествия
В Ростовской области при атаке дрона погибли хирург и его двоюродный брат

Хасиков: хирург из Калмыкии и его двоюродный брат погибли при атаке дрона ВСУ

© Фото : соцсетиАтака БПЛА со стороны ВСУ на дороге Зимовники — Ремонтное — Элиста в Ростовской области
Атака БПЛА со стороны ВСУ на дороге Зимовники — Ремонтное — Элиста в Ростовской области - РИА Новости, 1920, 26.07.2025
© Фото : соцсети
Атака БПЛА со стороны ВСУ на дороге Зимовники — Ремонтное — Элиста в Ростовской области
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ВОЛГОГРАД, 26 июл — РИА Новости. В Ростовской области при атаке дрона ВСУ на автомобиль возле дороги Зимовники — Ремонтное — Элиста погибли хирург из Калмыкии и его двоюродный брат, сообщил глава региона Бату Хасиков в Telegram-канале.
«

"С глубокой скорбью сообщаю, что в результате атаки украинского БПЛА в Зимовниковском районе Ростовской области погибли двое наших земляков. <...> Один из погибших — Мирослав Владимирович Насанкаев, челюстно-лицевой хирург, в последние годы работающий в Москве. <...> Вместе с ним погиб его двоюродный брат", — сообщил он.

Власти Калмыкии окажут помощь семьям погибших.
ВСУ практически ежедневно пытаются атаковать объекты в приграничных и центральных регионах России с помощью беспилотников. Силы ПВО перехватывают летательные аппараты противника.
В ответ на атаки ВСУ на гражданскую инфраструктуру армия наносит удары высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также дронами исключительно по военным объектам и предприятиям украинского ВПК.
 
Специальная военная операция на УкраинеРостовская областьРеспублика КалмыкияЭлистаБату ХасиковЮрий СлюсарьВооруженные силы УкраиныПроисшествия
 
 
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