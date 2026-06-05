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Герой России Очир-Горяев погиб на СВО - РИА Новости, 06.06.2026
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21:45 05.06.2026 (обновлено: 00:17 06.06.2026)
Герой России Очир-Горяев погиб на СВО

Герой России Наран Очир-Горяев погиб в зоне СВО

Наран Очир-Горяев
Наран Очир-Горяев - РИА Новости, 1920, 05.06.2026
Наран Очир-Горяев. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Герой России, заместитель командира батальона, старший лейтенант Наран Очир-Горяев погиб при выполнении боевых задач в ходе специальной военной операции.
  • За время СВО Очир-Горяев участвовал во многих боевых операциях, включая действия в Соледаре и освобождении Северска.
  • За мужество и героизм Очир-Горяев был удостоен звания Героя Российской Федерации.
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 5 июн — РИА Новости. Герой России, замкомандира батальона Наран Очир-Горяев погиб при выполнении боевых задач в ходе спецоперации, сообщил в Telegram-канале глава Калмыкии Бату Хасиков.
«
"Калмыкия понесла невосполнимую утрату. При выполнении боевых задач в ходе специальной военной операции погиб наш прославленный земляк, Герой России, заместитель командира батальона, старший лейтенант Наран Алексеевич Очир-Горяев", — написал он.
Как подчеркнул Хасиков, с первых дней спецоперации Очир-Горяев находился на передовой, за его плечами — Соледар, освобождение Северска, сложнейшие боевые операции. Благодаря профессиональному командованию подразделение Очир-Горяева воевало с минимальными потерями, за что президент, Верховный Главнокомандующий Владимир Путин своим указом удостоил его звания Героя Российской Федерации.
Глава Калмыкии назвал гибель Очир-Горяева огромной потерей для республики, всей России и лично для себя.
"Он с честью выполнял свой долг, защищая безопасность страны и мирную жизнь наших граждан", — заключил Хасиков.
В декабре прошлого года Путин пригласил Очир-Горяева на прямую линию. В ходе беседы старший лейтенант сообщил, что начинал с освобождения Соледара в ДНР и прошел путь от рядового штурмовика до командира. Он также рассказал, как шла работа по взятию Северска и что было самым сложным в ходе операции.
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