Герой России Очир-Горяев погиб на СВО

Как подчеркнул Хасиков, с первых дней спецоперации Очир-Горяев находился на передовой, за его плечами — Соледар, освобождение Северска, сложнейшие боевые операции. Благодаря профессиональному командованию подразделение Очир-Горяева воевало с минимальными потерями, за что президент, Верховный Главнокомандующий Владимир Путин своим указом удостоил его звания Героя Российской Федерации.

В декабре прошлого года Путин пригласил Очир-Горяева на прямую линию. В ходе беседы старший лейтенант сообщил, что начинал с освобождения Соледара в ДНР и прошел путь от рядового штурмовика до командира. Он также рассказал, как шла работа по взятию Северска и что было самым сложным в ходе операции.