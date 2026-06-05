Герой России Очир-Горяев погиб на СВО

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Герой России, заместитель командира батальона, старший лейтенант Наран Очир-Горяев погиб при выполнении боевых задач в ходе специальной военной операции.
- За время СВО Очир-Горяев участвовал во многих боевых операциях, включая действия в Соледаре и освобождении Северска.
- За мужество и героизм Очир-Горяев был удостоен звания Героя Российской Федерации.
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 5 июн — РИА Новости. Герой России, замкомандира батальона Наран Очир-Горяев погиб при выполнении боевых задач в ходе спецоперации, сообщил в Telegram-канале глава Калмыкии Бату Хасиков.
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"Калмыкия понесла невосполнимую утрату. При выполнении боевых задач в ходе специальной военной операции погиб наш прославленный земляк, Герой России, заместитель командира батальона, старший лейтенант Наран Алексеевич Очир-Горяев", — написал он.
Как подчеркнул Хасиков, с первых дней спецоперации Очир-Горяев находился на передовой, за его плечами — Соледар, освобождение Северска, сложнейшие боевые операции. Благодаря профессиональному командованию подразделение Очир-Горяева воевало с минимальными потерями, за что президент, Верховный Главнокомандующий Владимир Путин своим указом удостоил его звания Героя Российской Федерации.
Глава Калмыкии назвал гибель Очир-Горяева огромной потерей для республики, всей России и лично для себя.
"Он с честью выполнял свой долг, защищая безопасность страны и мирную жизнь наших граждан", — заключил Хасиков.
В декабре прошлого года Путин пригласил Очир-Горяева на прямую линию. В ходе беседы старший лейтенант сообщил, что начинал с освобождения Соледара в ДНР и прошел путь от рядового штурмовика до командира. Он также рассказал, как шла работа по взятию Северска и что было самым сложным в ходе операции.
Командир штурмовой роты рассказал о взятии Северска
19 декабря 2025, 14:19