Путин предложил увековечивать таких Героев России, как Очир-Горяев

МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Имена героев России, таких как Наран Очир-Горяев, который погиб при выполнении боевых задач в ходе СВО, надо увековечивать, они жизнь не жалеют ради страны, заявил президент РФ Владимир Путин.

Он отметил, что уже обсуждал этот вопрос со своей администрацией и с правительством, и подчеркнул необходимость увековечивания имен бойцов, которые отдали свою жизнь ради укрепления отечества. Следует называть их именами не только штурмовые, но и другие подразделения, воинские части, и улицы, школы и другие такие объекты.