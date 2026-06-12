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Путин предложил увековечивать таких Героев России, как Очир-Горяев - РИА Новости, 12.06.2026
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16:39 12.06.2026 (обновлено: 18:34 12.06.2026)
Путин предложил увековечивать таких Героев России, как Очир-Горяев

Путин: имена таких Героев России, как Очир-Горяев, надо увековечивать

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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Путин заявил о необходимости увековечивания имен героев России, таких как Наран Очир-Горяев.
  • Глава государства встретился с участниками СВО в Кремле в День России.
МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Имена героев России, таких как Наран Очир-Горяев, который погиб при выполнении боевых задач в ходе СВО, надо увековечивать, они жизнь не жалеют ради страны, заявил президент РФ Владимир Путин.
Глава государства в День России встретился с участниками СВО в Кремле.
"Мне думается, не только нужно присваивать имена вот таких бойцов наших, таких героев, реально, без всякого преувеличения героев, как вы, как Очир-Горяев и как другие военнослужащие, которые здоровья своего не жалеют и жизни не жалеют за Россию, не только присваивать их имена штурмовым подразделениям… нужно заниматься увековечиванием имен таких наших бойцов", - сказал Путин.
Он отметил, что уже обсуждал этот вопрос со своей администрацией и с правительством, и подчеркнул необходимость увековечивания имен бойцов, которые отдали свою жизнь ради укрепления отечества. Следует называть их именами не только штурмовые, но и другие подразделения, воинские части, и улицы, школы и другие такие объекты.
Ранее глава Калмыкии Бату Хасиков сообщил, что герой России, замкомандира батальона Наран Очир-Горяев погиб при выполнении боевых задач в ходе спецоперации.
Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 12.06.2026
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