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Глава Калмыкии Хасиков побеждает на выборах губернатора с 79,95% голосов - РИА Новости, 09.09.2024
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06:02 09.09.2024
https://ria.ru/20240909/kalmykiya-1971508661.html
Глава Калмыкии Хасиков побеждает на выборах губернатора с 79,95% голосов
Глава Калмыкии Хасиков побеждает на выборах губернатора с 79,95% голосов - РИА Новости, 09.09.2024
Глава Калмыкии Хасиков побеждает на выборах губернатора с 79,95% голосов
Действующий глава Калмыкии Бату Хасиков ("Единая Россия") побеждает на выборах главы республики с 79,95% голосов, свидетельствуют данные ЦИК РФ после обработки... РИА Новости, 09.09.2024
2024-09-09T06:02
2024-09-09T06:02
бату хасиков
цик рф
единая россия
кпрф
выборы в россии — 2024
политика
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МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Действующий глава Калмыкии Бату Хасиков ("Единая Россия") побеждает на выборах главы республики с 79,95% голосов, свидетельствуют данные ЦИК РФ после обработки 100% протоколов. Согласно данным онлайн-табло на сайте ЦИК РФ, второе место занимает Михаил Намруев (КПРФ) с 9,12% голосов, на третьем месте - Айса Баянова ("Новые люди") с 5,85%, четвертый - Юрий Хрущев (ЛДПР) с 4,06%.
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бату хасиков, цик рф, единая россия, кпрф, выборы в россии — 2024, политика
Бату Хасиков, ЦИК РФ, Единая Россия, КПРФ, Выборы в России — 2024, Политика
Глава Калмыкии Хасиков побеждает на выборах губернатора с 79,95% голосов

ЦИК: Хасиков набрал на выборах главы Калмыкии 79,95% голосов

© РИА Новости / Михаил Климентьев | Перейти в медиабанкБату Хасиков
Бату Хасиков - РИА Новости, 1920, 09.09.2024
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Бату Хасиков. Архивное фото
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МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Действующий глава Калмыкии Бату Хасиков ("Единая Россия") побеждает на выборах главы республики с 79,95% голосов, свидетельствуют данные ЦИК РФ после обработки 100% протоколов.
Согласно данным онлайн-табло на сайте ЦИК РФ, второе место занимает Михаил Намруев (КПРФ) с 9,12% голосов, на третьем месте - Айса Баянова ("Новые люди") с 5,85%, четвертый - Юрий Хрущев (ЛДПР) с 4,06%.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 09.09.2024
Путин встретится с избранными губернаторами
Вчера, 03:26
 
Бату ХасиковЦИК РФЕдиная РоссияКПРФВыборы в России — 2024Политика
 
 
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