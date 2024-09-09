https://ria.ru/20240909/kalmykiya-1971508661.html

Глава Калмыкии Хасиков побеждает на выборах губернатора с 79,95% голосов

Глава Калмыкии Хасиков побеждает на выборах губернатора с 79,95% голосов - РИА Новости, 09.09.2024

Глава Калмыкии Хасиков побеждает на выборах губернатора с 79,95% голосов

Действующий глава Калмыкии Бату Хасиков ("Единая Россия") побеждает на выборах главы республики с 79,95% голосов, свидетельствуют данные ЦИК РФ после обработки... РИА Новости, 09.09.2024

2024-09-09T06:02

2024-09-09T06:02

2024-09-09T06:02

бату хасиков

цик рф

единая россия

кпрф

выборы в россии — 2024

политика

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/06/1971114540_0:143:2951:1803_1920x0_80_0_0_53442616bde9dd1ce563e055fe190e29.jpg

МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Действующий глава Калмыкии Бату Хасиков ("Единая Россия") побеждает на выборах главы республики с 79,95% голосов, свидетельствуют данные ЦИК РФ после обработки 100% протоколов. Согласно данным онлайн-табло на сайте ЦИК РФ, второе место занимает Михаил Намруев (КПРФ) с 9,12% голосов, на третьем месте - Айса Баянова ("Новые люди") с 5,85%, четвертый - Юрий Хрущев (ЛДПР) с 4,06%.

https://ria.ru/20240909/putin-1971503244.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

бату хасиков, цик рф, единая россия, кпрф, выборы в россии — 2024, политика