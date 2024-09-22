https://ria.ru/20240922/kalmykiya-1974048128.html
Хасиков назначил нового сенатора от Калмыкии
Хасиков назначил нового сенатора от Калмыкии - РИА Новости, 22.09.2024
Хасиков назначил нового сенатора от Калмыкии
Вновь избранный глава Калмыкии Бату Хасиков назначил сенатором в Совет Федерации депутата Народного хурала (парламента) Бориса Хачирова, который сменил на этом... РИА Новости, 22.09.2024
2024-09-22T00:46
2024-09-22T00:46
2024-09-22T00:46
политика
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бату хасиков
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ВОЛГОГРАД, 22 сен - РИА Новости. Вновь избранный глава Калмыкии Бату Хасиков назначил сенатором в Совет Федерации депутата Народного хурала (парламента) Бориса Хачирова, который сменил на этом посту экс-главу республики Алексея Орлова, сообщил Хасиков в своем Telegram-канале. "Принял решение о назначении Бориса Хачирова на должность сенатора от Республики Калмыкия... Известен как прогрессивный сельхозтоваропроизводитель и депутат Народного хурала, избранный жителями республики в 2023 году", - сообщил Хасиков. Указ о назначении Хачирова также опубликован на сайте главы Калмыкии. Ранее этот пост занимал Алексей Орлов, назначенный Хасиковым после своего избрания на должность главы Калмыкии в 2019 году. С 2010 по 2019 годы Орлов являлся главой Калмыкии. Выборы главы Калмыкии проходили в течение трех дней - с 6 по 8 сентября. По данным ЦИК РФ, Хасиков ("Единая Россия") победил на выборах с 79,95% голосов, второе место занял Михаил Намруев (КПРФ) с 9,12% голосов, на третьем месте - Айса Баянова ("Новые люди") с 5,85%, четвертый - Юрий Хрущев (ЛДПР) с 4,06%.
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политика, республика калмыкия, бату хасиков, совет федерации рф, единая россия
Политика, Республика Калмыкия, Бату Хасиков, Совет Федерации РФ, Единая Россия
Хасиков назначил нового сенатора от Калмыкии
Бату Хасиков назначил Бориса Хачирова сенатором от Калмыкии