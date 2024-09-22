https://ria.ru/20240922/kalmykiya-1974048128.html

Хасиков назначил нового сенатора от Калмыкии

Хасиков назначил нового сенатора от Калмыкии - РИА Новости, 22.09.2024

Хасиков назначил нового сенатора от Калмыкии

Вновь избранный глава Калмыкии Бату Хасиков назначил сенатором в Совет Федерации депутата Народного хурала (парламента) Бориса Хачирова, который сменил на этом... РИА Новости, 22.09.2024

2024-09-22T00:46

2024-09-22T00:46

2024-09-22T00:46

политика

республика калмыкия

бату хасиков

совет федерации рф

единая россия

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ВОЛГОГРАД, 22 сен - РИА Новости. Вновь избранный глава Калмыкии Бату Хасиков назначил сенатором в Совет Федерации депутата Народного хурала (парламента) Бориса Хачирова, который сменил на этом посту экс-главу республики Алексея Орлова, сообщил Хасиков в своем Telegram-канале. "Принял решение о назначении Бориса Хачирова на должность сенатора от Республики Калмыкия... Известен как прогрессивный сельхозтоваропроизводитель и депутат Народного хурала, избранный жителями республики в 2023 году", - сообщил Хасиков. Указ о назначении Хачирова также опубликован на сайте главы Калмыкии. Ранее этот пост занимал Алексей Орлов, назначенный Хасиковым после своего избрания на должность главы Калмыкии в 2019 году. С 2010 по 2019 годы Орлов являлся главой Калмыкии. Выборы главы Калмыкии проходили в течение трех дней - с 6 по 8 сентября. По данным ЦИК РФ, Хасиков ("Единая Россия") победил на выборах с 79,95% голосов, второе место занял Михаил Намруев (КПРФ) с 9,12% голосов, на третьем месте - Айса Баянова ("Новые люди") с 5,85%, четвертый - Юрий Хрущев (ЛДПР) с 4,06%.

https://ria.ru/20240921/kotova-1973968260.html

республика калмыкия

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политика, республика калмыкия, бату хасиков, совет федерации рф, единая россия