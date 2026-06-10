В Калмыкии простились с Героем России Очиром-Горяевым, погибшим на СВО

Краткий пересказ от РИА ИИ Героя России Нарана Очир-Горяева, погибшего при выполнении боевых задач в ходе спецоперации, похоронили в Элисте.

На церемонии присутствовали родные, сослуживцы, руководство республики и представители Минобороны России.

Очир-Горяева похоронили с воинскими почестями.

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 10 июн - РИА Новости. Героя России Нарана Очир-Горяева, погибшего при выполнении боевых задач в ходе спецоперации, похоронили в среду в Элисте, сообщили РИА Новости в пресс-службе правительства Калмыкии.

"Нарана Алексеевича похоронили на Элистинском городском кладбище", - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что на церемонии присутствовали его родные, сослуживцы, руководство республики и представители Минобороны России.

"Наран Алексеевич - истинный воин, достойный сын своего народа, Герой России ... Он, как командир, всегда выбирал те решения и действовал таким образом, чтобы беречь своих ребят. За это его уважали и любили. Это действительно дар, талант", - сказал на церемонии Хасиков, добавив, что в регионе будет сделано все, чтобы увековечить о нем память.

Очир-Горяева похоронили с воинскими почестями - с участием роты почетного караула. Военный оркестр исполнил гимн Российской Федерации. Траурный митинг завершился тремя залпами салюта.

Очир-Горяев являлся командиром штурмовой роты мотострелкового батальона 6-й отдельной мотострелковой бригады 3-й общевойсковой армии Южного военного округа. С первых дней СВО он находился на передовой.