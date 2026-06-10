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В Калмыкии простились с Героем России Очиром-Горяевым, погибшим на СВО - РИА Новости, 10.06.2026
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12:10 10.06.2026 (обновлено: 21:59 10.06.2026)
В Калмыкии простились с Героем России Очиром-Горяевым, погибшим на СВО

В Калмыкии простились с погибшим на СВО Героем России Очиром-Горяевым

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкНаран Очир-Горяев
Наран Очир-Горяев - РИА Новости, 1920, 10.06.2026
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Наран Очир-Горяев
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Героя России Нарана Очир-Горяева, погибшего при выполнении боевых задач в ходе спецоперации, похоронили в Элисте.
  • На церемонии присутствовали родные, сослуживцы, руководство республики и представители Минобороны России.
  • Очир-Горяева похоронили с воинскими почестями.
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 10 июн - РИА Новости. Героя России Нарана Очир-Горяева, погибшего при выполнении боевых задач в ходе спецоперации, похоронили в среду в Элисте, сообщили РИА Новости в пресс-службе правительства Калмыкии.
О гибели замкомандира батальона Очир-Горяева 5 июня сообщил глава республики Бату Хасиков.
"Нарана Алексеевича похоронили на Элистинском городском кладбище", - сказал собеседник агентства.
Он добавил, что на церемонии присутствовали его родные, сослуживцы, руководство республики и представители Минобороны России.
"Наран Алексеевич - истинный воин, достойный сын своего народа, Герой России... Он, как командир, всегда выбирал те решения и действовал таким образом, чтобы беречь своих ребят. За это его уважали и любили. Это действительно дар, талант", - сказал на церемонии Хасиков, добавив, что в регионе будет сделано все, чтобы увековечить о нем память.
Очир-Горяева похоронили с воинскими почестями - с участием роты почетного караула. Военный оркестр исполнил гимн Российской Федерации. Траурный митинг завершился тремя залпами салюта.
Очир-Горяев являлся командиром штурмовой роты мотострелкового батальона 6-й отдельной мотострелковой бригады 3-й общевойсковой армии Южного военного округа. С первых дней СВО он находился на передовой.
В декабре прошлого года президент РФ Владимир Путин приглашал Очир-Горяева на прямую линию. В ходе беседы он рассказал, как шла работа по взятию Северска. За проявленные мужество и героизм при выполнении боевых задач указом президента Очир-Горяев был удостоен звания Героя РФ.
 
РоссияЭлистаРеспублика КалмыкияНаран Очир-Горяев (Герой России)Бату ХасиковВладимир Путин
 
 
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