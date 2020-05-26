Аварии вертолетов Ми-8 в России в 2018-2020 годах

вертолет Ми-8 АМТ авиакомпании "ЮТэйр-Вертолетные услуги" (входит в группу "ЮТэйр"). Два вертолета авиакомпании выполняли взлет вблизи друг от друга в районе Ванкорского нефтяного месторождения. Первым взлет осуществил вертолет Ми-8 с внешней грузовой подвеской и без пассажиров на борту, вторым – Ми-8АМТ с рабочими вахтовых смен для их доставки на нефтеперекачивающую станцию. Ми-8АМТ столкнулся с внешней подвеской Ми-8, упал, разрушился и сгорел. Находившиеся на его борту три члена экипажа и 15 пассажиров погибли. Вертолет без пассажиров сбросил внешнюю грузовую подвеску и выполнил посадку, экипаж не пострадал.