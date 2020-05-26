В Минобороны рассказали о жесткой посадке Ми-8 на Чукотке

Ранее в экстренных службах рассказали РИА Новости, что жертвами жесткой посадки Ми-8 в Анадыре стали четыре человека.
ЧП, по информации военного ведомства, произошло около 05:00 по московскому времени при выполнении учебно-тренировочного полета.
По предварительным данным, причиной могла стать техническая неисправность вертолета. На место происшествия направлена комиссия главного командования ВКС.
Ранее сообщалось, что черные ящики Ми-8 уже нашли, их состояние удовлетворительное. Аэропорт Анадыря после аварии работает в штатном режиме.