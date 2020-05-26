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2020-05-26T09:08
https://ria.ru/20200526/1571984428.html
В Минобороны рассказали о жесткой посадке Ми-8 на Чукотке
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РИА Новости

В Минобороны рассказали о жесткой посадке Ми-8 на Чукотке

07:02 26.05.2020 (обновлено: 09:08 26.05.2020)
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© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкВертолет Ми-8
Вертолет Ми-8
© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в фотобанк
Вертолет Ми-8. Архивное фото
МОСКВА, 26 мая — РИА Новости. Вертолет Ми-8 ВКС России совершил жесткую посадку в районе аэродрома Угольные копи на Чукотке , весь экипаж погиб, сообщили в Минобороны.
Ранее в экстренных службах рассказали РИА Новости, что жертвами жесткой посадки Ми-8 в Анадыре стали четыре человека.
ЧП, по информации военного ведомства, произошло около 05:00 по московскому времени при выполнении учебно-тренировочного полета.
По предварительным данным, причиной могла стать техническая неисправность вертолета. На место происшествия направлена комиссия главного командования ВКС.
Ранее сообщалось, что черные ящики Ми-8 уже нашли, их состояние удовлетворительное. Аэропорт Анадыря после аварии работает в штатном режиме.
Вертолет Ми-8
06:42
На месте катастрофы Ми-8 в Анадыре нашли черные ящики
8521161140
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Жесткая посадка Ми-8 в АнадыреЧукоткаМи-8Происшествия
Популярные комментарии
Царствие Небесное погибшим...
26 мая, 07:38
tteplotechnic74
800301
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