Крупные авиакатастрофы в мире в 2018-2020 годах

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Большинство из них – выходцы из немецкоязычной части Швейцарии, а также из кантона Во и Нижней Австрии.

Воздушное судно столкнулось с землей, не долетев около пятисот метров до взлетно-посадочной полосы. На его борту находились 33 пассажира и шесть членов экипажа. Все погибшие – российские военнослужащие, среди них 27 офицеров, один из них в звании генерал-майора, а также прапорщики и контрактники.