Биография Александра Анкваба

В 1974 году окончил Ростовский государственный университет, Академию общественных наук при ЦК КПСС

В 1975-1981 годах работал в министерстве юстиции Абхазской АССР, в Абхазском обкоме комсомола, первым секретарем Гудаутского райкома комсомола, начальником Гудаутского районного отдела внутренних дел.

В 1981-1983 годах – инструктор отдела административных органов, заведующий сектором науки и экономического анализа отдела сельского хозяйства, заместитель заведующего отделом административных органов в ЦК Компартии Грузии в Тбилиси.

В 1984-1990 годах Александр Анкваб руководил политаппаратом (на правах заместителя министра) МВД Грузинской ССР.

В 1991 году он был избран депутатом Верховного Совета Абхазии.

С 1992 по 1993 год был министром внутренних дел.

В 1994-2000 годах занимался бизнесом, общественно-политической деятельностью, благотворительностью в Москве.

С 2000 года – один из организаторов и лидеров общественно-политического движения Абхазии "Айтаира" ( "Возрождение" ).

С февраля 2005 по февраль 2010 года Александр Анкваб занимал пост премьер-министра Абхазии.

С 2010 по 2011 год он был вице-президентом Абхазии.

С конца мая 2011 года исполнял обязанности президента Абхазии во время болезни главы республики Сергея Багапша (1949-2011) и после его кончины.

26 августа 2011 года Александр Анкваб победил на досрочных выборах президента Абхазии, набрав 54,9% голосов избирателей.

Вечером 27 мая 2014 года представители оппозиции после многотысячного митинга в Сухуме установили контроль над зданием абхазской администрации и заявили, что берут в свои руки временное управление республикой. 29 мая парламент Абхазии объявил вотум недоверия премьеру, а президенту предложил добровольно сложить полномочия. 31 мая парламент проголосовал за проведение внеочередных президентских выборов 24 августа и возложил обязанности президента на своего спикера Валерия Бганбу.

1 июня 2014 года Александр Анкваб подал в отставку с поста президента Абхазии.

В 2017 году был избран депутатом парламента Абхазии VI созыва.

На выборах президента Абхазии, которые прошли 22 марта 2020 года, Анкваб возглавлял штаб Аслана Бжании

24 апреля 2020 года Александр Анкваб был назначен премьер-министром Абхазии.