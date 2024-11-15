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Кровь и баррикады: что на самом деле происходит в Абхазии - РИА Новости, 15.11.2024
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18:17 15.11.2024 (обновлено: 19:08 15.11.2024)
https://ria.ru/20241115/abkhaziya-1984052993.html
Кровь и баррикады: что на самом деле происходит в Абхазии
Кровь и баррикады: что на самом деле происходит в Абхазии - РИА Новости, 15.11.2024
Кровь и баррикады: что на самом деле происходит в Абхазии
Президент Абхазии Аслан Бжания отозвал из парламента проект соглашения о российских инвестициях — так он надеялся утихомирить заблокировавших правительственный... РИА Новости, 15.11.2024
2024-11-15T18:17
2024-11-15T19:08
абхазия
россия
москва
аслан бжания
максим решетников
александр анкваб
мгимо
протесты в абхазии — 2024
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МОСКВА, 15 ноя — РИА Новости, Михаил Катков. Президент Абхазии Аслан Бжания отозвал из парламента проект соглашения о российских инвестициях — так он надеялся утихомирить заблокировавших правительственный квартал сторонников оппозиции. Но те потребовали его отставки. О том, что происходит в закавказской республике, — в материале РИА Новости.Качающаяся лодкаИменно 15 ноября, в пятницу, планировали ратифицировать документ, который две недели назад подписали в Москве министр экономического развития Максим Решетников и вице-премьер, министр экономики Абхазии Кристина Озган. Договор позволяет российским компаниям создавать в республике инвестиционные проекты.Однако еще накануне некоторые депутаты заявили, что проголосуют против. Утром законодатели отказались утверждать повестку дня — и вопрос решили перенести на другой день.После этого около двух тысяч человек, собравшихся у здания парламента, снесли забор и ворвались внутрь. Силовики применили газ и водомет, но не остановили толпу.Начальник личной охраны президента Абхазии пообещал передать ему требования оппозиции. Сам Бжания, предположительно, к этому моменту покинул рабочее место. Депутаты тоже вышли через черный ход, но примерно через час вернулись. "На обед сходили", — шутили очевидцы.Но в целом было не до шуток: в уличных столкновениях пострадали восемь человек.Демонстранты кричали "Россия!", среди них были и те, кто держали в руках триколор. Оппозиционные лидеры уверяли, что их действия "не направлены против российско-абхазских отношений"."Напротив, мы — как оппозиция — всегда подчеркивали важность братских и стратегических связей между нашими странами. Однако Аслан Бжания все свое правление пытался использовать эти отношения в корыстных интересах, манипулируя ими ради укрепления режима", — говорится в заявлении оппозиции.Власти никак не комментировали происходящее, вскоре оборона парламента пала. Примерно в 15 часов протестующие захватили здание, при этом часть силовиков перешла на их сторону. Чуть позже пресс-служба президента Абхазии сообщила, что готовит отзыв скандального документа.Но противникам Бжании этого оказалось мало. Они потребовали его отставки и досрочных президентских выборов. Здание администрации главы Абхазии никто не охранял, его именную табличку на двери рабочего кабинета быстро сорвали. По последним данным, лидеры оппозиции ведут переговоры с Бжанией о его уходе.Протестующие не думают расходиться и готовятся к боям: возводят перед зданием парламента баррикады.Сомнительный климатЕще три дня назад казалось, что столь радикального развития событий не будет. Обострение началось с потасовки у парламента в Сухуме днем 11 ноября: представители оппозиции сцепились с одним из депутатов. Нападавших в итоге скрутили, и это послужило для противников президента поводом выйти на улицы.Вечером толпа направилась к зданию Службы госбезопасности. Оттуда — на площадь Свободы, а затем блокировала все три моста в столицу. Демонстранты выкрикивали одно и то же: "Не ратифицировать соглашение с Россией!"Во вторник, 12 ноября, протестующие стали постепенно расходиться, а суд постановил отпустить зачинщиков.В оппозиции считают, что из-за договора в республику придут крупные инвесторы "и все скупят". Речь идет о наиболее привлекательных участках земли, которыми многие в Абхазии владеют без должного юридического оформления. Также противники Бжании полагают, что соглашение ударит по турбизнесу: мол, "отдыхающие будут останавливаться в новых российских гостиницах, а не у абхазов".Бжания возражал: "Риски для Абхазии создает не инвестиционное соглашение с Россией, а его отсутствие, потому что наша экономика не соответствует нашим запросам. &lt;…&gt; Нам нужны рабочие места. Но для этого нужно привлечь деньги. Их можно взять только у России. У нас 50 тысяч человек (пятая часть населения. — Прим. ред.) не имеют работы".Ранее оппозиция предлагала президенту отложить вопрос на 2025-й. Но он отказался.Абхазская классикаДля Абхазии нынешние события могут стать третьим подряд государственным переворотом. До этого таким образом власти лишились Александра Анкваба (2011-2014 годы) и Рауля Хаджимбы (2014-2020 годы). Характерно, что каждый раз оппозиция выступала с критикой России, а добившись своего, забывала об этом, понимая, что других союзников у Сухума нет."Видимо, нынешний проект инвестиционного соглашения обречен. Но если в Абхазии сменится власть, новому руководству придется обсуждать все ту же тему с Москвой. Чтобы развивать экономику, дать людям жилье и работу, нужны деньги. Их готовы принести только российские инвесторы, которые, впрочем, нуждаются в гарантиях безопасности", — объясняет ведущий научный сотрудник Института международных исследований МГИМО Николай Силаев.По его мнению, к этому вопросу вернутся примерно через год. Если Бжания уйдет в оппозицию, он обвинит своего преемника в предательстве национальных интересов. И история опять повторится.Кавказовед Артур Атаев тоже так считает. "В конце концов договор заключат. Россия — единственная страна, способная инвестировать в Абхазию. Без нее республика вымрет", — подчеркивает он.Эксперт напомнил, как четыре года назад Бжания критиковал Москву. Однако, став президентом, понял, что без России ничего не получится.
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абхазия, россия, москва, аслан бжания, максим решетников, александр анкваб, мгимо, протесты в абхазии — 2024
Абхазия, Россия, Москва, Аслан Бжания, Максим Решетников, Александр Анкваб, МГИМО, Протесты в Абхазии — 2024
Кровь и баррикады: что на самом деле происходит в Абхазии

Кавказовед Атаев: Абхазия вымрет без инвестиционного соглашения с Россией

© РИА Новости | Перейти в медиабанкАдгур Ардзинба у входа в здание парламента Абхазии в Сухуме
Адгур Ардзинба у входа в здание парламента Абхазии в Сухуме - РИА Новости, 1920, 15.11.2024
© РИА Новости
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МОСКВА, 15 ноя — РИА Новости, Михаил Катков. Президент Абхазии Аслан Бжания отозвал из парламента проект соглашения о российских инвестициях — так он надеялся утихомирить заблокировавших правительственный квартал сторонников оппозиции. Но те потребовали его отставки. О том, что происходит в закавказской республике, — в материале РИА Новости.

Качающаяся лодка

Именно 15 ноября, в пятницу, планировали ратифицировать документ, который две недели назад подписали в Москве министр экономического развития Максим Решетников и вице-премьер, министр экономики Абхазии Кристина Озган. Договор позволяет российским компаниям создавать в республике инвестиционные проекты.
© РИА Новости | Перейти в медиабанкОбстановка у парламента Абхазии в Сухуме
Обстановка у парламента Абхазии в Сухуме - РИА Новости, 1920, 15.11.2024
© РИА Новости
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Обстановка у парламента Абхазии в Сухуме
Однако еще накануне некоторые депутаты заявили, что проголосуют против. Утром законодатели отказались утверждать повестку дня — и вопрос решили перенести на другой день.
После этого около двух тысяч человек, собравшихся у здания парламента, снесли забор и ворвались внутрь. Силовики применили газ и водомет, но не остановили толпу.
Начальник личной охраны президента Абхазии пообещал передать ему требования оппозиции. Сам Бжания, предположительно, к этому моменту покинул рабочее место. Депутаты тоже вышли через черный ход, но примерно через час вернулись. "На обед сходили", — шутили очевидцы.
© РИА Новости | Перейти в медиабанкОбстановка у парламента Абхазии в Сухуме
Обстановка у парламента Абхазии в Сухуме - РИА Новости, 1920, 15.11.2024
© РИА Новости
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Обстановка у парламента Абхазии в Сухуме
Но в целом было не до шуток: в уличных столкновениях пострадали восемь человек.
Демонстранты кричали "Россия!", среди них были и те, кто держали в руках триколор. Оппозиционные лидеры уверяли, что их действия "не направлены против российско-абхазских отношений".
"Напротив, мы — как оппозиция — всегда подчеркивали важность братских и стратегических связей между нашими странами. Однако Аслан Бжания все свое правление пытался использовать эти отношения в корыстных интересах, манипулируя ими ради укрепления режима", — говорится в заявлении оппозиции.
© Фото : РИА НовостиОппозиционеры сорвали табличку с именем и фамилией президента Абхазии
Оппозиционеры сорвали табличку с именем и фамилией президента Абхазии - РИА Новости, 1920, 15.11.2024
© Фото : РИА Новости
Оппозиционеры сорвали табличку с именем и фамилией президента Абхазии
Власти никак не комментировали происходящее, вскоре оборона парламента пала. Примерно в 15 часов протестующие захватили здание, при этом часть силовиков перешла на их сторону. Чуть позже пресс-служба президента Абхазии сообщила, что готовит отзыв скандального документа.
Но противникам Бжании этого оказалось мало. Они потребовали его отставки и досрочных президентских выборов. Здание администрации главы Абхазии никто не охранял, его именную табличку на двери рабочего кабинета быстро сорвали. По последним данным, лидеры оппозиции ведут переговоры с Бжанией о его уходе.
Протестующие не думают расходиться и готовятся к боям: возводят перед зданием парламента баррикады.
Автомобили на Гумистинском мосту, заблокированном противниками ратификации соглашения между Абхазией и Россией об инвестициях - РИА Новости, 1920, 13.11.2024
"Столицу блокировали". Что намечается у ближайшего союзника Москвы
13 ноября, 08:00

Сомнительный климат

Еще три дня назад казалось, что столь радикального развития событий не будет. Обострение началось с потасовки у парламента в Сухуме днем 11 ноября: представители оппозиции сцепились с одним из депутатов. Нападавших в итоге скрутили, и это послужило для противников президента поводом выйти на улицы.
Вечером толпа направилась к зданию Службы госбезопасности. Оттуда — на площадь Свободы, а затем блокировала все три моста в столицу. Демонстранты выкрикивали одно и то же: "Не ратифицировать соглашение с Россией!"
© Sputnik / Томас Тхайцук | Перейти в медиабанкПрезидент Абхазии Аслан Бжания во время пресс-конференции
Президент Абхазии Аслан Бжания во время пресс-конференции - РИА Новости, 1920, 15.11.2024
© Sputnik / Томас Тхайцук
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Президент Абхазии Аслан Бжания во время пресс-конференции
Во вторник, 12 ноября, протестующие стали постепенно расходиться, а суд постановил отпустить зачинщиков.
В оппозиции считают, что из-за договора в республику придут крупные инвесторы "и все скупят". Речь идет о наиболее привлекательных участках земли, которыми многие в Абхазии владеют без должного юридического оформления. Также противники Бжании полагают, что соглашение ударит по турбизнесу: мол, "отдыхающие будут останавливаться в новых российских гостиницах, а не у абхазов".
© РИА Новости | Перейти в медиабанкОбстановка у парламента Абхазии в Сухуме
Обстановка у парламента Абхазии в Сухуме - РИА Новости, 1920, 15.11.2024
© РИА Новости
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Обстановка у парламента Абхазии в Сухуме
Бжания возражал: "Риски для Абхазии создает не инвестиционное соглашение с Россией, а его отсутствие, потому что наша экономика не соответствует нашим запросам. <…> Нам нужны рабочие места. Но для этого нужно привлечь деньги. Их можно взять только у России. У нас 50 тысяч человек (пятая часть населения. — Прим. ред.) не имеют работы".
Ранее оппозиция предлагала президенту отложить вопрос на 2025-й. Но он отказался.

Абхазская классика

Для Абхазии нынешние события могут стать третьим подряд государственным переворотом. До этого таким образом власти лишились Александра Анкваба (2011-2014 годы) и Рауля Хаджимбы (2014-2020 годы). Характерно, что каждый раз оппозиция выступала с критикой России, а добившись своего, забывала об этом, понимая, что других союзников у Сухума нет.
© РИА Новости | Перейти в медиабанкОбстановка у парламента Абхазии
Обстановка у парламента Абхазии - РИА Новости, 1920, 15.11.2024
© РИА Новости
Перейти в медиабанк
Обстановка у парламента Абхазии
"Видимо, нынешний проект инвестиционного соглашения обречен. Но если в Абхазии сменится власть, новому руководству придется обсуждать все ту же тему с Москвой. Чтобы развивать экономику, дать людям жилье и работу, нужны деньги. Их готовы принести только российские инвесторы, которые, впрочем, нуждаются в гарантиях безопасности", — объясняет ведущий научный сотрудник Института международных исследований МГИМО Николай Силаев.
По его мнению, к этому вопросу вернутся примерно через год. Если Бжания уйдет в оппозицию, он обвинит своего преемника в предательстве национальных интересов. И история опять повторится.
© РИА НовостиОбстановка у здания парламента Абхазии
Обстановка у здания Парламента Абхазии - РИА Новости, 1920, 15.11.2024
© РИА Новости
Обстановка у здания парламента Абхазии
Кавказовед Артур Атаев тоже так считает. "В конце концов договор заключат. Россия — единственная страна, способная инвестировать в Абхазию. Без нее республика вымрет", — подчеркивает он.
Эксперт напомнил, как четыре года назад Бжания критиковал Москву. Однако, став президентом, понял, что без России ничего не получится.
 
АбхазияРоссияМоскваАслан БжанияМаксим РешетниковАлександр АнквабМГИМОПротесты в Абхазии — 2024
 
 
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