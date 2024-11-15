https://ria.ru/20241115/abkhaziya-1984052993.html

Кровь и баррикады: что на самом деле происходит в Абхазии

Кровь и баррикады: что на самом деле происходит в Абхазии - РИА Новости, 15.11.2024

Кровь и баррикады: что на самом деле происходит в Абхазии

Президент Абхазии Аслан Бжания отозвал из парламента проект соглашения о российских инвестициях — так он надеялся утихомирить заблокировавших правительственный... РИА Новости, 15.11.2024

2024-11-15T18:17

2024-11-15T18:17

2024-11-15T19:08

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МОСКВА, 15 ноя — РИА Новости, Михаил Катков. Президент Абхазии Аслан Бжания отозвал из парламента проект соглашения о российских инвестициях — так он надеялся утихомирить заблокировавших правительственный квартал сторонников оппозиции. Но те потребовали его отставки. О том, что происходит в закавказской республике, — в материале РИА Новости.Качающаяся лодкаИменно 15 ноября, в пятницу, планировали ратифицировать документ, который две недели назад подписали в Москве министр экономического развития Максим Решетников и вице-премьер, министр экономики Абхазии Кристина Озган. Договор позволяет российским компаниям создавать в республике инвестиционные проекты.Однако еще накануне некоторые депутаты заявили, что проголосуют против. Утром законодатели отказались утверждать повестку дня — и вопрос решили перенести на другой день.После этого около двух тысяч человек, собравшихся у здания парламента, снесли забор и ворвались внутрь. Силовики применили газ и водомет, но не остановили толпу.Начальник личной охраны президента Абхазии пообещал передать ему требования оппозиции. Сам Бжания, предположительно, к этому моменту покинул рабочее место. Депутаты тоже вышли через черный ход, но примерно через час вернулись. "На обед сходили", — шутили очевидцы.Но в целом было не до шуток: в уличных столкновениях пострадали восемь человек.Демонстранты кричали "Россия!", среди них были и те, кто держали в руках триколор. Оппозиционные лидеры уверяли, что их действия "не направлены против российско-абхазских отношений"."Напротив, мы — как оппозиция — всегда подчеркивали важность братских и стратегических связей между нашими странами. Однако Аслан Бжания все свое правление пытался использовать эти отношения в корыстных интересах, манипулируя ими ради укрепления режима", — говорится в заявлении оппозиции.Власти никак не комментировали происходящее, вскоре оборона парламента пала. Примерно в 15 часов протестующие захватили здание, при этом часть силовиков перешла на их сторону. Чуть позже пресс-служба президента Абхазии сообщила, что готовит отзыв скандального документа.Но противникам Бжании этого оказалось мало. Они потребовали его отставки и досрочных президентских выборов. Здание администрации главы Абхазии никто не охранял, его именную табличку на двери рабочего кабинета быстро сорвали. По последним данным, лидеры оппозиции ведут переговоры с Бжанией о его уходе.Протестующие не думают расходиться и готовятся к боям: возводят перед зданием парламента баррикады.Сомнительный климатЕще три дня назад казалось, что столь радикального развития событий не будет. Обострение началось с потасовки у парламента в Сухуме днем 11 ноября: представители оппозиции сцепились с одним из депутатов. Нападавших в итоге скрутили, и это послужило для противников президента поводом выйти на улицы.Вечером толпа направилась к зданию Службы госбезопасности. Оттуда — на площадь Свободы, а затем блокировала все три моста в столицу. Демонстранты выкрикивали одно и то же: "Не ратифицировать соглашение с Россией!"Во вторник, 12 ноября, протестующие стали постепенно расходиться, а суд постановил отпустить зачинщиков.В оппозиции считают, что из-за договора в республику придут крупные инвесторы "и все скупят". Речь идет о наиболее привлекательных участках земли, которыми многие в Абхазии владеют без должного юридического оформления. Также противники Бжании полагают, что соглашение ударит по турбизнесу: мол, "отдыхающие будут останавливаться в новых российских гостиницах, а не у абхазов".Бжания возражал: "Риски для Абхазии создает не инвестиционное соглашение с Россией, а его отсутствие, потому что наша экономика не соответствует нашим запросам. <…> Нам нужны рабочие места. Но для этого нужно привлечь деньги. Их можно взять только у России. У нас 50 тысяч человек (пятая часть населения. — Прим. ред.) не имеют работы".Ранее оппозиция предлагала президенту отложить вопрос на 2025-й. Но он отказался.Абхазская классикаДля Абхазии нынешние события могут стать третьим подряд государственным переворотом. До этого таким образом власти лишились Александра Анкваба (2011-2014 годы) и Рауля Хаджимбы (2014-2020 годы). Характерно, что каждый раз оппозиция выступала с критикой России, а добившись своего, забывала об этом, понимая, что других союзников у Сухума нет."Видимо, нынешний проект инвестиционного соглашения обречен. Но если в Абхазии сменится власть, новому руководству придется обсуждать все ту же тему с Москвой. Чтобы развивать экономику, дать людям жилье и работу, нужны деньги. Их готовы принести только российские инвесторы, которые, впрочем, нуждаются в гарантиях безопасности", — объясняет ведущий научный сотрудник Института международных исследований МГИМО Николай Силаев.По его мнению, к этому вопросу вернутся примерно через год. Если Бжания уйдет в оппозицию, он обвинит своего преемника в предательстве национальных интересов. И история опять повторится.Кавказовед Артур Атаев тоже так считает. "В конце концов договор заключат. Россия — единственная страна, способная инвестировать в Абхазию. Без нее республика вымрет", — подчеркивает он.Эксперт напомнил, как четыре года назад Бжания критиковал Москву. Однако, став президентом, понял, что без России ничего не получится.

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