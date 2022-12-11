https://ria.ru/20221211/abkhaziya-1837832003.html

В Абхазии рассказали об облегчении пересечения границы с Россией

В Абхазии рассказали об облегчении пересечения границы с Россией - РИА Новости, 11.12.2022

В Абхазии рассказали об облегчении пересечения границы с Россией

Многие проблемы по облегчению пересечения границы Абхазии с Россией уже решены, заявил РИА Новости премьер-министр республики Александр Анкваб. РИА Новости, 11.12.2022

2022-12-11T09:33

2022-12-11T09:33

2022-12-11T11:05

александр анкваб

абхазия

россия

в мире

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МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Многие проблемы по облегчению пересечения границы Абхазии с Россией уже решены, заявил РИА Новости премьер-министр республики Александр Анкваб."Здесь (в вопросе по смягчению режима пересечения границы с Россией - ред.) много проблем уже решено. Идут мероприятия по увеличению пропускной способности. Будет реконструкция старого автомобильного моста. Это тоже поможет облегчить саму организацию работы по пересечению границы. И мы совместно с российскими коллегами стараемся работать над тем, чтобы переход границы был облегчен. Тут есть человеческий и технический факторы. Но дело идет лучше", - сказал премьер.Читайте полный текст интервью >>>

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

александр анкваб, абхазия, россия, в мире