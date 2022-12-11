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В Абхазии рассказали об облегчении пересечения границы с Россией - РИА Новости, 11.12.2022
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В Абхазии рассказали об облегчении пересечения границы с Россией
В Абхазии рассказали об облегчении пересечения границы с Россией - РИА Новости, 11.12.2022
В Абхазии рассказали об облегчении пересечения границы с Россией
Многие проблемы по облегчению пересечения границы Абхазии с Россией уже решены, заявил РИА Новости премьер-министр республики Александр Анкваб. РИА Новости, 11.12.2022
2022-12-11T09:33
2022-12-11T11:05
александр анкваб
абхазия
россия
в мире
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МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Многие проблемы по облегчению пересечения границы Абхазии с Россией уже решены, заявил РИА Новости премьер-министр республики Александр Анкваб."Здесь (в вопросе по смягчению режима пересечения границы с Россией - ред.) много проблем уже решено. Идут мероприятия по увеличению пропускной способности. Будет реконструкция старого автомобильного моста. Это тоже поможет облегчить саму организацию работы по пересечению границы. И мы совместно с российскими коллегами стараемся работать над тем, чтобы переход границы был облегчен. Тут есть человеческий и технический факторы. Но дело идет лучше", - сказал премьер.Читайте полный текст интервью &gt;&gt;&gt;
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александр анкваб, абхазия, россия, в мире
Александр Анкваб, Абхазия, Россия, В мире
09:33 11.12.2022 (обновлено: 11:05 11.12.2022)
 
В Абхазии рассказали об облегчении пересечения границы с Россией

Премьер Абхазии Анкваб заявил об облегчении пересечения границы страны с Россией

© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в медиабанкПремьер Республики Абхазия Александр Анкваб
Премьер Республики Абхазия Александр Анкваб - РИА Новости, 1920, 11.12.2022
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в медиабанк
Премьер Республики Абхазия Александр Анкваб. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Многие проблемы по облегчению пересечения границы Абхазии с Россией уже решены, заявил РИА Новости премьер-министр республики Александр Анкваб.
"Здесь (в вопросе по смягчению режима пересечения границы с Россией - ред.) много проблем уже решено. Идут мероприятия по увеличению пропускной способности. Будет реконструкция старого автомобильного моста. Это тоже поможет облегчить саму организацию работы по пересечению границы. И мы совместно с российскими коллегами стараемся работать над тем, чтобы переход границы был облегчен. Тут есть человеческий и технический факторы. Но дело идет лучше", - сказал премьер.
Читайте полный текст интервью >>>
Сухум - РИА Новости, 1920, 11.12.2022
09:17
Абхазия совершенствует законы для инвестиций в энергосектор
 
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