https://ria.ru/20221211/ankvab-1837761641.html
Александр Анкваб: бдительности в отношении Грузии не теряем
Александр Анкваб: бдительности в отношении Грузии не теряем - РИА Новости, 11.12.2022
Александр Анкваб: бдительности в отношении Грузии не теряем
Премьер-министр Абхазии Александр Анкваб в интервью корреспонденту РИА Новости Балжан Самигуллиной рассказал, какие меры предпринимает республика для... РИА Новости, 11.12.2022
2022-12-11T10:00
2022-12-11T10:00
2022-12-11T10:18
александр анкваб
россия
абхазия
грузия
интервью
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Премьер-министр Абхазии Александр Анкваб в интервью корреспонденту РИА Новости Балжан Самигуллиной рассказал, какие меры предпринимает республика для привлечения туристов, о прогнозах на реконструкцию аэропорта в Сухуме и планах по облегчению пересечения границы с Россией. – Александр Золотинскович, наблюдаются ли сейчас какие-либо предпосылки к эскалации с Грузией на фоне продолжающейся российской спецоперации? Пытается ли Тбилиси воспользоваться ситуацией?– У нас всегда напряженная обстановка. Я думаю, в Грузии много разумных людей, которые не допустят эскалации. Мы следим за теми процессами, которые там происходят в силу разных обстоятельств, и каких-то акций, которые нас бы тревожили нет, но бдительность мы никогда не теряем ни в какой ситуации, тем более в сегодняшней. Особенно, когда было много информации о том, что многие эмиссары из разных стран Европы, особенно из Польши, приезжали и инспирировали открывать второй фронт. Но, слава богу, пока этого не происходит. Наоборот – нас вдохновляет, что огромное число туристов из России в этом и прошлых годах посещали Грузию. Это тоже важный фактор. Я не говорю о тех, кто после начала специальной военной операции, решил спрятаться там, я говорю о туристах, которые целенаправленно едут отдыхать в Грузию.– Уже не раз упоминалось о реконструкции аэропорта в Сухуме. Какие прогнозы по сдачи его в эксплуатацию?– Наша мечта – это конец 2024 года. Если дальше все хорошо будет складываться, то будет так. Пока прямых сообщений нет, что будет – посмотрим. Конечно, транзит – это несомненно интересная тема. Если она будет выгодна всем странам, которые могут этим транзитом пользоваться, то надо садиться и вести переговоры по этому поводу.– Вы также говорили, что в реконструкции аэропорта будут помогать российские специалисты?– Конечно, это сложный процесс, и российские инвесторы будут привлекать российских специалистов.– Какие приблизительно будут цены на туры в Абхазию из России, когда появится прямое авиасообщение между странами?– Я боюсь ошибиться в цифрах, цены разные, но в основном это будут цены, вполне устраивающие российского туриста.– Есть ли какие-то проблемы с использованием карт "Мир" в Абхазии? Везде ли можно оплатить картой?– Проблем пока нет. Надеюсь, так и будет. Этим летом я не слышал нареканий по этому поводу.– Возможно ли вступление Абхазии в какие-либо международные объединения на нынешнем этапе?– В тех организациях, в которых состоит Россия, мы не против вступить, мы можем проситься туда, но неизвестно то, как посмотрят на это члены этих организаций.– Как сейчас продвигается работа по облегчению пересечения границы с Россией?– Здесь много проблем уже решено. Идут мероприятия по увеличению пропускной способности. Будет реконструкция старого автомобильного моста. Это тоже поможет облегчить саму организацию работы по пересечению границы. Мы совместно с российскими коллегами стараемся работать над тем, чтобы переход границы был облегчен. Тут есть человеческий и технический факторы. Но дело идет лучше.– Как продвигается вопрос с урегулированием проблем в энергоснабжении республики?– Да, такая проблема есть. Это не решается, к сожалению, в одночасье. Во время Советского союза в энергетику Абхазии вкладывались государственные бюджетные деньги, но их недостаточно для того, чтобы держать всю систему в рабочем состоянии. И тут нам не обойтись без российских инвестиций, чтобы российский инвестор пришел, и ему должно быть понятно соответствующее законодательство, которое регулирует правовые отношения в сфере энергетики. Пока это законодательство не устраивает российских инвесторов, и мы работаем над его совершенствованием.– Каково состояние преступности сейчас в стране? Безопасно ли приезжать туристам?– Боюсь сглазить, но криминогенная обстановка последние два года значительно отличается от того, что было раньше. И у нас нет проблемы, которая бы могла бы снизить турпоток.– Можем ли мы в обозримой перспективе говорить о том, что Абхазия может стать частью РФ?– Разговоры по этому поводу были всегда. В 2008 году состоялось признание республики, и мы этим дорожим. Для РФ это безотзывное решение. Абхазия – маленькая страна, народ которой добился независимости, и хочет быть независимым суверенным государством. У нас это получается. Мы хотим быть лучше, и Россия нам в этом помогает, и будет помогать.
https://ria.ru/20221205/abkhaziya-1836460054.html
https://ria.ru/20221118/tovarooborot-1832648344.html
https://ria.ru/20221205/pomosch-1836508561.html
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РИА Новости
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РИА Новости
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7 495 645-6601
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александр анкваб, россия, абхазия, грузия, интервью
Александр Анкваб, Россия, Абхазия, Грузия, Интервью
Премьер-министр Абхазии Александр Анкваб в интервью корреспонденту РИА Новости Балжан Самигуллиной рассказал, какие меры предпринимает республика для привлечения туристов, о прогнозах на реконструкцию аэропорта в Сухуме и планах по облегчению пересечения границы с Россией.
– Александр Золотинскович, наблюдаются ли сейчас какие-либо предпосылки к эскалации с Грузией на фоне продолжающейся российской спецоперации? Пытается ли Тбилиси воспользоваться ситуацией?
– У нас всегда напряженная обстановка. Я думаю, в Грузии много разумных людей, которые не допустят эскалации. Мы следим за теми процессами, которые там происходят в силу разных обстоятельств, и каких-то акций, которые нас бы тревожили нет, но бдительность мы никогда не теряем ни в какой ситуации, тем более в сегодняшней. Особенно, когда было много информации о том, что многие эмиссары из разных стран Европы
, особенно из Польши
, приезжали и инспирировали открывать второй фронт. Но, слава богу, пока этого не происходит. Наоборот – нас вдохновляет, что огромное число туристов из России в этом и прошлых годах посещали Грузию. Это тоже важный фактор. Я не говорю о тех, кто после начала специальной военной операции, решил спрятаться там, я говорю о туристах, которые целенаправленно едут отдыхать в Грузию.
– Уже не раз упоминалось о реконструкции аэропорта в Сухуме. Какие прогнозы по сдачи его в эксплуатацию?
– Наша мечта – это конец 2024 года. Если дальше все хорошо будет складываться, то будет так. Пока прямых сообщений нет, что будет – посмотрим. Конечно, транзит – это несомненно интересная тема. Если она будет выгодна всем странам, которые могут этим транзитом пользоваться, то надо садиться и вести переговоры по этому поводу.
– Вы также говорили, что в реконструкции аэропорта будут помогать российские специалисты?
– Конечно, это сложный процесс, и российские инвесторы будут привлекать российских специалистов.
– Какие приблизительно будут цены на туры в Абхазию из России, когда появится прямое авиасообщение между странами?
– Я боюсь ошибиться в цифрах, цены разные, но в основном это будут цены, вполне устраивающие российского туриста.
– Есть ли какие-то проблемы с использованием карт "Мир" в Абхазии? Везде ли можно оплатить картой?
– Проблем пока нет. Надеюсь, так и будет. Этим летом я не слышал нареканий по этому поводу.
– Возможно ли вступление Абхазии в какие-либо международные объединения на нынешнем этапе?
– В тех организациях, в которых состоит Россия, мы не против вступить, мы можем проситься туда, но неизвестно то, как посмотрят на это члены этих организаций.
– Как сейчас продвигается работа по облегчению пересечения границы с Россией?
– Здесь много проблем уже решено. Идут мероприятия по увеличению пропускной способности. Будет реконструкция старого автомобильного моста. Это тоже поможет облегчить саму организацию работы по пересечению границы. Мы совместно с российскими коллегами стараемся работать над тем, чтобы переход границы был облегчен. Тут есть человеческий и технический факторы. Но дело идет лучше.
– Как продвигается вопрос с урегулированием проблем в энергоснабжении республики?
– Да, такая проблема есть. Это не решается, к сожалению, в одночасье. Во время Советского союза в энергетику Абхазии вкладывались государственные бюджетные деньги, но их недостаточно для того, чтобы держать всю систему в рабочем состоянии. И тут нам не обойтись без российских инвестиций, чтобы российский инвестор пришел, и ему должно быть понятно соответствующее законодательство, которое регулирует правовые отношения в сфере энергетики. Пока это законодательство не устраивает российских инвесторов, и мы работаем над его совершенствованием.
– Каково состояние преступности сейчас в стране? Безопасно ли приезжать туристам?
– Боюсь сглазить, но криминогенная обстановка последние два года значительно отличается от того, что было раньше. И у нас нет проблемы, которая бы могла бы снизить турпоток.
– Можем ли мы в обозримой перспективе говорить о том, что Абхазия может стать частью РФ?
– Разговоры по этому поводу были всегда. В 2008 году состоялось признание республики, и мы этим дорожим. Для РФ это безотзывное решение. Абхазия – маленькая страна, народ которой добился независимости, и хочет быть независимым суверенным государством. У нас это получается. Мы хотим быть лучше, и Россия нам в этом помогает, и будет помогать.