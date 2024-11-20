Рейтинг@Mail.ru
И. о. президента Абхазии подписал указ об отставке премьера - РИА Новости, 20.11.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:32 20.11.2024 (обновлено: 18:51 20.11.2024)
https://ria.ru/20241120/abkhaziya-1984895330.html
И. о. президента Абхазии подписал указ об отставке премьера
И. о. президента Абхазии подписал указ об отставке премьера - РИА Новости, 20.11.2024
И. о. президента Абхазии подписал указ об отставке премьера
Исполняющий обязанности президента Абхазии Бадра Гунба отправил в отставку премьер-министра Александра Анкваба и назначил на его место Валерия Бганбу, сообщила... РИА Новости, 20.11.2024
2024-11-20T18:32
2024-11-20T18:51
абхазия
в мире
россия
сухум
александр анкваб
аслан бжания
лаши ашуба
протесты в абхазии — 2024
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/12/1984359295_0:45:1350:804_1920x0_80_0_0_31577c014a8a6c94a44c461d7bf4d1f1.jpg
СУХУМ, 20 ноя — РИА Новости. Исполняющий обязанности президента Абхазии Бадра Гунба отправил в отставку премьер-министра Александра Анкваба и назначил на его место Валерия Бганбу, сообщила пресс-служба главы государства.&quot;В соответствии со статьей 7 Конституционного закона Республики Абхазии &quot;О кабинете министров Республики Абхазии&quot; принять отставку премьер-министра Республики Абхазии Анкваба Александра Золотинсковича. Поручить кабинету министров Республики Абхазии продолжить исполнение своих полномочий&quot;, — говорится в указе.Исполняющим обязанности премьер-министра назначили Валерия Бганбу.Во вторник парламент Абхазии принял отставку президента Аслана Бжании. Бадра Гунба будет исполнять обязанности главы государства до проведения досрочных выборов.Протесты в Сухуме начались из-за соглашения с Россией об инвестициях, которое предусматривает строительство апартаментов в Абхазии. Оппозиция заявила, что это может привести к росту цен на жилье и создаст риски для малого и среднего бизнеса. Парламент 15 ноября должен был ратифицировать документ, но отложил заседание из-за начавшихся протестов. Сторонники оппозиции захватили комплекс правительственных зданий в Сухуме, в том числе администрацию президента, и потребовали отставки главы государства.В ночь на вторник представители власти и оппозиции договорились об отставке Бжании и прекращении антиправительственных митингов.
https://ria.ru/20241120/abkhaziya-1984895033.html
https://ria.ru/20241120/dosrochnye-1984749384.html
абхазия
россия
сухум
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/12/1984359295_35:0:1235:900_1920x0_80_0_0_182726fffe6a892db7e28ba394c1e651.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
абхазия, в мире, россия, сухум, александр анкваб, аслан бжания, лаши ашуба, протесты в абхазии — 2024
Абхазия, В мире, Россия, Сухум, Александр Анкваб, Аслан Бжания, Лаши Ашуба, Протесты в Абхазии — 2024
И. о. президента Абхазии подписал указ об отставке премьера

И. о. президента Абхазии Гунба подписал указ об отставке премьера Анкваба

© Sputnik / Томас ТхайцукБадра Гунба
Бадра Гунба - РИА Новости, 1920, 20.11.2024
© Sputnik / Томас Тхайцук
Бадра Гунба. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
СУХУМ, 20 ноя — РИА Новости. Исполняющий обязанности президента Абхазии Бадра Гунба отправил в отставку премьер-министра Александра Анкваба и назначил на его место Валерия Бганбу, сообщила пресс-служба главы государства.
«

"В соответствии со статьей 7 Конституционного закона Республики Абхазии "О кабинете министров Республики Абхазии" принять отставку премьер-министра Республики Абхазии Анкваба Александра Золотинсковича. Поручить кабинету министров Республики Абхазии продолжить исполнение своих полномочий", — говорится в указе.

Абхазия - РИА Новости, 1920, 20.11.2024
В Абхазии обсудили оплату коммерческого перетока электроэнергии из России
Вчера, 18:31
Исполняющим обязанности премьер-министра назначили Валерия Бганбу.
Во вторник парламент Абхазии принял отставку президента Аслана Бжании. Бадра Гунба будет исполнять обязанности главы государства до проведения досрочных выборов.
Протесты в Сухуме начались из-за соглашения с Россией об инвестициях, которое предусматривает строительство апартаментов в Абхазии. Оппозиция заявила, что это может привести к росту цен на жилье и создаст риски для малого и среднего бизнеса. Парламент 15 ноября должен был ратифицировать документ, но отложил заседание из-за начавшихся протестов. Сторонники оппозиции захватили комплекс правительственных зданий в Сухуме, в том числе администрацию президента, и потребовали отставки главы государства.
В ночь на вторник представители власти и оппозиции договорились об отставке Бжании и прекращении антиправительственных митингов.
Аслан Бжания - РИА Новости, 1920, 20.11.2024
Выборы президента Абхазии могут пройти 15 февраля
Вчера, 09:42
 
АбхазияВ миреРоссияСухумАлександр АнквабАслан БжанияЛаши АшубаПротесты в Абхазии — 2024
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала