https://ria.ru/20241120/abkhaziya-1984895330.html

И. о. президента Абхазии подписал указ об отставке премьера

И. о. президента Абхазии подписал указ об отставке премьера - РИА Новости, 20.11.2024

И. о. президента Абхазии подписал указ об отставке премьера

Исполняющий обязанности президента Абхазии Бадра Гунба отправил в отставку премьер-министра Александра Анкваба и назначил на его место Валерия Бганбу, сообщила... РИА Новости, 20.11.2024

2024-11-20T18:32

2024-11-20T18:32

2024-11-20T18:51

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лаши ашуба

протесты в абхазии — 2024

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СУХУМ, 20 ноя — РИА Новости. Исполняющий обязанности президента Абхазии Бадра Гунба отправил в отставку премьер-министра Александра Анкваба и назначил на его место Валерия Бганбу, сообщила пресс-служба главы государства."В соответствии со статьей 7 Конституционного закона Республики Абхазии "О кабинете министров Республики Абхазии" принять отставку премьер-министра Республики Абхазии Анкваба Александра Золотинсковича. Поручить кабинету министров Республики Абхазии продолжить исполнение своих полномочий", — говорится в указе.Исполняющим обязанности премьер-министра назначили Валерия Бганбу.Во вторник парламент Абхазии принял отставку президента Аслана Бжании. Бадра Гунба будет исполнять обязанности главы государства до проведения досрочных выборов.Протесты в Сухуме начались из-за соглашения с Россией об инвестициях, которое предусматривает строительство апартаментов в Абхазии. Оппозиция заявила, что это может привести к росту цен на жилье и создаст риски для малого и среднего бизнеса. Парламент 15 ноября должен был ратифицировать документ, но отложил заседание из-за начавшихся протестов. Сторонники оппозиции захватили комплекс правительственных зданий в Сухуме, в том числе администрацию президента, и потребовали отставки главы государства.В ночь на вторник представители власти и оппозиции договорились об отставке Бжании и прекращении антиправительственных митингов.

https://ria.ru/20241120/abkhaziya-1984895033.html

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абхазия, в мире, россия, сухум, александр анкваб, аслан бжания, лаши ашуба, протесты в абхазии — 2024