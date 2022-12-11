https://ria.ru/20221211/abkhaziya-1837808544.html

В Абхазии заявили о попытках открыть в Грузии "второй фронт" против России

В Абхазии заявили о попытках открыть в Грузии "второй фронт" против России - РИА Новости, 11.12.2022

В Абхазии заявили о попытках открыть в Грузии "второй фронт" против России

Абхазские власти "не теряют бдительности" в отношении Тбилиси, особенно на фоне данных о том, что эмиссары, в том числе из Польши, пытались открыть против... РИА Новости, 11.12.2022

2022-12-11T06:23

2022-12-11T06:23

2022-12-11T11:05

александр анкваб

грузия

абхазия

россия

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МОСКВА, 11 дек — РИА Новости. Абхазские власти "не теряют бдительности" в отношении Тбилиси, особенно на фоне данных о том, что эмиссары, в том числе из Польши, пытались открыть против России "второй фронт" в Грузии, заявил РИА Новости премьер-министр Абхазии Александр Анкваб.Анкваб отметил, что обстановка в регионе "всегда напряженная". В то же время он выразил уверенность, что в соседнем государстве "много разумных людей, которые не допустят эскалации"."Мы следим за теми процессами, которые там происходят в силу разных обстоятельств, и каких-то акций, которые нас бы тревожили, нет", — добавил премьер.Москва 26 августа 2008 года после вооруженной агрессии Грузии против Цхинвала признала суверенитет Южной Осетии и Абхазии. Власти России не раз заявляли, что признание независимости двух бывших грузинских автономий отражает существующие реалии и пересмотру не подлежит. Однако Тбилиси отказывается признавать независимость республик.Читайте полный текст интервью >>>

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александр анкваб, грузия, абхазия, россия