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Парламент Абхазии собрался на сессию о рассмотрении соглашения с Россией - РИА Новости, 03.12.2024
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11:29 03.12.2024 (обновлено: 11:59 03.12.2024)
https://ria.ru/20241203/parlament-1987050003.html
Парламент Абхазии собрался на сессию о рассмотрении соглашения с Россией
Парламент Абхазии собрался на сессию о рассмотрении соглашения с Россией - РИА Новости, 03.12.2024
Парламент Абхазии собрался на сессию о рассмотрении соглашения с Россией
Парламент Абхазии собрался на внеочередную сессию для рассмотрения соглашения об инвестиционной деятельности с Россией, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 03.12.2024
2024-12-03T11:29
2024-12-03T11:59
абхазия
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аслан бжания
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СУХУМ, 3 дек - РИА Новости. Парламент Абхазии собрался на внеочередную сессию для рассмотрения соглашения об инвестиционной деятельности с Россией, передает корреспондент РИА Новости. На сессии будет рассматриваться вопрос ратификации межпарламентского соглашения между Сухумом и Москвой об инвестиционной деятельности российских юридических лиц в Абхазии. В настоящее время депутаты решают вопрос о проведении заседания. Вокруг парламента собираются оппозиционеры. Их требование к депутатам состоит в том, чтобы те проголосовали против ратификации. Тридцатого октября это соглашение было подписано в Москве вице-премьером Абхазии, министром экономики Кристиной Озган и министром экономического развития РФ Максимом Решетниковым. Пятнадцатого ноября в парламенте Абхазии должна была состояться ратификация соглашения, но оппозиция, выступающая против этого соглашения, организовала беспорядки. В результате произошла отставка президента Абхазии Аслана Бжании и премьер-министра Александра Анкваба.
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Обстановка у парламента Абхазии, где рассматривают соглашение об инвестиционной деятельности с Россией
Парламент Абхазии собрался на внеочередную сессию для рассмотрения соглашения об инвестиционной деятельности с Россией, передает корреспондент РИА Новости. Вокруг парламента собираются оппозиционеры, требующие, чтобы депутаты проголосовали против ратификации. Это соглашение было 30 октября подписано в Москве. Ратифицировать в парламенте Абхазии его должны были 15 ноября, но оппозиция организовала беспорядки. В результате произошла отставка президента Абхазии Аслана Бжании и премьер-министра Александра Анкваба.
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абхазия, москва, сухум, максим решетников, аслан бжания, александр анкваб, в мире
Абхазия, Москва, Сухум, Максим Решетников, Аслан Бжания, Александр Анкваб, В мире
Парламент Абхазии собрался на сессию о рассмотрении соглашения с Россией

Парламент Абхазии рассмотрит соглашение об инвестиционной деятельности с Россией

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СУХУМ, 3 дек - РИА Новости. Парламент Абхазии собрался на внеочередную сессию для рассмотрения соглашения об инвестиционной деятельности с Россией, передает корреспондент РИА Новости.
На сессии будет рассматриваться вопрос ратификации межпарламентского соглашения между Сухумом и Москвой об инвестиционной деятельности российских юридических лиц в Абхазии. В настоящее время депутаты решают вопрос о проведении заседания.
Вокруг парламента собираются оппозиционеры. Их требование к депутатам состоит в том, чтобы те проголосовали против ратификации.
Тридцатого октября это соглашение было подписано в Москве вице-премьером Абхазии, министром экономики Кристиной Озган и министром экономического развития РФ Максимом Решетниковым. Пятнадцатого ноября в парламенте Абхазии должна была состояться ратификация соглашения, но оппозиция, выступающая против этого соглашения, организовала беспорядки. В результате произошла отставка президента Абхазии Аслана Бжании и премьер-министра Александра Анкваба.
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АбхазияМоскваСухумМаксим РешетниковАслан БжанияАлександр АнквабВ мире
 
 
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