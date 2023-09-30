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Празднование 30-летия победы Абхазии в войне с Грузией завершилось салютом - РИА Новости, 30.09.2023
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22:53 30.09.2023
https://ria.ru/20230930/prazdnovanie-1899683844.html
Празднование 30-летия победы Абхазии в войне с Грузией завершилось салютом
Празднование 30-летия победы Абхазии в войне с Грузией завершилось салютом - РИА Новости, 30.09.2023
Празднование 30-летия победы Абхазии в войне с Грузией завершилось салютом
Празднование 30-й годовщины победы Абхазии в войне с Грузией завершилось театрализованным представлением и салютом, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 30.09.2023
2023-09-30T22:53
2023-09-30T22:53
в мире
справки
грузия
абхазия
аслан бжания
сухум
лаши ашуба
александр анкваб
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СУХУМ, 30 сен - РИА Новости. Празднование 30-й годовщины победы Абхазии в войне с Грузией завершилось театрализованным представлением и салютом, передает корреспондент РИА Новости. В субботу Абхазия отмечает 30-летие победы в грузино-абхазской войне 1992-1993 годов. Театрализованное хореографическое шоу прошло на центральном стадионе "Динамо". В центре сюжета представления - рассказ дедушки внуку о войне и бедах, которые пришлось перенести многонациональному народу Абхазии. На больших экранах и на сцене перед зрителями был показан мирный Сухум, в котором дети играли и катались на велосипедах, молодые люди гуляли по набережной. Неожиданно на большом экране появился грузинский вертолет, который принялся обстреливать мирный город и его жителей. Начались ожесточенные бои… Представление сопровождалось документальной хроникой, хореографией и световыми эффектами. Шоу закончилось праздничным салютом. На представлении присутствовали президент Абхазии Аслан Бжания, вице-президент Бадра Гунба, спикер парламента Лаша Ашуба, представители делегаций из Южной Осетии, непризнанной Приднестровской Молдавской Республики, а также регионов России - Москвы, Ленинградской области, Северной Осетии, Башкирии, Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкесии и Адыгеи. Празднование дня победы в Абхазии началось в девять часов утра с церемонии возложения венков и цветов у мемориала Славы в Сухуме. В нем приняли участие президент Аслан Бжания, вице-президент Бадра Гунба, спикер парламента Лаша Ашуба, премьер-министр Александр Анкваб, депутаты, члены правительства, посол России в Абхазии Михаил Шургалин, президент Южной Осетии Алан Гаглоев, ветераны войны и родственники погибших, представители общественности. После этого на площади Свободы прошли праздничный военный парад с участием 1,7 тысячи военных и акция "Бессмертный полк". Днем на набережной Сухума открылось абхазское подворье, где жители и гости столицы могли попробовать блюда абхазской кухни. Также к 30-летию победы был открыт мост через реку Басла, который связывает сухумскую набережную с санаториями МВО и ПВО. Во всех районах Абхазии прошли памятные церемонии, выставки и другие мероприятия. Вооруженные подразделения грузинской гвардии 14 августа 1992 года вошли на территорию Абхазии под предлогом защиты проходящих железнодорожных составов. В Очамчырском и Гулрыпшском районах Абхазии они были обстреляны местными ополченцами. Война завершилась 30 сентября 1993 года вытеснением войск госсовета Грузии с территории Абхазии. По данным абхазского минобороны, в войне с абхазской стороны погибли более двух тысяч человек, около двухсот пропали без вести. Попытки политического урегулирования конфликта результата не принесли. Грузия по-прежнему не признает Абхазию независимым государством и считает ее своим регионом. Москва 26 августа 2008 года после вооруженной агрессии Грузии против Цхинвала признала суверенитет Южной Осетии и Абхазии. Руководители России не раз заявляли, что признание независимости двух бывших грузинских автономий отражает существующие реалии и пересмотру не подлежит, однако Тбилиси отказывается признавать независимость республик.
https://ria.ru/20230930/vosstanovlenie-1899645385.html
https://ria.ru/20230930/abkhaziya-1899613402.html
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в мире, справки, грузия, абхазия, аслан бжания, сухум, лаши ашуба, александр анкваб
В мире, Справки, Грузия, Абхазия, Аслан Бжания, Сухум, Лаши Ашуба, Александр Анкваб
Празднование 30-летия победы Абхазии в войне с Грузией завершилось салютом

Празднование 30-летия победы Абхазии в войне с Грузией завершилось шоу и салютом

© iStock.com / den781Вход на городской пляж в Гаграх
Вход на городской пляж в Гаграх - РИА Новости, 1920, 30.09.2023
© iStock.com / den781
Вход на городской пляж в Гаграх. Архивное фото
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СУХУМ, 30 сен - РИА Новости. Празднование 30-й годовщины победы Абхазии в войне с Грузией завершилось театрализованным представлением и салютом, передает корреспондент РИА Новости.
В субботу Абхазия отмечает 30-летие победы в грузино-абхазской войне 1992-1993 годов.
Президент РФ Владимир Путин и президент Абхазии Аслан Бжания - РИА Новости, 1920, 30.09.2023
Бжания отметил вклад Путина в восстановление связей Абхазии и России
Вчера, 17:06
Театрализованное хореографическое шоу прошло на центральном стадионе "Динамо". В центре сюжета представления - рассказ дедушки внуку о войне и бедах, которые пришлось перенести многонациональному народу Абхазии. На больших экранах и на сцене перед зрителями был показан мирный Сухум, в котором дети играли и катались на велосипедах, молодые люди гуляли по набережной. Неожиданно на большом экране появился грузинский вертолет, который принялся обстреливать мирный город и его жителей. Начались ожесточенные бои… Представление сопровождалось документальной хроникой, хореографией и световыми эффектами. Шоу закончилось праздничным салютом.
На представлении присутствовали президент Абхазии Аслан Бжания, вице-президент Бадра Гунба, спикер парламента Лаша Ашуба, представители делегаций из Южной Осетии, непризнанной Приднестровской Молдавской Республики, а также регионов России - Москвы, Ленинградской области, Северной Осетии, Башкирии, Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкесии и Адыгеи.
Военнослужащие роты почетного караула - РИА Новости, 1920, 30.09.2023
В Абхазии начался парад в честь 30-летия победы над Грузией
Вчера, 12:09
Празднование дня победы в Абхазии началось в девять часов утра с церемонии возложения венков и цветов у мемориала Славы в Сухуме. В нем приняли участие президент Аслан Бжания, вице-президент Бадра Гунба, спикер парламента Лаша Ашуба, премьер-министр Александр Анкваб, депутаты, члены правительства, посол России в Абхазии Михаил Шургалин, президент Южной Осетии Алан Гаглоев, ветераны войны и родственники погибших, представители общественности. После этого на площади Свободы прошли праздничный военный парад с участием 1,7 тысячи военных и акция "Бессмертный полк".
Днем на набережной Сухума открылось абхазское подворье, где жители и гости столицы могли попробовать блюда абхазской кухни. Также к 30-летию победы был открыт мост через реку Басла, который связывает сухумскую набережную с санаториями МВО и ПВО. Во всех районах Абхазии прошли памятные церемонии, выставки и другие мероприятия.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 30.09.2023
Путин поздравил Абхазию с Днем победы и независимости
Вчера, 09:08
Вооруженные подразделения грузинской гвардии 14 августа 1992 года вошли на территорию Абхазии под предлогом защиты проходящих железнодорожных составов. В Очамчырском и Гулрыпшском районах Абхазии они были обстреляны местными ополченцами. Война завершилась 30 сентября 1993 года вытеснением войск госсовета Грузии с территории Абхазии. По данным абхазского минобороны, в войне с абхазской стороны погибли более двух тысяч человек, около двухсот пропали без вести. Попытки политического урегулирования конфликта результата не принесли. Грузия по-прежнему не признает Абхазию независимым государством и считает ее своим регионом.
Москва 26 августа 2008 года после вооруженной агрессии Грузии против Цхинвала признала суверенитет Южной Осетии и Абхазии. Руководители России не раз заявляли, что признание независимости двух бывших грузинских автономий отражает существующие реалии и пересмотру не подлежит, однако Тбилиси отказывается признавать независимость республик.
Президент РФ Владимир Путин и президент Абхазии Аслан Бжания - РИА Новости, 1920, 30.09.2023
Бжания отметил вклад Путина в восстановление связей Абхазии и России
Вчера, 17:06
 
В миреСправкиГрузияАбхазияАслан БжанияСухумЛаши АшубаАлександр Анкваб
 
 
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