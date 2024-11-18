https://ria.ru/20241118/abkhaziya-1984462604.html

Работа ведомств в Абхазии разблокирована, заявил премьер республики

Работа ведомств в Абхазии разблокирована, заявил премьер республики - РИА Новости, 18.11.2024

Работа ведомств в Абхазии разблокирована, заявил премьер республики

Премьер-министр Абхазии Александр Анкваб заявил в понедельник, что работа ведомств в республике разблокирована. РИА Новости, 18.11.2024

2024-11-18T19:58

2024-11-18T19:58

2024-11-18T19:58

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СУХУМ, 18 ноя – РИА Новости. Премьер-министр Абхазии Александр Анкваб заявил в понедельник, что работа ведомств в республике разблокирована. Ранее в понедельник и.о. министра культуры Абхазии Динара Смыр сообщила, что вооруженные люди не пускают сотрудников кабмина республики на рабочие места. "Практически все министерства и ведомства выполняют свои служебные обязанности. Их работа практически была блокирована, тогда как нужно было в течение короткого времени разблокировать для того, чтобы пошли выплаты, пенсии, пособия, другие действия, которые очень важны для сегодняшней ситуации. И к обеду в этом смысле обстановка была стабилизирована. Сейчас никаких таких проблем нет, и мы надеемся, что и завтра не будет подобного рода проблем, потому что это наносит серьёзный вред и серьёзный ущерб и так усугубляет очень плохое настроение людей", - сказал премьер-министр. Противостояние властей и оппозиции в Абхазии началось из-за соглашения с РФ об инвестициях, которое предусматривает строительство апартаментов в республике. Сторонники оппозиции считают, что его реализация приведет к подорожанию жилья, а также к рискам для малого и среднего бизнеса в Абхазии . Парламент должен был ратифицировать документ 15 ноября, но отложил рассмотрение вопроса из-за начавшихся протестов. Сторонники оппозиции захватили комплекс правительственных зданий в Сухуме, в том числе и администрацию президента, и потребовали отставки главы государства.

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