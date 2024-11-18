Президент Абхазии обсудил с правительством вопросы энергообеспечения

СУХУМ, 18 ноя – РИА Новости. Президент Абхазии Аслан Бжания обсудил в понедельник на заседании с участием вице-президента Бадры Гунбы, премьер-министра Александра Анкваба, членов правительства и руководителей органов госуправления вопросы обеспечения энергоснабжения и работу социальной инфраструктуры, сообщает пресс-служба главы республики. "На заседании с участием президента обсуждались вопросы обеспечения стабильного энергоснабжения, функционирование объектов социальной инфраструктуры", - говорится в сообщении. Президент поручил руководителям министерств и ведомств по возможности обеспечить их функционирование, уделив особое внимание социальным и пенсионным выплатам. "Необходимо обеспечить выполнение по всем обязательства. Особенно те, которые есть у государства перед населением, – это социальные и пенсионные выплаты", - отметил глава государства. Бжания также дал ряд поручений правительству по обеспечению платежей за поставляемую электроэнергию, а также по обеспечению стабильного функционирования медучреждений в Абхазии. Противостояние властей и оппозиции в Абхазии началось из-за соглашения с РФ об инвестициях, которое предусматривает строительство апартаментов в Абхазии. Сторонники оппозиции считают, что его реализация приведет к подорожанию жилья, а также к рискам для малого и среднего бизнеса в республике. В пятницу парламент должен был ратифицировать документ, но отложил из-за начавшихся протестов. Сторонники оппозиции захватили комплекс правительственных зданий в Сухуме, в том числе и администрацию президента, и потребовали отставки главы государства. Президент Аслан Бжания заявил, что согласен уйти в отставку, если оппозиция покинет захваченные здания. Протестующие отвергли предложение властей.
СУХУМ, 18 ноя – РИА Новости. Президент Абхазии Аслан Бжания обсудил в понедельник на заседании с участием вице-президента Бадры Гунбы, премьер-министра Александра Анкваба, членов правительства и руководителей органов госуправления вопросы обеспечения энергоснабжения и работу социальной инфраструктуры, сообщает пресс-служба главы республики.
"На заседании с участием президента обсуждались вопросы обеспечения стабильного энергоснабжения, функционирование объектов социальной инфраструктуры", - говорится в сообщении.
Президент поручил руководителям министерств и ведомств по возможности обеспечить их функционирование, уделив особое внимание социальным и пенсионным выплатам. "Необходимо обеспечить выполнение по всем обязательства. Особенно те, которые есть у государства перед населением, – это социальные и пенсионные выплаты", - отметил глава государства.
Бжания также дал ряд поручений правительству по обеспечению платежей за поставляемую электроэнергию, а также по обеспечению стабильного функционирования медучреждений в Абхазии.
Противостояние властей и оппозиции в Абхазии началось из-за соглашения с РФ об инвестициях, которое предусматривает строительство апартаментов в Абхазии. Сторонники оппозиции считают, что его реализация приведет к подорожанию жилья, а также к рискам для малого и среднего бизнеса в республике. В пятницу парламент должен был ратифицировать документ, но отложил из-за начавшихся протестов. Сторонники оппозиции захватили комплекс правительственных зданий в Сухуме, в том числе и администрацию президента, и потребовали отставки главы государства. Президент Аслан Бжания заявил, что согласен уйти в отставку, если оппозиция покинет захваченные здания. Протестующие отвергли предложение властей.
Президент подчеркивал, что отсутствие соглашения об инвестиционной деятельности с Россией несет риски для республики. А глава парламентского комитета по международным связям Алхас Барциц констатировал, что Абхазия не сможет самостоятельно найти средства на восстановление ключевых направлений своей экономики.
Президент подчеркивал, что отсутствие соглашения об инвестиционной деятельности с Россией несет риски для республики. А глава парламентского комитета по международным связям Алхас Барциц констатировал, что Абхазия не сможет самостоятельно найти средства на восстановление ключевых направлений своей экономики.
Президент подчеркивал, что отсутствие соглашения об инвестиционной деятельности с Россией несет риски для республики. А глава парламентского комитета по международным связям Алхас Барциц констатировал, что Абхазия не сможет самостоятельно найти средства на восстановление ключевых направлений своей экономики.
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