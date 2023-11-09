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Нургалиев обсудил с главой Абхазии сотрудничество по безопасности - РИА Новости, 09.11.2023
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16:27 09.11.2023
https://ria.ru/20231109/abkhaziya-1908448234.html
Нургалиев обсудил с главой Абхазии сотрудничество по безопасности
Нургалиев обсудил с главой Абхазии сотрудничество по безопасности - РИА Новости, 09.11.2023
Нургалиев обсудил с главой Абхазии сотрудничество по безопасности
Первый замсекретаря Совбеза РФ Рашид Нургалиев обсудил в Москве с главой Абхазии Асланом Бжанией сотрудничество в сфере безопасности и взаимодействие в... РИА Новости, 09.11.2023
2023-11-09T16:27
2023-11-09T16:27
абхазия
россия
рашид нургалиев
аслан бжания
александр анкваб
безопасность
совет безопасности рф
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МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Первый замсекретаря Совбеза РФ Рашид Нургалиев обсудил в Москве с главой Абхазии Асланом Бжанией сотрудничество в сфере безопасности и взаимодействие в энергетике, сообщает пресс-служба аппарата СБ РФ. "В Москве состоялась встреча первого заместителя секретаря Совета Безопасности России Рашида Нургалиева c президентом Республики Абхазия Асланом Бжанией. Обсуждены различные вопросы российско-абхазского сотрудничества в сфере безопасности. Отдельный акцент сделан на взаимодействии в области энергетики", - говорится в сообщении. Отмечается, что во встрече также участвовал премьер-министр Абхазии Александр Анкваб.
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абхазия, россия, рашид нургалиев, аслан бжания, александр анкваб, безопасность, совет безопасности рф, москва
Абхазия, Россия, Рашид Нургалиев, Аслан Бжания, Александр Анкваб, Безопасность, Совет Безопасности РФ, Москва
Нургалиев обсудил с главой Абхазии сотрудничество по безопасности

Нургалиев в Москве встретился с главой Абхазии и обсудил вопросы безопасности

© РИА Новости / Михаил Климентьев | Перейти в медиабанкРашид Нургалиев
Рашид Нургалиев - РИА Новости, 1920, 09.11.2023
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Рашид Нургалиев. Архивное фото
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МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Первый замсекретаря Совбеза РФ Рашид Нургалиев обсудил в Москве с главой Абхазии Асланом Бжанией сотрудничество в сфере безопасности и взаимодействие в энергетике, сообщает пресс-служба аппарата СБ РФ.
"В Москве состоялась встреча первого заместителя секретаря Совета Безопасности России Рашида Нургалиева c президентом Республики Абхазия Асланом Бжанией. Обсуждены различные вопросы российско-абхазского сотрудничества в сфере безопасности. Отдельный акцент сделан на взаимодействии в области энергетики", - говорится в сообщении.
Отмечается, что во встрече также участвовал премьер-министр Абхазии Александр Анкваб.
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АбхазияРоссияРашид НургалиевАслан БжанияАлександр АнквабБезопасностьСовет Безопасности РФМосква
 
 
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