https://ria.ru/20231109/abkhaziya-1908448234.html
Нургалиев обсудил с главой Абхазии сотрудничество по безопасности
Нургалиев обсудил с главой Абхазии сотрудничество по безопасности - РИА Новости, 09.11.2023
Нургалиев обсудил с главой Абхазии сотрудничество по безопасности
Первый замсекретаря Совбеза РФ Рашид Нургалиев обсудил в Москве с главой Абхазии Асланом Бжанией сотрудничество в сфере безопасности и взаимодействие в... РИА Новости, 09.11.2023
2023-11-09T16:27
2023-11-09T16:27
2023-11-09T16:27
абхазия
россия
рашид нургалиев
аслан бжания
александр анкваб
безопасность
совет безопасности рф
москва
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МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Первый замсекретаря Совбеза РФ Рашид Нургалиев обсудил в Москве с главой Абхазии Асланом Бжанией сотрудничество в сфере безопасности и взаимодействие в энергетике, сообщает пресс-служба аппарата СБ РФ. "В Москве состоялась встреча первого заместителя секретаря Совета Безопасности России Рашида Нургалиева c президентом Республики Абхазия Асланом Бжанией. Обсуждены различные вопросы российско-абхазского сотрудничества в сфере безопасности. Отдельный акцент сделан на взаимодействии в области энергетики", - говорится в сообщении. Отмечается, что во встрече также участвовал премьер-министр Абхазии Александр Анкваб.
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РИА Новости
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РИА Новости
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абхазия, россия, рашид нургалиев, аслан бжания, александр анкваб, безопасность, совет безопасности рф, москва
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Нургалиев обсудил с главой Абхазии сотрудничество по безопасности
Нургалиев в Москве встретился с главой Абхазии и обсудил вопросы безопасности