https://ria.ru/20231109/abkhaziya-1908448234.html

Нургалиев обсудил с главой Абхазии сотрудничество по безопасности

Нургалиев обсудил с главой Абхазии сотрудничество по безопасности - РИА Новости, 09.11.2023

Нургалиев обсудил с главой Абхазии сотрудничество по безопасности

Первый замсекретаря Совбеза РФ Рашид Нургалиев обсудил в Москве с главой Абхазии Асланом Бжанией сотрудничество в сфере безопасности и взаимодействие в... РИА Новости, 09.11.2023

2023-11-09T16:27

2023-11-09T16:27

2023-11-09T16:27

абхазия

россия

рашид нургалиев

аслан бжания

александр анкваб

безопасность

совет безопасности рф

москва

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МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Первый замсекретаря Совбеза РФ Рашид Нургалиев обсудил в Москве с главой Абхазии Асланом Бжанией сотрудничество в сфере безопасности и взаимодействие в энергетике, сообщает пресс-служба аппарата СБ РФ. "В Москве состоялась встреча первого заместителя секретаря Совета Безопасности России Рашида Нургалиева c президентом Республики Абхазия Асланом Бжанией. Обсуждены различные вопросы российско-абхазского сотрудничества в сфере безопасности. Отдельный акцент сделан на взаимодействии в области энергетики", - говорится в сообщении. Отмечается, что во встрече также участвовал премьер-министр Абхазии Александр Анкваб.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

абхазия, россия, рашид нургалиев, аслан бжания, александр анкваб, безопасность, совет безопасности рф, москва