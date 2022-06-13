https://ria.ru/20220613/abkhaziya-1795019852.html

Активист в Абхазии объявил голодовку из-за повышения цен на бензин

Активист в Абхазии объявил голодовку из-за повышения цен на бензин - РИА Новости, 13.06.2022

Активист в Абхазии объявил голодовку из-за повышения цен на бензин

Известный общественный активист в Абхазии Джансух Адлейба сообщил РИА Новости о том, что он объявил голодовку из-за поднятия цен на топливо в республике. РИА Новости, 13.06.2022

2022-06-13T13:14

2022-06-13T13:14

2022-06-13T13:14

в мире

александр анкваб

абхазия

сухум

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СУХУМ, 13 июн - РИА Новости. Известный общественный активист в Абхазии Джансух Адлейба сообщил РИА Новости о том, что он объявил голодовку из-за поднятия цен на топливо в республике.Акция голодовки проходит на площади Свободы в Сухуме. Адлейба требует возвращения цен к показателям годичной давности."Я обратился к премьер-министру Абхазии (Александру Анквабу - ред.) с требованием опустить цены на бензин. Год назад 92-й бензин стоил 42 рубля, сейчас - 56-57 рублей. Жду три дня и дальше буду принимать решение", - сказал он.При этом Адлейба подчеркнул, что понимает, что повышение цен на топливо обусловлено мировым экономическим кризисом, однако, по его мнению, в Абхазии они очень завышены.Джансух Адлейба известен тем, что в 2019 году добился принятия властями Абхазии решения о закрытии городской свалки в Сухуме, выступив инициатором митинга. Также в начале марта 2020 года, накануне президентских выборов, он и его единомышленники объявили голодовку, требуя принятия поправок в антикоррупционный закон о декларировании доходов, расходов, имущества и обязательств имущественного характера публичными служащими и депутатами. Спустя десять дней парламент принял поправки. В 2022 году Адлейба был кандидатом в депутаты парламента.

https://ria.ru/20220606/neft-1793358583.html

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в мире, александр анкваб, абхазия, сухум