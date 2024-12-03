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Парламент Абхазии проголосовал против ратификации соглашения с Россией - РИА Новости, 03.12.2024
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11:52 03.12.2024 (обновлено: 13:11 03.12.2024)
https://ria.ru/20241203/abkhaziya-1987056735.html
Парламент Абхазии проголосовал против ратификации соглашения с Россией
Парламент Абхазии проголосовал против ратификации соглашения с Россией - РИА Новости, 03.12.2024
Парламент Абхазии проголосовал против ратификации соглашения с Россией
Парламент Абхазии проголосовал против ратификации соглашения об инвестиционной деятельности российских юридических лиц в республике, передает корреспондент РИА... РИА Новости, 03.12.2024
2024-12-03T11:52
2024-12-03T13:11
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СУХУМ, 3 дек — РИА Новости. Парламент Абхазии проголосовал против ратификации соглашения об инвестиционной деятельности российских юридических лиц в республике, передает корреспондент РИА Новости.Около здания парламента в это время собрались сторонники оппозиции, требовавшие от депутатов не принимать документ.Тридцатого октября это соглашение подписали в Москве вице-премьер Абхазии, министр экономики Кристина Озган и глава российского Минэкономразвития Максим Решетников. Парламент Абхазии должен был рассматривать вопрос о ратификации соглашения 15 ноября, но оппозиция организовала беспорядки. Оппозиция настаивает, что после вступления документа в силу российские компании начнут строить в республике апартаменты, это приведет к росту цен на жилье, создаст риски для экономики, из-за чего впоследствии может пострадать местный малый и средний бизнес.Протестующие взяли штурмом комплекс правительственных зданий, в том числе и администрацию президента, и требовали отставки президента. В результате глава государства Аслан Бжания покинул пост, ушел в отставку и премьер-министр Александр Анкваб. Досрочные выборы президента назначили на 15 февраля.
https://ria.ru/20241119/abkhaziya-1984451158.html
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абхазия, россия, москва, аслан бжания, максим решетников, александр анкваб, в мире
Абхазия, Россия, Москва, Аслан Бжания, Максим Решетников, Александр Анкваб, В мире
Парламент Абхазии проголосовал против ратификации соглашения с Россией

Парламент Абхазии проголосовал против ратификации соглашения с РФ об инвестициях

© SputnikЗаседание парламента Абхазии. 3 декабря 2024 года
Заседание парламента Абхазии. 3 декабря 2024 года - РИА Новости, 1920, 03.12.2024
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Заседание парламента Абхазии. 3 декабря 2024 года
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СУХУМ, 3 дек — РИА Новости. Парламент Абхазии проголосовал против ратификации соглашения об инвестиционной деятельности российских юридических лиц в республике, передает корреспондент РИА Новости.
Около здания парламента в это время собрались сторонники оппозиции, требовавшие от депутатов не принимать документ.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 19.11.2024
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Тридцатого октября это соглашение подписали в Москве вице-премьер Абхазии, министр экономики Кристина Озган и глава российского Минэкономразвития Максим Решетников. Парламент Абхазии должен был рассматривать вопрос о ратификации соглашения 15 ноября, но оппозиция организовала беспорядки.
Оппозиция настаивает, что после вступления документа в силу российские компании начнут строить в республике апартаменты, это приведет к росту цен на жилье, создаст риски для экономики, из-за чего впоследствии может пострадать местный малый и средний бизнес.
Протестующие взяли штурмом комплекс правительственных зданий, в том числе и администрацию президента, и требовали отставки президента. В результате глава государства Аслан Бжания покинул пост, ушел в отставку и премьер-министр Александр Анкваб. Досрочные выборы президента назначили на 15 февраля.
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АбхазияРоссияМоскваАслан БжанияМаксим РешетниковАлександр АнквабВ мире
 
 
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