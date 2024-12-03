Парламент Абхазии проголосовал против ратификации соглашения с Россией
Парламент Абхазии проголосовал против ратификации соглашения с РФ об инвестициях
© SputnikЗаседание парламента Абхазии. 3 декабря 2024 года
© Sputnik
Заседание парламента Абхазии. 3 декабря 2024 года
Читать ria.ru в
СУХУМ, 3 дек — РИА Новости. Парламент Абхазии проголосовал против ратификации соглашения об инвестиционной деятельности российских юридических лиц в республике, передает корреспондент РИА Новости.
Около здания парламента в это время собрались сторонники оппозиции, требовавшие от депутатов не принимать документ.
Абхазии пора прекратить ходить по кругу
19 ноября, 08:00
Тридцатого октября это соглашение подписали в Москве вице-премьер Абхазии, министр экономики Кристина Озган и глава российского Минэкономразвития Максим Решетников. Парламент Абхазии должен был рассматривать вопрос о ратификации соглашения 15 ноября, но оппозиция организовала беспорядки.
Оппозиция настаивает, что после вступления документа в силу российские компании начнут строить в республике апартаменты, это приведет к росту цен на жилье, создаст риски для экономики, из-за чего впоследствии может пострадать местный малый и средний бизнес.
Протестующие взяли штурмом комплекс правительственных зданий, в том числе и администрацию президента, и требовали отставки президента. В результате глава государства Аслан Бжания покинул пост, ушел в отставку и премьер-министр Александр Анкваб. Досрочные выборы президента назначили на 15 февраля.
"Все пошло иначе": ближайший союзник России снова удивил
19 ноября, 14:16