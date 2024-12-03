https://ria.ru/20241203/abkhaziya-1987056735.html

Парламент Абхазии проголосовал против ратификации соглашения с Россией

Парламент Абхазии проголосовал против ратификации соглашения с Россией - РИА Новости, 03.12.2024

Парламент Абхазии проголосовал против ратификации соглашения с Россией

Парламент Абхазии проголосовал против ратификации соглашения об инвестиционной деятельности российских юридических лиц в республике, передает корреспондент РИА... РИА Новости, 03.12.2024

2024-12-03T11:52

2024-12-03T11:52

2024-12-03T13:11

абхазия

россия

москва

аслан бжания

максим решетников

александр анкваб

в мире

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/03/1987068705_0:124:1200:799_1920x0_80_0_0_e125489f398537e3625ab3d8aed183cf.jpg

СУХУМ, 3 дек — РИА Новости. Парламент Абхазии проголосовал против ратификации соглашения об инвестиционной деятельности российских юридических лиц в республике, передает корреспондент РИА Новости.Около здания парламента в это время собрались сторонники оппозиции, требовавшие от депутатов не принимать документ.Тридцатого октября это соглашение подписали в Москве вице-премьер Абхазии, министр экономики Кристина Озган и глава российского Минэкономразвития Максим Решетников. Парламент Абхазии должен был рассматривать вопрос о ратификации соглашения 15 ноября, но оппозиция организовала беспорядки. Оппозиция настаивает, что после вступления документа в силу российские компании начнут строить в республике апартаменты, это приведет к росту цен на жилье, создаст риски для экономики, из-за чего впоследствии может пострадать местный малый и средний бизнес.Протестующие взяли штурмом комплекс правительственных зданий, в том числе и администрацию президента, и требовали отставки президента. В результате глава государства Аслан Бжания покинул пост, ушел в отставку и премьер-министр Александр Анкваб. Досрочные выборы президента назначили на 15 февраля.

https://ria.ru/20241119/abkhaziya-1984451158.html

https://ria.ru/20241119/abkhaziya-1984586051.html

абхазия

россия

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

абхазия, россия, москва, аслан бжания, максим решетников, александр анкваб, в мире