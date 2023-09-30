В Абхазии начался парад в честь 30-летия победы над Грузией
В Абхазии начался парад с участием военных в честь 30-летия победы над Грузией
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Военнослужащие роты почетного караула. Архивное фото
СУХУМ, 30 сен - РИА Новости. Военный праздничный парад в честь 30-й годовщины победы Абхазии над Грузией с участием 1,7 тысячи военных начался в Сухуме на площади Свободы, передает корреспондент РИА Новости с места события.
В субботу Абхазия отмечает 30-летие победы в грузино-абхазской войне 1992-1993 годов.
Праздничное шествие открыли ветераны и добровольцы, прибывшие в республику для участия в торжественных мероприятиях.
После этого площадь Свободы вынесли государственный флаг Абхазии и знамя Победы. Навстречу друг к другу выехали автомобили министра обороны Владимира Ануа и командующего парадом Беслана Цвижба, который доложил главе военного ведомства о готовности к проведению военного парада.
В торжественном параде принимают участие все части и подразделения Минобороны Абхазии, Службы госбезопасности, миграционной службы, таможенного комитета, МЧС, МВД, государственной службы охраны, подразделения 7-й российской военной базы и погрануправления ФСБ России в Абхазии, а также казаки - более 1,7 тысячи человек и свыше 70 единиц военной техники и авиации.
Завершится парад акцией "Бессмертный полк", в рамках которой родные и близкие погибших пронесут фотографии защитников Абхазии.
Празднование дня победы в Абхазии началось в девять часов утра (совпадает с мск) с церемонии возложения венков и цветов у мемориала Славы в Сухуме. В нем приняли участие президент Аслан Бжания, вице-президент Бадра Гунба, спикер парламента Лаша Ашуба, премьер-министр Александр Анкваб, депутаты, члены правительства, посол России в Абхазии Михаил Шургалин, президент Южной Осетии Алан Гаглоев, ветераны войны и родственники погибших, представители общественности.
Вооруженные подразделения грузинской гвардии 14 августа 1992 года вошли на территорию Абхазии под предлогом защиты проходящих железнодорожных составов. В Очамчырском и Гулрыпшском районах Абхазии они были обстреляны местными ополченцами. Война завершилась 30 сентября 1993 года вытеснением войск Госсовета Грузии с территории Абхазии. По данным абхазского Минобороны, в войне погибли более двух тысяч человек с абхазской стороны. Около двухсот пропали без вести. Попытки политического урегулирования конфликта результат не принесли. Грузия по-прежнему не признает Абхазию независимым государством и считает ее своим регионом.
Москва 26 августа 2008 года после вооруженной агрессии Грузии против Цхинвала признала суверенитет Южной Осетии и Абхазии. Руководители России не раз заявляли, что признание независимости двух бывших грузинских автономий отражает существующие реалии и пересмотру не подлежит. Однако Тбилиси отказывается признавать независимость республик.