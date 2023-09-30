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В Абхазии начался парад в честь 30-летия победы над Грузией - РИА Новости, 30.09.2023
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12:09 30.09.2023
https://ria.ru/20230930/abkhaziya-1899613402.html
В Абхазии начался парад в честь 30-летия победы над Грузией
В Абхазии начался парад в честь 30-летия победы над Грузией - РИА Новости, 30.09.2023
В Абхазии начался парад в честь 30-летия победы над Грузией
Военный праздничный парад в честь 30-й годовщины победы Абхазии над Грузией с участием 1,7 тысячи военных начался в Сухуме на площади Свободы, передает... РИА Новости, 30.09.2023
2023-09-30T12:09
2023-09-30T12:09
в мире
абхазия
грузия
россия
владимир ануа
аслан бжания
лаши ашуба
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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СУХУМ, 30 сен - РИА Новости. Военный праздничный парад в честь 30-й годовщины победы Абхазии над Грузией с участием 1,7 тысячи военных начался в Сухуме на площади Свободы, передает корреспондент РИА Новости с места события. В субботу Абхазия отмечает 30-летие победы в грузино-абхазской войне 1992-1993 годов. Праздничное шествие открыли ветераны и добровольцы, прибывшие в республику для участия в торжественных мероприятиях. После этого площадь Свободы вынесли государственный флаг Абхазии и знамя Победы. Навстречу друг к другу выехали автомобили министра обороны Владимира Ануа и командующего парадом Беслана Цвижба, который доложил главе военного ведомства о готовности к проведению военного парада. В торжественном параде принимают участие все части и подразделения Минобороны Абхазии, Службы госбезопасности, миграционной службы, таможенного комитета, МЧС, МВД, государственной службы охраны, подразделения 7-й российской военной базы и погрануправления ФСБ России в Абхазии, а также казаки - более 1,7 тысячи человек и свыше 70 единиц военной техники и авиации. Завершится парад акцией "Бессмертный полк", в рамках которой родные и близкие погибших пронесут фотографии защитников Абхазии. Празднование дня победы в Абхазии началось в девять часов утра (совпадает с мск) с церемонии возложения венков и цветов у мемориала Славы в Сухуме. В нем приняли участие президент Аслан Бжания, вице-президент Бадра Гунба, спикер парламента Лаша Ашуба, премьер-министр Александр Анкваб, депутаты, члены правительства, посол России в Абхазии Михаил Шургалин, президент Южной Осетии Алан Гаглоев, ветераны войны и родственники погибших, представители общественности. Вооруженные подразделения грузинской гвардии 14 августа 1992 года вошли на территорию Абхазии под предлогом защиты проходящих железнодорожных составов. В Очамчырском и Гулрыпшском районах Абхазии они были обстреляны местными ополченцами. Война завершилась 30 сентября 1993 года вытеснением войск Госсовета Грузии с территории Абхазии. По данным абхазского Минобороны, в войне погибли более двух тысяч человек с абхазской стороны. Около двухсот пропали без вести. Попытки политического урегулирования конфликта результат не принесли. Грузия по-прежнему не признает Абхазию независимым государством и считает ее своим регионом. Москва 26 августа 2008 года после вооруженной агрессии Грузии против Цхинвала признала суверенитет Южной Осетии и Абхазии. Руководители России не раз заявляли, что признание независимости двух бывших грузинских автономий отражает существующие реалии и пересмотру не подлежит. Однако Тбилиси отказывается признавать независимость республик.
https://ria.ru/20230930/shamba-1899507902.html
https://ria.ru/20230930/abkhaziya-1899587982.html
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в мире, абхазия, грузия, россия, владимир ануа, аслан бжания, лаши ашуба, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
В мире, Абхазия, Грузия, Россия, Владимир Ануа, Аслан Бжания, Лаши Ашуба, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
В Абхазии начался парад в честь 30-летия победы над Грузией

В Абхазии начался парад с участием военных в честь 30-летия победы над Грузией

© Sputnik / Томас Тхайцук | Перейти в медиабанкВоеннослужащие роты почетного караула
Военнослужащие роты почетного караула - РИА Новости, 1920, 30.09.2023
© Sputnik / Томас Тхайцук
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Военнослужащие роты почетного караула. Архивное фото
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СУХУМ, 30 сен - РИА Новости. Военный праздничный парад в честь 30-й годовщины победы Абхазии над Грузией с участием 1,7 тысячи военных начался в Сухуме на площади Свободы, передает корреспондент РИА Новости с места события.
В субботу Абхазия отмечает 30-летие победы в грузино-абхазской войне 1992-1993 годов.
Сергей Шамба во время пресс-конференции - РИА Новости, 1920, 30.09.2023
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Праздничное шествие открыли ветераны и добровольцы, прибывшие в республику для участия в торжественных мероприятиях.
После этого площадь Свободы вынесли государственный флаг Абхазии и знамя Победы. Навстречу друг к другу выехали автомобили министра обороны Владимира Ануа и командующего парадом Беслана Цвижба, который доложил главе военного ведомства о готовности к проведению военного парада.
В торжественном параде принимают участие все части и подразделения Минобороны Абхазии, Службы госбезопасности, миграционной службы, таможенного комитета, МЧС, МВД, государственной службы охраны, подразделения 7-й российской военной базы и погрануправления ФСБ России в Абхазии, а также казаки - более 1,7 тысячи человек и свыше 70 единиц военной техники и авиации.
Завершится парад акцией "Бессмертный полк", в рамках которой родные и близкие погибших пронесут фотографии защитников Абхазии.
Празднование дня победы в Абхазии началось в девять часов утра (совпадает с мск) с церемонии возложения венков и цветов у мемориала Славы в Сухуме. В нем приняли участие президент Аслан Бжания, вице-президент Бадра Гунба, спикер парламента Лаша Ашуба, премьер-министр Александр Анкваб, депутаты, члены правительства, посол России в Абхазии Михаил Шургалин, президент Южной Осетии Алан Гаглоев, ветераны войны и родственники погибших, представители общественности.
Вооруженные подразделения грузинской гвардии 14 августа 1992 года вошли на территорию Абхазии под предлогом защиты проходящих железнодорожных составов. В Очамчырском и Гулрыпшском районах Абхазии они были обстреляны местными ополченцами. Война завершилась 30 сентября 1993 года вытеснением войск Госсовета Грузии с территории Абхазии. По данным абхазского Минобороны, в войне погибли более двух тысяч человек с абхазской стороны. Около двухсот пропали без вести. Попытки политического урегулирования конфликта результат не принесли. Грузия по-прежнему не признает Абхазию независимым государством и считает ее своим регионом.
Москва 26 августа 2008 года после вооруженной агрессии Грузии против Цхинвала признала суверенитет Южной Осетии и Абхазии. Руководители России не раз заявляли, что признание независимости двух бывших грузинских автономий отражает существующие реалии и пересмотру не подлежит. Однако Тбилиси отказывается признавать независимость республик.
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В миреАбхазияГрузияРоссияВладимир АнуаАслан БжанияЛаши АшубаМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
 
 
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