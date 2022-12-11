https://ria.ru/20221211/aviaranzit-1837833597.html
В Абхазии не исключили развития авиатранзита через республику
В Абхазии не исключили развития авиатранзита через республику - РИА Новости, 11.12.2022
В Абхазии не исключили развития авиатранзита через республику
Премьер-министр Абхазии Александр Анкваб в интервью РИА Новости заявил, что если авиатранзит через республику заинтересует другие страны, Сухум готов это... РИА Новости, 11.12.2022
2022-12-11T09:46
2022-12-11T09:46
2022-12-11T11:06
туризм
александр анкваб
новости - туризм
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МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Премьер-министр Абхазии Александр Анкваб в интервью РИА Новости заявил, что если авиатранзит через республику заинтересует другие страны, Сухум готов это обсуждать."Наша мечта - это конец 2024 года (открытие аэропорта - ред.). Если дальше все хорошо будет складываться, то будет так… Транзит - это, несомненно, интересная тема. Если она будет выгодна всем странам, которые могут этим транзитом пользоваться, то надо садиться и вести переговоры по этому поводу", - сказал Анкваб.Премьер подчеркнул, что после открытия прямого авиасообщения с РФ цены на отдых будут "вполне устраивающие российского туриста".Ранее директор ассоциации "Турпомощь" Александр Осауленко сообщил о том, что рост туристического потока из России в Абхазию по итогам 2022 года составит порядка 30%. При этом он отметил, что турпоток мог быть больше, однако рост среднего чека снизил интерес россиян. По данным Осауленко, в 2020 году поездка в среднем обходилась порядка 30 тысяч рублей, в 2021 году средний чек поднялся до 41 тысячи, а в 2022 году он составил уже 59 тысяч рублей. "Рост уже далеко не 10%, и этот показатель тормознул российского туриста", - пояснил глава ассоциации.Расположенный в 18 километрах от города сухумский аэропорт был построен в 1960-е годы и до 1993 года, когда был закрыт, мог принимать в высокий сезон до пяти тысяч пассажиров в сутки. Руководство Абхазии не раз планировало восстановить аэропорт и начать полеты.Читайте полный текст интервью >>>
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
александр анкваб, новости - туризм, абхазия, россия
Туризм, Александр Анкваб, Новости - Туризм, Абхазия, Россия
09:46 11.12.2022 (обновлено: 11:06 11.12.2022)
В Абхазии не исключили развития авиатранзита через республику
Премьер Абхазии Анкваб: если авиатранзит будет интересен, надо это обсуждать
МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Премьер-министр Абхазии Александр Анкваб в интервью РИА Новости заявил, что если авиатранзит через республику заинтересует другие страны, Сухум готов это обсуждать.
"Наша мечта - это конец 2024 года (открытие аэропорта - ред.). Если дальше все хорошо будет складываться, то будет так… Транзит - это, несомненно, интересная тема. Если она будет выгодна всем странам, которые могут этим транзитом пользоваться, то надо садиться и вести переговоры по этому поводу", - сказал Анкваб.
Премьер подчеркнул, что после открытия прямого авиасообщения с РФ
цены на отдых будут "вполне устраивающие российского туриста".
Ранее директор ассоциации "Турпомощь" Александр Осауленко сообщил о том, что рост туристического потока из России в Абхазию по итогам 2022 года составит порядка 30%. При этом он отметил, что турпоток мог быть больше, однако рост среднего чека снизил интерес россиян. По данным Осауленко, в 2020 году поездка в среднем обходилась порядка 30 тысяч рублей, в 2021 году средний чек поднялся до 41 тысячи, а в 2022 году он составил уже 59 тысяч рублей. "Рост уже далеко не 10%, и этот показатель тормознул российского туриста", - пояснил глава ассоциации.
Расположенный в 18 километрах от города сухумский аэропорт был построен в 1960-е годы и до 1993 года, когда был закрыт, мог принимать в высокий сезон до пяти тысяч пассажиров в сутки. Руководство Абхазии не раз планировало восстановить аэропорт и начать полеты.