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В Абхазии не исключили развития авиатранзита через республику

В Абхазии не исключили развития авиатранзита через республику - РИА Новости, 11.12.2022

В Абхазии не исключили развития авиатранзита через республику

Премьер-министр Абхазии Александр Анкваб в интервью РИА Новости заявил, что если авиатранзит через республику заинтересует другие страны, Сухум готов это... РИА Новости, 11.12.2022

2022-12-11T09:46

2022-12-11T09:46

2022-12-11T11:06

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МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Премьер-министр Абхазии Александр Анкваб в интервью РИА Новости заявил, что если авиатранзит через республику заинтересует другие страны, Сухум готов это обсуждать."Наша мечта - это конец 2024 года (открытие аэропорта - ред.). Если дальше все хорошо будет складываться, то будет так… Транзит - это, несомненно, интересная тема. Если она будет выгодна всем странам, которые могут этим транзитом пользоваться, то надо садиться и вести переговоры по этому поводу", - сказал Анкваб.Премьер подчеркнул, что после открытия прямого авиасообщения с РФ цены на отдых будут "вполне устраивающие российского туриста".Ранее директор ассоциации "Турпомощь" Александр Осауленко сообщил о том, что рост туристического потока из России в Абхазию по итогам 2022 года составит порядка 30%. При этом он отметил, что турпоток мог быть больше, однако рост среднего чека снизил интерес россиян. По данным Осауленко, в 2020 году поездка в среднем обходилась порядка 30 тысяч рублей, в 2021 году средний чек поднялся до 41 тысячи, а в 2022 году он составил уже 59 тысяч рублей. "Рост уже далеко не 10%, и этот показатель тормознул российского туриста", - пояснил глава ассоциации.Расположенный в 18 километрах от города сухумский аэропорт был построен в 1960-е годы и до 1993 года, когда был закрыт, мог принимать в высокий сезон до пяти тысяч пассажиров в сутки. Руководство Абхазии не раз планировало восстановить аэропорт и начать полеты.Читайте полный текст интервью >>>

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

александр анкваб, новости - туризм, абхазия, россия