https://ria.ru/20241120/abkhaziya-1984895872.html
Бганбу назначили исполняющим обязанности премьера Абхазии
Бганбу назначили исполняющим обязанности премьера Абхазии - РИА Новости, 20.11.2024
Бганбу назначили исполняющим обязанности премьера Абхазии
Исполняющим обязанности премьер-министра Абхазии назначен Валерий Бганба, говорится в указе и.о. президента республики Бадры Гунбы. РИА Новости, 20.11.2024
2024-11-20T18:36
2024-11-20T18:36
2024-11-20T18:44
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СУХУМ, 20 ноя – РИА Новости. Исполняющим обязанности премьер-министра Абхазии назначен Валерий Бганба, говорится в указе и.о. президента республики Бадры Гунбы.Ранее Гунба подписал указ об отставке премьер-министра Александра Анкваба,"В соответствии с конституционным законом Республики Абхазия "О кабинете министров Республики Абхазия" назначить исполняющим обязанности премьер-министра Республики Абхазия Бганбу Валерия Рамшуховича",- говорится в указе, текст которого приводит пресс-служба главы республики.Во вторник парламент Абхазии принял отставку президента республики Аслана Бжании. Как заявил спикер парламента Лаша Ашуба, вице-президент Абхазии Бадра Гунба будет исполнять обязанности главы государства до проведения досрочных выборов.Противостояние властей и оппозиции в Абхазии началось из-за соглашения с Россией об инвестициях, которое предусматривает строительство апартаментов в Абхазии. Сторонники оппозиции считают, что его реализация приведет к подорожанию жилья, а также к рискам для малого и среднего бизнеса в республике. Парламент должен был ратифицировать документ, но отложил из-за начавшихся протестов. Сторонники оппозиции захватили комплекс правительственных зданий в Сухуме, в том числе и администрацию президента, и потребовали отставки главы государства. В понедельник на переговорах властей и оппозиции удалось договориться, что президент уходит в отставку, а сторонники оппозиции освобождают правительственный квартал.
https://ria.ru/20241120/abkhaziya-1984895033.html
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абхазия, в мире, россия, сухум, валерий бганба, александр анкваб, аслан бжания, протесты в абхазии — 2024
Абхазия, В мире, Россия, Сухум, Валерий Бганба, Александр Анкваб, Аслан Бжания, Протесты в Абхазии — 2024
Бганбу назначили исполняющим обязанности премьера Абхазии
Исполняющим обязанности премьер-министра Абхазии назначили Валерия Бганбу