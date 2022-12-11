https://ria.ru/20221211/zakony-1837829620.html
Абхазия совершенствует законы для инвестиций в энергосектор
Абхазия совершенствует законы для инвестиций в энергосектор - РИА Новости, 11.12.2022
Абхазия совершенствует законы для инвестиций в энергосектор
Сухум работает с Москвой над совершенствованием законодательства по инвестициям в энергетический сектор Абхазии, заявил РИА Новости премьер-министр республики... РИА Новости, 11.12.2022
2022-12-11T09:17
2022-12-11T09:17
2022-12-11T11:05
абхазия
александр анкваб
россия
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МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Сухум работает с Москвой над совершенствованием законодательства по инвестициям в энергетический сектор Абхазии, заявил РИА Новости премьер-министр республики Александр Анкваб."Проблема (с энергоснабжением в Абхазии - ред.) есть. Это не решается, к сожалению, в одночасье. Во время Советского Союза в энергетику Абхазии вкладывались государственные бюджетные деньги, но их недостаточно для того, чтобы держать всю систему в рабочем состоянии. И тут нам не обойтись без российских инвестиций, чтобы российский инвестор пришел. И ему должно быть понятно соответствующее законодательство, которое регулирует правовые отношения в сфере энергетики", - сказал премьер."Пока это законодательство не устраивает российских инвесторов, и мы работаем над его совершенствованием", - добавил Анкваб.В связи с энергокризисом, возникшим в Абхазии в начале ноября, в четырех из семи районов республики и городе Сухум ввели ограничения на подачу электроэнергии. В населенных пунктах отключали свет на один час каждые четыре часа в сутки.В осенне-зимний период Абхазия традиционно сталкивается с энергодефицитом, несмотря на запрет на деятельность по добыче криптовалюты. Из-за отсутствия в городах и районах республики централизованного отопления и газоснабжения, электроэнергетическая инфраструктура испытывает повышенные нагрузки на сети, что приводит к частым авариям на подстанциях и ЛЭП.Читайте полный текст интервью >>>
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
абхазия, александр анкваб, россия
Абхазия, Александр Анкваб, Россия
09:17 11.12.2022 (обновлено: 11:05 11.12.2022)
Абхазия совершенствует законы для инвестиций в энергосектор
Абхазия работает с Россией по совершенствованию законов для инвестиций в энергосектор
МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Сухум работает с Москвой над совершенствованием законодательства по инвестициям в энергетический сектор Абхазии, заявил РИА Новости премьер-министр республики Александр Анкваб.
"Проблема (с энергоснабжением в Абхазии - ред.) есть. Это не решается, к сожалению, в одночасье. Во время Советского Союза в энергетику Абхазии вкладывались государственные бюджетные деньги, но их недостаточно для того, чтобы держать всю систему в рабочем состоянии. И тут нам не обойтись без российских инвестиций, чтобы российский инвестор пришел. И ему должно быть понятно соответствующее законодательство, которое регулирует правовые отношения в сфере энергетики", - сказал премьер.
"Пока это законодательство не устраивает российских инвесторов, и мы работаем над его совершенствованием", - добавил Анкваб.
В связи с энергокризисом, возникшим в Абхазии в начале ноября, в четырех из семи районов республики и городе Сухум ввели ограничения на подачу электроэнергии. В населенных пунктах отключали свет на один час каждые четыре часа в сутки.
В осенне-зимний период Абхазия традиционно сталкивается с энергодефицитом, несмотря на запрет на деятельность по добыче криптовалюты. Из-за отсутствия в городах и районах республики централизованного отопления и газоснабжения, электроэнергетическая инфраструктура испытывает повышенные нагрузки на сети, что приводит к частым авариям на подстанциях и ЛЭП.