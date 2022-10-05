https://ria.ru/20221005/abkhaziya-1821585475.html

Российская делегация обсудила в Абхазии вопросы двусторонних отношений

Российская делегация обсудила в Абхазии вопросы двусторонних отношений - РИА Новости, 05.10.2022

Российская делегация обсудила в Абхазии вопросы двусторонних отношений

Делегация Минэкономразвития России, прибывшая во вторник в Абхазию, обсудила с главой кабмина республики Александром Анквабом ряд важных вопросов двустороннего... РИА Новости, 05.10.2022

2022-10-05T00:13

2022-10-05T00:13

2022-10-05T00:20

александр анкваб

михаил шургалин

абхазия

россия

министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)

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СУХУМ, 4 окт - РИА Новости. Делегация Минэкономразвития России, прибывшая во вторник в Абхазию, обсудила с главой кабмина республики Александром Анквабом ряд важных вопросов двустороннего взаимодействия.Во встрече с абхазской стороны приняли участие вице-премьеры Кристина Озган и Владимир Делба, а также начальник управления капитального строительства Тимур Агрба, с российской - директор департамента специальных программ и проектов Минэкономразвития Виталий Гудин, заместитель директора департамента Антон Мельник и помощник министра Михаил Мухортов. Во встрече также участвовали посол России в Абхазии Михаил Шургалин и советник-посланник Максим Литвинов."Стороны обсудили ход выполнения мероприятий по инвестпрограмме содействия социально-экономическому развитию Абхазии, вопросы гармонизации законодательства двух стран, энергетики, софинансирования заработной платы отдельных категорий работников бюджетной сферы республики", - передает Sputnik Абхазия.Россия после вооруженной агрессии Грузии против Цхинвала 26 августа 2008 года признала суверенитет Южной Осетии и Абхазии, давно добивавшихся независимости, и оказывает масштабное финансовое и социально-экономическое содействие развитию республик. Так, в частности, объем инвестпрограммы содействия развитию Абхазии на 2017-2019 годы составил около 6 миллиардов рублей. В конце 2019 года была утверждена российская инвестпрограмма на 2020-2022 годы. Объем финансирования на три года составил 4,5 миллиарда рублей, по 1,5 миллиарда рублей на каждый год. Лимит финансирования проекта российской инвестпрограммы на 2023-2025 годы составит 4 млрд 50 млн рублей.

https://ria.ru/20221004/abkhaziya-1821389089.html

https://ria.ru/20220930/abkhaziya-1820480512.html

абхазия

россия

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александр анкваб, михаил шургалин, абхазия, россия, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)