00:13 05.10.2022 (обновлено: 00:20 05.10.2022)
Российская делегация обсудила в Абхазии вопросы двусторонних отношений
Делегация Минэкономразвития России обсудила в Абхазии ряд вопросов двусторонних отношений
Глава кабмина Абхазии Александр Анкваб. Архивное фото
СУХУМ, 4 окт - РИА Новости. Делегация Минэкономразвития России, прибывшая во вторник в Абхазию, обсудила с главой кабмина республики Александром Анквабом ряд важных вопросов двустороннего взаимодействия.
Во встрече с абхазской стороны приняли участие вице-премьеры Кристина Озган и Владимир Делба, а также начальник управления капитального строительства Тимур Агрба, с российской - директор департамента специальных программ и проектов Минэкономразвития Виталий Гудин, заместитель директора департамента Антон Мельник и помощник министра Михаил Мухортов. Во встрече также участвовали посол России в Абхазии Михаил Шургалин и советник-посланник Максим Литвинов.
"Стороны обсудили ход выполнения мероприятий по инвестпрограмме содействия социально-экономическому развитию Абхазии, вопросы гармонизации законодательства двух стран, энергетики, софинансирования заработной платы отдельных категорий работников бюджетной сферы республики", - передает Sputnik Абхазия.
Россия после вооруженной агрессии Грузии против Цхинвала 26 августа 2008 года признала суверенитет Южной Осетии и Абхазии, давно добивавшихся независимости, и оказывает масштабное финансовое и социально-экономическое содействие развитию республик. Так, в частности, объем инвестпрограммы содействия развитию Абхазии на 2017-2019 годы составил около 6 миллиардов рублей. В конце 2019 года была утверждена российская инвестпрограмма на 2020-2022 годы. Объем финансирования на три года составил 4,5 миллиарда рублей, по 1,5 миллиарда рублей на каждый год. Лимит финансирования проекта российской инвестпрограммы на 2023-2025 годы составит 4 млрд 50 млн рублей.
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