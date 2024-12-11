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В Абхазии заявили, что не получили ответ от России на запрос по финпомощи - РИА Новости, 11.12.2024
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13:52 11.12.2024 (обновлено: 14:02 11.12.2024)
https://ria.ru/20241211/abkhaziya-1988598277.html
В Абхазии заявили, что не получили ответ от России на запрос по финпомощи
В Абхазии заявили, что не получили ответ от России на запрос по финпомощи - РИА Новости, 11.12.2024
В Абхазии заявили, что не получили ответ от России на запрос по финпомощи
Правительство Абхазии заявило, что не получило ответ от председателя правительства России Михаила Мишустина на просьбу разморозить финансовую помощь. РИА Новости, 11.12.2024
2024-12-11T13:52
2024-12-11T14:02
в мире
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абхазия
сухум
михаил мишустин
валерий бганба
аслан бжания
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СУХУМ, 11 дек - РИА Новости. Правительство Абхазии заявило, что не получило ответ от председателя правительства России Михаила Мишустина на просьбу разморозить финансовую помощь. "Мы не получили ответ из правительства России на письмо, которое направили на имя Михаила Мишустина 9 декабря с просьбой о возобновлении софинансирования зарплат бюджетникам", - сообщили РИА Новости в пресс-службе абхазского правительства. Письмо Мишустина направил исполняющий обязанности премьер-министра Абхазии Валерий Бганба, который вступил в должность после отставки президента Аслана Бжании и премьера Александра Анкваба. Они покинули свои посты 19 ноября после четырехдневных протестов оппозиции в Сухуме. Оппозиционеры захватили комплекс правительственных зданий в центре абхазской столицы, в том числе администрацию главы государства. Камнем преткновения стало соглашение с Россией об инвестициях, которое предполагает строительство апартаментов в республике. В результате переговоров было найдено компромиссное решение – президент подает в отставку, а оппозиция освобождает захваченные здания. Россия с 1 сентября приостановила социальные выплаты в рамках финансово-экономической помощи Абхазии, которые шли на доплаты учителям, врачам и работникам силовых структур. Также в республику во время осенне-зимнего энергодефицита стали осуществлять переток электричества по коммерческой стоимости. Все это произошло из-за невыполнения Сухумом обязательств, взятых на себя в рамках гармонизации законодательства России и Абхазии.
https://ria.ru/20241204/rossiya-1987158179.html
https://ria.ru/20241119/abkhaziya-1984451158.html
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в мире, россия, абхазия, сухум, михаил мишустин, валерий бганба, аслан бжания
В мире, Россия, Абхазия, Сухум, Михаил Мишустин, Валерий Бганба, Аслан Бжания
В Абхазии заявили, что не получили ответ от России на запрос по финпомощи

Правительство Абхазии не получило ответа от РФ на просьбу разморозить финпомощь

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкДом правительства России
Дом правительства России - РИА Новости, 1920, 11.12.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Дом правительства России. Архивное фото
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СУХУМ, 11 дек - РИА Новости. Правительство Абхазии заявило, что не получило ответ от председателя правительства России Михаила Мишустина на просьбу разморозить финансовую помощь.
"Мы не получили ответ из правительства России на письмо, которое направили на имя Михаила Мишустина 9 декабря с просьбой о возобновлении софинансирования зарплат бюджетникам", - сообщили РИА Новости в пресс-службе абхазского правительства.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 04.12.2024
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Письмо Мишустина направил исполняющий обязанности премьер-министра Абхазии Валерий Бганба, который вступил в должность после отставки президента Аслана Бжании и премьера Александра Анкваба. Они покинули свои посты 19 ноября после четырехдневных протестов оппозиции в Сухуме. Оппозиционеры захватили комплекс правительственных зданий в центре абхазской столицы, в том числе администрацию главы государства. Камнем преткновения стало соглашение с Россией об инвестициях, которое предполагает строительство апартаментов в республике. В результате переговоров было найдено компромиссное решение – президент подает в отставку, а оппозиция освобождает захваченные здания.
Россия с 1 сентября приостановила социальные выплаты в рамках финансово-экономической помощи Абхазии, которые шли на доплаты учителям, врачам и работникам силовых структур. Также в республику во время осенне-зимнего энергодефицита стали осуществлять переток электричества по коммерческой стоимости. Все это произошло из-за невыполнения Сухумом обязательств, взятых на себя в рамках гармонизации законодательства России и Абхазии.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 19.11.2024
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В миреРоссияАбхазияСухумМихаил МишустинВалерий БганбаАслан Бжания
 
 
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