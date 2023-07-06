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Москва и Сухум подпишут соглашение о двустороннем сотрудничестве - РИА Новости, 06.07.2023
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18:26 06.07.2023
https://ria.ru/20230706/soglashenie-1882657671.html
Москва и Сухум подпишут соглашение о двустороннем сотрудничестве
Москва и Сухум подпишут соглашение о двустороннем сотрудничестве - РИА Новости, 06.07.2023
Москва и Сухум подпишут соглашение о двустороннем сотрудничестве
Москва и Сухум подпишут соглашение о двустороннем сотрудничестве, нацеленное на углубление дружбы и взаимопонимания между жителями двух столиц, сообщает... РИА Новости, 06.07.2023
2023-07-06T18:26
2023-07-06T18:26
москва
сергей черемин
сухум
аслан бжания
абхазия
александр анкваб
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СУХУМ, 6 июл - РИА Новости. Москва и Сухум подпишут соглашение о двустороннем сотрудничестве, нацеленное на углубление дружбы и взаимопонимания между жителями двух столиц, сообщает пресс-служба Дома Москвы в Сухуме. Подписание состоится в рамках визита в Абхазию делегации правительства Москвы с 7 по 9 июля. Делегацию возглавит руководитель департамента внешнеэкономических и международных связей города Москвы Сергей Черёмин. "Москва и Сухум подпишут соглашение о сотрудничестве. Подписание соглашения о сотрудничестве между Москвой и Сухумом нацелено на развитие двустороннего сотрудничества между городами, а также на углубление дружбы и взаимопонимания между жителями двух столиц", - говорится в сообщении. Как уточнили в пресс-службе, стороны намереваются развивать сотрудничество в различных областях - в сфере экономики, культуры, спорта и туризма. Также отмечается, что в рамках визита запланирована встреча министра правительства Москвы Черёмина с президентом Абхазии Асланом Бжания и премьер-министром Александром Анквабом, где будут обсуждаться наиболее перспективные направления для развития двусторонних связей, такие как градостроительство и транспорт, умные городские решение и ИТ-технологии, поддержка бизнеса, образование и медицина. "Планируется проведение круглого стола с участием российских соотечественников, проживающих в Абхазии. Участники мероприятия обсудят развитие совместных проектов и программ в сфере изучения русского языка, продвижения российской культуры и истории. Планируется поднять вопросы поддержки молодёжных объединений соотечественников, гуманитарных и просветительских проектов", - подчеркнули в Доме Москвы.
https://ria.ru/20230705/grazhdanstvo-1882463661.html
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москва, сергей черемин, сухум, аслан бжания, абхазия, александр анкваб
Москва, Сергей Черемин, Сухум, Аслан Бжания, Абхазия, Александр Анкваб
Москва и Сухум подпишут соглашение о двустороннем сотрудничестве

Москва и Сухум подпишут соглашение о двустороннем сотрудничестве между городами

© РИА Новости / Михаил Мокрушин | Перейти в медиабанкСухум
Сухум - РИА Новости, 1920, 06.07.2023
© РИА Новости / Михаил Мокрушин
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СУХУМ, 6 июл - РИА Новости. Москва и Сухум подпишут соглашение о двустороннем сотрудничестве, нацеленное на углубление дружбы и взаимопонимания между жителями двух столиц, сообщает пресс-служба Дома Москвы в Сухуме.
Подписание состоится в рамках визита в Абхазию делегации правительства Москвы с 7 по 9 июля. Делегацию возглавит руководитель департамента внешнеэкономических и международных связей города Москвы Сергей Черёмин.
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"Москва и Сухум подпишут соглашение о сотрудничестве. Подписание соглашения о сотрудничестве между Москвой и Сухумом нацелено на развитие двустороннего сотрудничества между городами, а также на углубление дружбы и взаимопонимания между жителями двух столиц", - говорится в сообщении.
Как уточнили в пресс-службе, стороны намереваются развивать сотрудничество в различных областях - в сфере экономики, культуры, спорта и туризма.
Также отмечается, что в рамках визита запланирована встреча министра правительства Москвы Черёмина с президентом Абхазии Асланом Бжания и премьер-министром Александром Анквабом, где будут обсуждаться наиболее перспективные направления для развития двусторонних связей, такие как градостроительство и транспорт, умные городские решение и ИТ-технологии, поддержка бизнеса, образование и медицина. "Планируется проведение круглого стола с участием российских соотечественников, проживающих в Абхазии. Участники мероприятия обсудят развитие совместных проектов и программ в сфере изучения русского языка, продвижения российской культуры и истории. Планируется поднять вопросы поддержки молодёжных объединений соотечественников, гуманитарных и просветительских проектов", - подчеркнули в Доме Москвы.
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МоскваСергей ЧереминСухумАслан БжанияАбхазияАлександр Анкваб
 
 
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