Москва и Сухум подпишут соглашение о двустороннем сотрудничестве
Москва и Сухум подпишут соглашение о двустороннем сотрудничестве между городами
Сухум. Архивное фото
СУХУМ, 6 июл - РИА Новости. Москва и Сухум подпишут соглашение о двустороннем сотрудничестве, нацеленное на углубление дружбы и взаимопонимания между жителями двух столиц, сообщает пресс-служба Дома Москвы в Сухуме.
Подписание состоится в рамках визита в Абхазию делегации правительства Москвы с 7 по 9 июля. Делегацию возглавит руководитель департамента внешнеэкономических и международных связей города Москвы Сергей Черёмин.
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"Москва и Сухум подпишут соглашение о сотрудничестве. Подписание соглашения о сотрудничестве между Москвой и Сухумом нацелено на развитие двустороннего сотрудничества между городами, а также на углубление дружбы и взаимопонимания между жителями двух столиц", - говорится в сообщении.
Как уточнили в пресс-службе, стороны намереваются развивать сотрудничество в различных областях - в сфере экономики, культуры, спорта и туризма.
Также отмечается, что в рамках визита запланирована встреча министра правительства Москвы Черёмина с президентом Абхазии Асланом Бжания и премьер-министром Александром Анквабом, где будут обсуждаться наиболее перспективные направления для развития двусторонних связей, такие как градостроительство и транспорт, умные городские решение и ИТ-технологии, поддержка бизнеса, образование и медицина. "Планируется проведение круглого стола с участием российских соотечественников, проживающих в Абхазии. Участники мероприятия обсудят развитие совместных проектов и программ в сфере изучения русского языка, продвижения российской культуры и истории. Планируется поднять вопросы поддержки молодёжных объединений соотечественников, гуманитарных и просветительских проектов", - подчеркнули в Доме Москвы.