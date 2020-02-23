Биография императора Японии Нарухито

До 30 лет жил в одном доме с родителями, братом и сестрой. До него все предшествующие императоры воспитывались отдельно от родителей в домах подданных, что связано с идеей заботы императора о народе, который должен быть важнее кровных родственников.

В четырехлетнем возрасте Нарухито начал учиться играть на скрипке , а когда поступил в оркестр университета Гакусюин, перешел на альт. Вместе со своими друзьями организовал небольшой струнный ансамбль.

В 1982 году окончил отделение истории литературного факультета Университета Гакусюин в Токио, где специализировался на средневековой истории японского транспорта.

В 1983-1985 годах учился в колледже Мертон Оксфордского университета в Великобритании. Нарухито стал первым наследником японского престола, который учился за границей.

В 1988 году окончил магистратуру в Институте гуманитарных наук Университета Гакусюин. В сентябре 1991 года он получил степень почетного доктора юридических наук Оксфордского университета.

7 января 1989 года после смерти императора Хирохито (Сева) Нарухито стал наследным принцем. 23 февраля 1991 года ему официально был присвоен статус наследного принца.

В 1992 году стал приглашенным научным сотрудником университета Гакусюин, занимался исследованиями в области истории японского средневековья.

С 1991 года в качестве наследного принца Нарухито участвовал в официальных зарубежных визитах как представитель семьи императора Акихито.

В августе 2016 года император Акихито в специальном обращении к народу дал понять, что в связи с преклонным возрастом ему становится все труднее выполнять свои обязанности и он хотел бы передать трон наследнику и удалиться от дел.

Нарухито женат на Масако Оваде, старшей дочери японского дипломата Хисаси Овада. В 2001 году в семье родилась дочь – принцесса Айко