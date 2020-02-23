Биография императора Японии Нарухито

126-й император Японии Нарухито родился 23 февраля 1960 года в Токио. Он является старшим сыном императора Акихито, который 30 апреля 2019 года отрекся от престола.
До 30 лет жил в одном доме с родителями, братом и сестрой. До него все предшествующие императоры воспитывались отдельно от родителей в домах подданных, что связано с идеей заботы императора о народе, который должен быть важнее кровных родственников.
В четырехлетнем возрасте Нарухито начал учиться играть на скрипке, а когда поступил в оркестр университета Гакусюин, перешел на альт. Вместе со своими друзьями организовал небольшой струнный ансамбль.
В 1982 году окончил отделение истории литературного факультета Университета Гакусюин в Токио, где специализировался на средневековой истории японского транспорта.
В 1983-1985 годах учился в колледже Мертон Оксфордского университета в Великобритании. Нарухито стал первым наследником японского престола, который учился за границей.
В 1988 году окончил магистратуру в Институте гуманитарных наук Университета Гакусюин. В сентябре 1991 года он получил степень почетного доктора юридических наук Оксфордского университета.
7 января 1989 года после смерти императора Хирохито (Сева) Нарухито стал наследным принцем. 23 февраля 1991 года ему официально был присвоен статус наследного принца.
В 1992 году стал приглашенным научным сотрудником университета Гакусюин, занимался исследованиями в области истории японского средневековья.
В 2003, 2005, 2006, 2008-2017 и 2019 годах читал лекции в женском колледже Гакусюин.
С 1991 года в качестве наследного принца Нарухито участвовал в официальных зарубежных визитах как представитель семьи императора Акихито.
Является почетным вице-президент Японского общества Красного Креста.
В августе 2016 года император Акихито в специальном обращении к народу дал понять, что в связи с преклонным возрастом ему становится все труднее выполнять свои обязанности и он хотел бы передать трон наследнику и удалиться от дел.
30 апреля 2019 года было объявлено об отречении императора Акихито от престола, а 1 мая 2019 года Нарухито стал новым императором Японии.
22 октября 2019 года в Токио состоялась церемония интронизации нового императора.
Нарухито женат на Масако Оваде, старшей дочери японского дипломата Хисаси Овада. В 2001 году в семье родилась дочь – принцесса Айко.
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