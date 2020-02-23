Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-02-23T02:51+0300
https://ria.ru/20200223/1565049677.html
Биография императора Японии Нарухито
https://cdn23.img.ria.ru/images/155320/82/1553208218_0:78:1280:798_1036x0_80_0_0_3510c84e9cb52b8b43d93f2a51adc828.jpg
РИА Новости

Биография императора Японии Нарухито

02:51 23.02.2020
94
© РИА Новости / Иван ЗахарченкоИнтронизация нового императора Японии Нарухито
Интронизация нового императора Японии Нарухито
© РИА Новости / Иван Захарченко
126-й император Японии Нарухито родился 23 февраля 1960 года в Токио. Он является старшим сыном императора Акихито, который 30 апреля 2019 года отрекся от престола.
До 30 лет жил в одном доме с родителями, братом и сестрой. До него все предшествующие императоры воспитывались отдельно от родителей в домах подданных, что связано с идеей заботы императора о народе, который должен быть важнее кровных родственников.
В четырехлетнем возрасте Нарухито начал учиться играть на скрипке, а когда поступил в оркестр университета Гакусюин, перешел на альт. Вместе со своими друзьями организовал небольшой струнный ансамбль.
В 1982 году окончил отделение истории литературного факультета Университета Гакусюин в Токио, где специализировался на средневековой истории японского транспорта.
В 1983-1985 годах учился в колледже Мертон Оксфордского университета в Великобритании. Нарухито стал первым наследником японского престола, который учился за границей.
В 1988 году окончил магистратуру в Институте гуманитарных наук Университета Гакусюин. В сентябре 1991 года он получил степень почетного доктора юридических наук Оксфордского университета.
7 января 1989 года после смерти императора Хирохито (Сева) Нарухито стал наследным принцем. 23 февраля 1991 года ему официально был присвоен статус наследного принца.
В 1992 году стал приглашенным научным сотрудником университета Гакусюин, занимался исследованиями в области истории японского средневековья.
В 2003, 2005, 2006, 2008-2017 и 2019 годах читал лекции в женском колледже Гакусюин.
С 1991 года в качестве наследного принца Нарухито участвовал в официальных зарубежных визитах как представитель семьи императора Акихито.
Является почетным вице-президент Японского общества Красного Креста.
В августе 2016 года император Акихито в специальном обращении к народу дал понять, что в связи с преклонным возрастом ему становится все труднее выполнять свои обязанности и он хотел бы передать трон наследнику и удалиться от дел.
30 апреля 2019 года было объявлено об отречении императора Акихито от престола, а 1 мая 2019 года Нарухито стал новым императором Японии.
22 октября 2019 года в Токио состоялась церемония интронизации нового императора.
Нарухито женат на Масако Оваде, старшей дочери японского дипломата Хисаси Овада. В 2001 году в семье родилась дочь – принцесса Айко.
Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
000000
Обсудить 0
ЯпонияСправки
Рекомендуем
Салют на Поклонной горе в Москве в честь Дня защитника Отечества
День защитника Отечества
Министр внутренних дел РФ Владимир Колокольцев на расширенном заседании коллегии МВД
Колокольцев поздравил личный состав с Днем защитника Отечества
Государственная Третьяковская галерея
День рождения Малевича отметят в Новой Третьяковке музыкой из арматур
Автомобили полиции и скорой медицинской помощи
Во Владивостоке пять человек пострадали при ДТП
Выставочный центр в городе Ухань, который был преобразован в импровизированную больницу для приема пациентов с легкими симптомами
В Хубэе число жертв коронавируса выросло до 2346 человек
Медицинские работники в больнице Цзиньинтань в Ухани
В Грузии проходят карантин более 30 прибывших из Китая
Сотрудники похоронного бюро в защитных костюмах проводят дезинфекцию в городе Ухань в провинции Хубэй
Вывезенные из Уханя бразильцы досрочно выходят из карантина
Интронизация нового императора Японии Нарухито
Император Японии в день 60-летия заявил о намерении служить нации
Стоп-кадр видео, поднимающегося по лестнице слона
В интернете набирает популярность видео с умным слоном
Машина службы скорой помощи в США
В Калифорнии три человека погибли в ДТП с автобусом
Автомобили на парковке в Москве
Парковка в Москве будет бесплатной 23 и 24 февраля
Самолет Boeing 767-300 в аэропорту на острове Тенерифе
Три канарских аэропорта приостановили работу из-за песчаных бурь
Медицинские работники в защитных костюмах в больнице в округе Юньмэн в провинции Хубэй
В 21 регионе Китая за сутки не выявили ни одного случая коронавируса
Фотографии из центральной больницы города Ухань, где показан медицинский персонал, обслуживающий пациентов
В Китае число жертв коронавируса достигло 2442 человек
Космический аппарат Глонасс-М
Источник сообщил дату запуска следующего спутника "Глонасс"
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
07:37Полигон для мусора с Байкала требует модернизации, сообщил Кобзев
07:36Названы города, где возьмут больше всего микрозаймов к 23 февраля
06:56Третьяковка отметит день рождения Малевича звуковым перформансом
06:35Попова и Минниханов посетили больницу, где поместили россиян из Японии
06:26Пелагея рассказала о жизни после развода с Телегиным
06:17В 21 регионе Китая за сутки не выявили ни одного случая коронавируса
06:15Самбурская рассказала, почему хочет уехать из России
05:39"Вирусологи в спортивных костюмах" записали обращение к Зеленскому
05:38Мать Греты Тунберг рассказала о проблемном детстве дочери
05:26Сандерс выигрывает демократические праймериз в Неваде
05:15Жители Алеппо поздравили российских военных с Днем защитника Отечества
05:03В Китае число жертв коронавируса достигло 2442 человек
05:02Эстонка сбежала в Россию от подозреваемого в педофилии мужа
04:33Синоптик рассказал, когда ждать весну в Москве
04:28В Дании умер создатель знаменитой LEGO-фигурки человека
04:23В Южной Корее число зараженных коронавирусом выросло до 556 человек
04:12Концерт в Кремле и киномарафон представят телеканалы 23 февраля
04:07Император Японии в день 60-летия заявил о намерении служить нации
04:03Трамп отметил лидерство Сандерса на первичных выборах в Неваде
03:53Подданные Катара получили возможность въезжать в Россию без виз
Лента новостейМолния