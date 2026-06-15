Император Японии и король Нидерландов вместе посмотрели матч своих стран

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Императорская чета Японии вместе с королем и королевой Нидерландов посмотрела матч между сборными Японии и Нидерландов на чемпионате мира по футболу. Матч закончился со счетом 2:2.
ТОКИО, 15 июн - РИА Новости. Императорская чета Японии, находящаяся сейчас с визитом в Нидерландах, вместе с принимающими их королем и королевой Нидерландов посмотрели матч между сборными командами своих стран на чемпионате мира по футболу, сообщил телеканал NHK.
На общей фотографии монарших семей у императора Японии Нарухито и императрицы Масако шарфы болельщиков "Синих самураев" - национальной сборной Японии, а у короля Виллема-Александра и королевы Максимы - сборной Нидерландов. Императрица Масако одета также в синей гамме, так как синий - цвет японской сборной.
14 июня 2026 • начало в 23:00
Завершен
50’ • Вирджил ван Дейк
64’ • Крисенсио Саммервилл
57’ • Кэйто Накамура
88’ • Даити Камада
Матч закончился со счетом 2:2. Радость от этого результата в соревновании с одной из сильнейших сборных мира не смог скрыть даже генеральный секретарь правительства Японии на официальной пресс-конференции. Он заявил, что такой итог матча "придал жару японцам в самом начале недели".