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Император Японии и король Нидерландов вместе посмотрели матч своих стран - РИА Новости Спорт, 15.06.2026
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Футбол
 
17:39 15.06.2026
Император Японии и король Нидерландов вместе посмотрели матч своих стран

NHK: император Японии и король Нидерландов вместе посмотрели матч своих сборных

© Фото : The Royal House of the NetherlandsЯпонский император Нарухито и императрица Масако, король Нидерландов Виллем-Александр и королева Максима
Японский император Нарухито и императрица Масако, король Нидерландов Виллем-Александр и королева Максима - РИА Новости, 1920, 15.06.2026
© Фото : The Royal House of the Netherlands
Японский император Нарухито и императрица Масако, король Нидерландов Виллем-Александр и королева Максима
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Императорская чета Японии вместе с королем и королевой Нидерландов посмотрела матч между сборными Японии и Нидерландов на чемпионате мира по футболу. Матч закончился со счетом 2:2.
ТОКИО, 15 июн - РИА Новости. Императорская чета Японии, находящаяся сейчас с визитом в Нидерландах, вместе с принимающими их королем и королевой Нидерландов посмотрели матч между сборными командами своих стран на чемпионате мира по футболу, сообщил телеканал NHK.
На общей фотографии монарших семей у императора Японии Нарухито и императрицы Масако шарфы болельщиков "Синих самураев" - национальной сборной Японии, а у короля Виллема-Александра и королевы Максимы - сборной Нидерландов. Императрица Масако одета также в синей гамме, так как синий - цвет японской сборной.
ЧМ по футболу 2026
14 июня 2026 • начало в 23:00
Завершен
Нидерланды
2 : 2
Япония
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(Райан Гравенберх)
64‎’‎ • Крисенсио Саммервилл
(Райан Гравенберх)
57‎’‎ • Кэйто Накамура
(Такэфуса Кубо)
88‎’‎ • Даити Камада
(Коки Огава)
Календарь Турнирная таблица История встреч
Матч закончился со счетом 2:2. Радость от этого результата в соревновании с одной из сильнейших сборных мира не смог скрыть даже генеральный секретарь правительства Японии на официальной пресс-конференции. Он заявил, что такой итог матча "придал жару японцам в самом начале недели".
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