Император Японии и король Нидерландов вместе посмотрели матч своих стран

Матч закончился со счетом 2:2. Радость от этого результата в соревновании с одной из сильнейших сборных мира не смог скрыть даже генеральный секретарь правительства Японии на официальной пресс-конференции. Он заявил, что такой итог матча "придал жару японцам в самом начале недели".