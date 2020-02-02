Биография Евгения Велихова

Почетный президент Национального исследовательского центра "Курчатовский институт" Евгений Павлович Велихов родился 2 февраля 1935 года в Москве.
В 1958 году окончил физический факультет Московского государственного университета (МГУ) им. М.В. Ломоносова, в 1961 году – аспирантуру Института атомной энергии им. И.В. Курчатова (ИАЭ, ныне Национальный исследовательский центр "Курчатовский институт"). Доктор физико-математических наук (1964).
В 1961 года Велихов начал работать в Институте атомной энергии им. И.В. Курчатова (ИАЭ, ныне Национальный исследовательский центр "Курчатовский институт").
В 1961-1988 годах – младший научный сотрудник, руководитель лаборатории, с 1970 года – начальник отдела, затем заместитель директора.
В 1971-1978 годах был заместителем директора по научной работе ИАЭ им. И.В. Курчатова – директором филиала ИАЭ им. И.В. Курчатова (в настоящее время – Государственный научный центр Российской Федерации "Троицкий институт инновационных и термоядерных исследований").
В 1988-1991 годах – директор ИАЭ им. И.В. Курчатова, одновременно в 1988-1990 годах был директором Института проблем безопасности развития атомной энергетики Академии наук СССР.
С 1992 года по 2015 года – президент Российского научного центра "Курчатовский институт", (с 2010 года – Национальный исследовательский центр "Курчатовский институт").
С 2015 года – почетный президент Национального исследовательского центра "Курчатовский институт".
Евгений Велихов – крупный ученый в области физики плазмы и управляемого термоядерного синтеза. С 1973 года – научный руководитель исследований по управляемому термоядерному синтезу в СССР. Инициатор международного проекта по освоению термоядерной энергии ITER (1977). В 1986 году – участник ликвидации последствий Чернобыльской аварии.
С 1992 года по 2001 год – председатель Совета по техническому проектированию международного (Европейский Союз, Индия, Китай, Республика Корея, Россия, США, Япония) термоядерного экспериментального реактора ITER, в 2006 году стал членом международного Совета ITER от России, с 2010 года по 2012 год – председатель Совета ITER.
Ученый предложил и экспериментально осуществил новый тип импульсных магнитогидродинамических генераторов большой мощности, нашедших практическое применение в глубинном зондировании земной коры. Научный руководитель исследований и разработок газовых и технологических лазеров, а также уникальных индуктивных накопителей энергии, в частности, самого крупного в мире энергетического комплекса TIN-900 для создания мощных токов и магнитных полей в термоядерных установках.
Под руководством Велихова в Курчатовском институте было создано уникальное производство сверхбольших интегральных схем и микропроцессоров, обеспечено участие России в глобальном информационном проекте GLORIAD (Global Ring Network for Advanced Application Development – высокоскоростная сетевая инфраструктура, специально предназначенная для телекоммуникационного обеспечения передовых научных проектов).
Евгений Велихов – инициатор создания и председатель Совета директоров (1992-2001) компании "Росшельф" на базе "Газпрома" и предприятий атомного подводного кораблестроения для разведки и добычи углеводородов на Арктическом шельфе России.
В 2001-2015 годах он был научным руководителем реализации инициативы президента России по инновационной ядерной энергетике, высказанной на Саммите Тысячелетия в ООН в сентябре 2000 года, и российских исследований в поддержку международного проекта ИНПРО в области инновационной ядерной энергетики в МАГАТЭ, учрежденного в развитие инициативы президента России.
Велихов – автор более 200 монографий, книг, статей и научных отчетов.
Ученый помимо научной работы занимается преподавательской деятельностью.
С 1968 года – профессор кафедры атомной физики, физики плазмы и микроэлектроники физического факультета Московского государственного университета (ранее – кафедра атомной физики и электронных явлений), с 1973 по 1988 года – заведующий кафедрой.
В 1972 году Велихов основал в Московском физико-техническом институте (МФТИ) на факультете аэрофизики и космических исследований кафедру плазменной энергетики с базой в филиале Института атомной энергии им. Курчатова (с 1991 года – ГНЦ РФ Троицкий институт инновационных и термоядерных исследований), которую возглавляет и по сей день.
В 1975-1976 годах он организовал в МФТИ новый факультет – проблем физики и энергетики (ФПФЭ), в состав которого вошла возглавляемая им кафедра плазменной энергетики. В 1976-1986 годах Велихов был деканом ФПФЭ. С 1986 года – научный руководитель ФПФЭ. Он является почетным профессором МФТИ.
В МФТИ Велихов также возглавляет кафедру "Нелинейных динамических процессов в астрофизике и геофизике", которая входит в состав ФПФЭ.
Евгений Велихов – академик Академии наук СССР – Российской академии наук (1974), в 1978-1996 годах – вице-президент Академии наук, член президиума Российского Пагуошского комитета.
Секретарь Общественной палаты Российской Федерации (2005-2014); с 2014 года – ее почетный секретарь, председатель президиума Российской ассоциации содействия науке.
Был сопредседателем Совместной комиссии по стратегическим вопросам РАН и Национальной академии наук США (1981-1988), президентом Международной ассоциации экономических и социальных советов и схожих институтов (AICESIS, 2013-2015).
В 1991 году Евгений Велихов основал в России отделение международной общественной организации "Достижения молодых", с 2003 года является членом Международного совета этой организации. Он также является инициатором создания (1987) и президентом Международного общественного фонда "За выживание и развитие человечества".
Евгений Велихов – Герой Социалистического труда (1985), Герой труда Российской Федерации (2020), лауреат Ленинской премии СССР (1984), Государственной премии (1997, 2003), премии Сцилларда американского физического общества, премии "Наука и Мир" Всемирной федерации ученых, премии им. А.П. Карпинского (1986), премии "Глобальная энергия" (2006).
Награжден тремя орденами Ленина (1971, 1981, 1985), орденом Трудового Красного Знамени (1975), орденом Мужества (1997), орденами "За заслуги перед Отечеством" I (2015), II (2005), III (2000) и IV степеней (2010), орденом Дружбы (2012), орденом Украины "За заслуги" III степени (2011), японским орденом Восходящего солнца III степени (2016).
В честь Евгения Велихова космическому телу, находящемуся в 32 миллионах километрах от Земли, в 1992 году было присвоено официальное наименование "Малая планета N 3601 Велихов".
Евгений Велихов женат, у него двое сыновей и дочь.
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