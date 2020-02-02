Биография Евгения Велихова

В 1958 году окончил физический факультет Московского государственного университета (МГУ) им. М.В. Ломоносова, в 1961 году – аспирантуру Института атомной энергии им. И.В. Курчатова (ИАЭ, ныне Национальный исследовательский центр "Курчатовский институт"). Доктор физико-математических наук (1964).

В 1961 года Велихов начал работать в Институте атомной энергии им. И.В. Курчатова (ИАЭ, ныне Национальный исследовательский центр "Курчатовский институт").

В 1961-1988 годах – младший научный сотрудник, руководитель лаборатории, с 1970 года – начальник отдела, затем заместитель директора.

В 1971-1978 годах был заместителем директора по научной работе ИАЭ им. И.В. Курчатова – директором филиала ИАЭ им. И.В. Курчатова (в настоящее время – Государственный научный центр Российской Федерации "Троицкий институт инновационных и термоядерных исследований").

В 1988-1991 годах – директор ИАЭ им. И.В. Курчатова, одновременно в 1988-1990 годах был директором Института проблем безопасности развития атомной энергетики Академии наук СССР.

С 2015 года – почетный президент Национального исследовательского центра "Курчатовский институт".

Евгений Велихов – крупный ученый в области физики плазмы и управляемого термоядерного синтеза. С 1973 года – научный руководитель исследований по управляемому термоядерному синтезу в СССР. Инициатор международного проекта по освоению термоядерной энергии ITER (1977). В 1986 году – участник ликвидации последствий Чернобыльской аварии.

С 1992 года по 2001 год – председатель Совета по техническому проектированию международного (Европейский Союз, Индия, Китай, Республика Корея, Россия, США, Япония) термоядерного экспериментального реактора ITER, в 2006 году стал членом международного Совета ITER от России, с 2010 года по 2012 год – председатель Совета ITER.

Ученый предложил и экспериментально осуществил новый тип импульсных магнитогидродинамических генераторов большой мощности, нашедших практическое применение в глубинном зондировании земной коры. Научный руководитель исследований и разработок газовых и технологических лазеров, а также уникальных индуктивных накопителей энергии, в частности, самого крупного в мире энергетического комплекса TIN-900 для создания мощных токов и магнитных полей в термоядерных установках.

Под руководством Велихова в Курчатовском институте было создано уникальное производство сверхбольших интегральных схем и микропроцессоров, обеспечено участие России в глобальном информационном проекте GLORIAD (Global Ring Network for Advanced Application Development – высокоскоростная сетевая инфраструктура, специально предназначенная для телекоммуникационного обеспечения передовых научных проектов).

Евгений Велихов – инициатор создания и председатель Совета директоров (1992-2001) компании "Росшельф" на базе "Газпрома" и предприятий атомного подводного кораблестроения для разведки и добычи углеводородов на Арктическом шельфе России.

В 2001-2015 годах он был научным руководителем реализации инициативы президента России по инновационной ядерной энергетике, высказанной на Саммите Тысячелетия в ООН в сентябре 2000 года, и российских исследований в поддержку международного проекта ИНПРО в области инновационной ядерной энергетики в МАГАТЭ, учрежденного в развитие инициативы президента России.

Велихов – автор более 200 монографий, книг, статей и научных отчетов.

Ученый помимо научной работы занимается преподавательской деятельностью.

С 1968 года – профессор кафедры атомной физики, физики плазмы и микроэлектроники физического факультета Московского государственного университета (ранее – кафедра атомной физики и электронных явлений), с 1973 по 1988 года – заведующий кафедрой

В 1972 году Велихов основал в Московском физико-техническом институте (МФТИ) на факультете аэрофизики и космических исследований кафедру плазменной энергетики с базой в филиале Института атомной энергии им. Курчатова (с 1991 года – ГНЦ РФ Троицкий институт инновационных и термоядерных исследований), которую возглавляет и по сей день.

В 1975-1976 годах он организовал в МФТИ новый факультет – проблем физики и энергетики (ФПФЭ), в состав которого вошла возглавляемая им кафедра плазменной энергетики. В 1976-1986 годах Велихов был деканом ФПФЭ. С 1986 года – научный руководитель ФПФЭ. Он является почетным профессором МФТИ.

В МФТИ Велихов также возглавляет кафедру "Нелинейных динамических процессов в астрофизике и геофизике", которая входит в состав ФПФЭ.

Был сопредседателем Совместной комиссии по стратегическим вопросам РАН и Национальной академии наук США (1981-1988), президентом Международной ассоциации экономических и социальных советов и схожих институтов (AICESIS, 2013-2015).

В 1991 году Евгений Велихов основал в России отделение международной общественной организации "Достижения молодых", с 2003 года является членом Международного совета этой организации. Он также является инициатором создания (1987) и президентом Международного общественного фонда "За выживание и развитие человечества".

Евгений Велихов – Герой Социалистического труда (1985), Герой труда Российской Федерации (2020), лауреат Ленинской премии СССР (1984), Государственной премии (1997, 2003), премии Сцилларда американского физического общества, премии "Наука и Мир" Всемирной федерации ученых, премии им. А.П. Карпинского (1986), премии "Глобальная энергия" (2006).

В честь Евгения Велихова космическому телу, находящемуся в 32 миллионах километрах от Земли, в 1992 году было присвоено официальное наименование "Малая планета N 3601 Велихов".

Евгений Велихов женат , у него двое сыновей и дочь.