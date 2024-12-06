https://ria.ru/20241206/velikhov-1987819766.html
Нарышкин назвал смерть Велихова невосполнимой утратой для мировой науки
Нарышкин назвал смерть Велихова невосполнимой утратой для мировой науки - РИА Новости, 06.12.2024
Нарышкин назвал смерть Велихова невосполнимой утратой для мировой науки
Директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин назвал кончину академика Евгения Велихова невосполнимой утратой для всей мировой науки. РИА Новости, 06.12.2024
2024-12-06T20:05
2024-12-06T20:05
2024-12-06T20:05
россия
евгений велихов
сергей нарышкин
служба внешней разведки российской федерации (свр россии)
курчатовский институт
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МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин назвал кончину академика Евгения Велихова невосполнимой утратой для всей мировой науки. Выдающийся ученый, почетный президент Национального исследовательского центра "Курчатовский институт" Евгений Велихов скончался в четверг на 90-м году. "С огромным прискорбием узнал о кончине выдающегося ученого, талантливого организатора, всем сердцем и душой радеющего за судьбу отечественной науки человека - Евгения Павловича Велихова", - говорится в телеграмме соболезнования, опубликованной на сайте СВР. "Смерть Евгения Павловича - поистине невосполнимая утрата не только для всех, кто знал его лично, но и для всего мирового научного сообщества", - отметил Нарышкин. От коллектива СВР и от себя лично Нарышкин выразил искренние соболезнования и слова поддержки коллегам, родным и близким Евгения Велихова. "Светлая память о нем навсегда сохранится в наших сердцах", - добавил директор СВР.
https://ria.ru/20241206/velikhov-1987727138.html
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россия, евгений велихов, сергей нарышкин, служба внешней разведки российской федерации (свр россии), курчатовский институт
Россия, Евгений Велихов, Сергей Нарышкин, Служба внешней разведки Российской Федерации (СВР России), Курчатовский институт
Нарышкин назвал смерть Велихова невосполнимой утратой для мировой науки
Нарышкин: смерть академика Велихова является невосполнимой утратой для науки