https://ria.ru/20241206/velikhov-1987819766.html

Нарышкин назвал смерть Велихова невосполнимой утратой для мировой науки

Нарышкин назвал смерть Велихова невосполнимой утратой для мировой науки - РИА Новости, 06.12.2024

Нарышкин назвал смерть Велихова невосполнимой утратой для мировой науки

Директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин назвал кончину академика Евгения Велихова невосполнимой утратой для всей мировой науки. РИА Новости, 06.12.2024

2024-12-06T20:05

2024-12-06T20:05

2024-12-06T20:05

россия

евгений велихов

сергей нарышкин

служба внешней разведки российской федерации (свр россии)

курчатовский институт

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/06/1987683582_0:0:2880:1620_1920x0_80_0_0_a373090499eeb44f8430057c808d5a7d.jpg

МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин назвал кончину академика Евгения Велихова невосполнимой утратой для всей мировой науки. Выдающийся ученый, почетный президент Национального исследовательского центра "Курчатовский институт" Евгений Велихов скончался в четверг на 90-м году. "С огромным прискорбием узнал о кончине выдающегося ученого, талантливого организатора, всем сердцем и душой радеющего за судьбу отечественной науки человека - Евгения Павловича Велихова", - говорится в телеграмме соболезнования, опубликованной на сайте СВР. "Смерть Евгения Павловича - поистине невосполнимая утрата не только для всех, кто знал его лично, но и для всего мирового научного сообщества", - отметил Нарышкин. От коллектива СВР и от себя лично Нарышкин выразил искренние соболезнования и слова поддержки коллегам, родным и близким Евгения Велихова. "Светлая память о нем навсегда сохранится в наших сердцах", - добавил директор СВР.

https://ria.ru/20241206/velikhov-1987727138.html

https://ria.ru/20241206/velikhov-1987639143.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, евгений велихов, сергей нарышкин, служба внешней разведки российской федерации (свр россии), курчатовский институт