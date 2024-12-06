https://ria.ru/20241206/velikhov-1987829837.html

Ковальчук обвинил "Википедию" в распространении лжи о смерти Велихова

Ковальчук обвинил "Википедию" в распространении лжи о смерти Велихова - РИА Новости, 07.12.2024

Ковальчук обвинил "Википедию" в распространении лжи о смерти Велихова

"Википедия" опубликовала лживые сведения о месте кончины академика Евгения Велихова, заявил президент Национального исследовательского центра "Курчатовский... РИА Новости, 07.12.2024

2024-12-06T21:56

2024-12-06T21:56

2024-12-07T00:21

общество

москва

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россия

евгений велихов

михаил ковальчук

wikipedia

курчатовский институт

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МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. "Википедия" опубликовала лживые сведения о месте кончины академика Евгения Велихова, заявил президент Национального исследовательского центра "Курчатовский институт" Михаил Ковальчук. Выдающийся ученый, почетный президент Национального исследовательского центра "Курчатовский институт" Евгений Велихов скончался в четверг на 90-м году. "В "Википедии" появилось сообщение о том, что Велихов умер в Турции", - сказал Ковальчук на брифинге. Он напомнил, что "Википедия" называет себя открытой энциклопедией, правки в которую может вносить любой пользователь. "Я попросил, чтобы институтская пресс-служба внесла коррективы... Внесли исправление, что он умер в Москве, что в Турции он не был", - добавил Ковальчук. По его словам, сначала информация была исправлена, но затем она несколько раз вновь менялась на первоначальную. При этом ссылка на исходное сообщение о месте кончины Велихова вела на "Радио Свобода"*."То есть там пишется обман. Я хочу, чтобы наши люди и соответствующие органы, типа Роскомнадзора, понимали, что "Википедия" распространяет неправильную, неправдивую, лживую информацию", - отметил Ковальчук.* Признано в России СМИ-иноагентом

https://ria.ru/20241206/velikhov-1987727138.html

https://ria.ru/20241206/velikhov-1987819766.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

общество, москва, турция, россия, евгений велихов, михаил ковальчук, wikipedia, курчатовский институт, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)