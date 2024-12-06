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Ковальчук обвинил "Википедию" в распространении лжи о смерти Велихова - РИА Новости, 07.12.2024
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21:56 06.12.2024 (обновлено: 00:21 07.12.2024)
https://ria.ru/20241206/velikhov-1987829837.html
Ковальчук обвинил "Википедию" в распространении лжи о смерти Велихова
Ковальчук обвинил "Википедию" в распространении лжи о смерти Велихова - РИА Новости, 07.12.2024
Ковальчук обвинил "Википедию" в распространении лжи о смерти Велихова
"Википедия" опубликовала лживые сведения о месте кончины академика Евгения Велихова, заявил президент Национального исследовательского центра "Курчатовский... РИА Новости, 07.12.2024
2024-12-06T21:56
2024-12-07T00:21
общество
москва
турция
россия
евгений велихов
михаил ковальчук
wikipedia
курчатовский институт
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МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. "Википедия" опубликовала лживые сведения о месте кончины академика Евгения Велихова, заявил президент Национального исследовательского центра "Курчатовский институт" Михаил Ковальчук. Выдающийся ученый, почетный президент Национального исследовательского центра "Курчатовский институт" Евгений Велихов скончался в четверг на 90-м году. "В "Википедии" появилось сообщение о том, что Велихов умер в Турции", - сказал Ковальчук на брифинге. Он напомнил, что "Википедия" называет себя открытой энциклопедией, правки в которую может вносить любой пользователь. "Я попросил, чтобы институтская пресс-служба внесла коррективы... Внесли исправление, что он умер в Москве, что в Турции он не был", - добавил Ковальчук. По его словам, сначала информация была исправлена, но затем она несколько раз вновь менялась на первоначальную. При этом ссылка на исходное сообщение о месте кончины Велихова вела на "Радио Свобода"*."То есть там пишется обман. Я хочу, чтобы наши люди и соответствующие органы, типа Роскомнадзора, понимали, что "Википедия" распространяет неправильную, неправдивую, лживую информацию", - отметил Ковальчук.* Признано в России СМИ-иноагентом
https://ria.ru/20241206/velikhov-1987727138.html
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общество, москва, турция, россия, евгений велихов, михаил ковальчук, wikipedia, курчатовский институт, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
Общество, Москва, Турция, Россия, Евгений Велихов, Михаил Ковальчук, Wikipedia, Курчатовский институт, Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Ковальчук обвинил "Википедию" в распространении лжи о смерти Велихова

Ковальчук обвинил "Википедию" во лжи о том, что Велихов умер в Турции

© РИА Новости / Федоренко ВладимирЕвгений Велихов
Евгений Велихов - РИА Новости, 1920, 06.12.2024
© РИА Новости / Федоренко Владимир
Евгений Велихов. Архивное фото
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МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. "Википедия" опубликовала лживые сведения о месте кончины академика Евгения Велихова, заявил президент Национального исследовательского центра "Курчатовский институт" Михаил Ковальчук.
Выдающийся ученый, почетный президент Национального исследовательского центра "Курчатовский институт" Евгений Велихов скончался в четверг на 90-м году.
Евгений Велихов - РИА Новости, 1920, 06.12.2024
Ковальчук заявил об огромном значении научных работ Велихова
Вчера, 14:46
"В "Википедии" появилось сообщение о том, что Велихов умер в Турции", - сказал Ковальчук на брифинге.
Он напомнил, что "Википедия" называет себя открытой энциклопедией, правки в которую может вносить любой пользователь.
"Я попросил, чтобы институтская пресс-служба внесла коррективы... Внесли исправление, что он умер в Москве, что в Турции он не был", - добавил Ковальчук.
По его словам, сначала информация была исправлена, но затем она несколько раз вновь менялась на первоначальную. При этом ссылка на исходное сообщение о месте кончины Велихова вела на "Радио Свобода"*.
«
"То есть там пишется обман. Я хочу, чтобы наши люди и соответствующие органы, типа Роскомнадзора, понимали, что "Википедия" распространяет неправильную, неправдивую, лживую информацию", - отметил Ковальчук.
* Признано в России СМИ-иноагентом
Евгений Велихов - РИА Новости, 1920, 06.12.2024
Нарышкин назвал смерть Велихова невосполнимой утратой для мировой науки
Вчера, 20:05
 
ОбществоМоскваТурцияРоссияЕвгений ВелиховМихаил КовальчукWikipediaКурчатовский институтФедеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
 
 
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