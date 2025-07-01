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Общественная палата Российской Федерации

Общественная палата Российской Федерации - РИА Новости, 01.07.2025

Общественная палата Российской Федерации

Общественная палата Российской Федерации – институт взаимодействия власти и общества, субъект общественного контроля; коллегиальный, консенсуально-совещательный РИА Новости, 01.07.2025

2025-07-01T00:47:00+03:00

2025-07-01T00:47:00+03:00

2025-07-01T00:47:00+03:00

справки

россия

евгений велихов

алексей леонов

максим сураев

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Общественная палата Российской Федерации – институт взаимодействия власти и общества, субъект общественного контроля; коллегиальный, консенсуально-совещательный орган, основанный на добровольном участии граждан Российской Федерации, общественных объединений и иных некоммерческих организаций в целях конструктивного сотрудничества и взаимодействия власти и общества.Она была сформирована в соответствии с федеральным законом от 4 апреля 2005 года "Об Общественной палате Российской Федерации", который вступил в силу 1 июля 2005 года.Согласно закону, Общественная палата (ОП) обеспечивает взаимодействие граждан РФ, общественных объединений, профессиональных союзов, творческих союзов, объединений работодателей и их ассоциаций, профессиональных объединений, а также иных некоммерческих организаций, созданных для представления и защиты интересов профессиональных и социальных групп, с федеральными органами государственной власти, органами государственной власти субъектов РФ и органами местного самоуправления в целях учета потребностей и интересов граждан РФ, защиты прав и свобод граждан РФ и прав общественных объединений и иных некоммерческих организаций при формировании и реализации государственной политики в целях осуществления общественного контроля за деятельностью федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов РФ и органов местного самоуправления, а также в целях содействия реализации государственной политики в области обеспечения прав человека в местах принудительного содержания.Общественная палата формируется из 40 граждан Российской Федерации, утверждаемых президентом РФ, 89 представителей общественных палат субъектов Российской Федерации и 43 представителей общероссийских общественных объединений, иных некоммерческих организаций.Членом Общественной палаты может быть гражданин Российской Федерации, достигший возраста 18 лет.Членами Общественной палаты не могут быть: президент Российской Федерации, сенаторы Российской Федерации, депутаты Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, члены правительства Российской Федерации, судьи, иные лица, замещающие государственные должности Российской Федерации, лица, замещающие должности федеральной государственной службы, государственные должности субъектов Российской Федерации, должности государственной гражданской службы субъектов Российской Федерации, должности муниципальной службы, а также лица, замещающие выборные должности в органах местного самоуправления; лица, признанные недееспособными на основании решения суда; лица, имеющие непогашенную или неснятую судимость; лица, членство которых в Общественной палате ранее было прекращено в связи с грубым нарушением Кодекса этики членов ОП (в этом случае запрет на членство в Общественной палате относится только к работе Общественной палаты следующего состава); лица, имеющие двойное гражданство.Не менее половины из 40 кандидатур ОП, утверждаемых президентом, должны представлять профессиональные союзы, творческие союзы, объединения работодателей и их ассоциации, профессиональные объединения, а также иные некоммерческие организации, созданные для представления и защиты интересов профессиональных и социальных групп.Члены ОП, утвержденные президентом, и члены ОП от общественных палат субъектов РФ в порядке, установленном регламентом Общественной палаты, голосуют по вопросу о приеме в члены 43-х представителей общероссийских общественных объединений и иных некоммерческих организаций.Срок полномочий членов Общественной палаты истекает через три года со дня первого пленарного заседания Общественной палаты.Члены Общественной палаты на первом пленарном заседании избирают совет Общественной палаты, секретаря ОП и заместителей секретаря ОП. Совет Общественной палаты является постоянно действующим органом Общественной палаты.Общественная палата вправе образовывать комиссии и рабочие группы ОП.В состав комиссий Общественной палаты входят члены ОП. В состав рабочих групп ОП могут входить члены Общественной палаты, представители общественных объединений, иных некоммерческих организаций и иные граждане, привлеченные к работе Общественной палаты.Основными формами работы ОП являются пленарные заседания Общественной палаты, заседания совета Общественной палаты, комиссий и рабочих групп Общественной палаты.Пленарные заседания Общественной палаты проводятся не реже двух раз в год. По решению совета Общественной палаты может быть проведено внеочередное пленарное заседание.Решения Общественной палаты носят рекомендательный характер и принимаются в форме заключений, предложений и обращений.Ежегодно Общественной палатой РФ проводится значительное число мероприятий с привлечением общественности, направленных на взаимодействие гражданского общества и государства в решении вопросов экономического и социального развития; обеспечения национальной безопасности; защиты прав и свобод граждан РФ, конституционного строя РФ и демократических принципов развития гражданского общества в Российской Федерации.В течение года в различных федеральных округах страны проводятся форумы активных граждан "Сообщество", цель которых выявление состояния развития гражданского общества и социально ориентированных практик в регионах, обсуждение существующих проблем и возможных путей их решения, выявление и распространение наиболее успешных практик.Каждый из форумов "Сообщество" посвящен отдельной актуальной социальной проблеме федерального масштаба, рассматриваемой с точки зрения региональной специфики.Одной из главных задач Общественной палаты РФ является проведение общественной экспертизы проектов федеральных и региональных законов, а также проектов актов органов исполнительной власти РФ и органов местного самоуправления.Общественная палата РФ осуществляет мониторинг реализации нацпроектов и исполнения майских указов. Палата сформировала институт общественного наблюдения за электоральными процедурами в России и находится в авангарде защиты прав НКО.Общественная палата не стоит в стороне от важнейшего события современности, помогая участником СВО отстаивать право на социальное обеспечение, собирает доказательства военных преступлений украинских вооруженных сил, способствует преодолению последствий международной изоляции и "культуры отмены".Общественная палата активно развивает международное сотрудничество. С момента создания ОП подписано более 25 меморандумов и соглашений о сотрудничестве с аналогичными институтами гражданского общества в различных странах. С 2011 года ОП РФ входит в Президиум Международной Ассоциации экономических и социальных советов и схожих институтов (МАЭСССИ). В 2013-2015 и 2021-2023 годах ОП РФ была председателем МАЭСССИ. С 2005 года было сформировано восемь составов Общественной палаты РФ. На пост секретаря восьмого состава, сформированного в 2023 году, была единогласно переизбрана заслуженный юрист России Михеева Лидия Юрьевна.В состав палаты в разные годы входили такие выдающиеся общественные деятели, как академики Евгений Велихов, Рэм Петров, Константин Фролов; космонавты Алексей Леонов и Максим Сураев; известные врачи Лео Бокерия (входит в текущий состав), Владимир Порханов, Леонид Рошаль; деятели культуры и искусства Ирина Антонова, Андрей Дементьев, Карен Шахназаров, Зураб Церетели; известные юристы Олег Кутафин, Анатолий Кучерена, Генри Резник; журналисты и правозащитники Александр Брод, Павел Гусев, Николай Сванидзе; представители бизнес-сообщества Сергей Борисов, Сергей Катырин, Александр Шохин; спортсмены Ирина Роднина, Ирина Винер (входит в текущий состав), Сергей Карякин и многие другие.Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

справки, россия, евгений велихов, алексей леонов, максим сураев