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Путин принес соболезнования в связи со смертью академика Велихова - РИА Новости, 06.12.2024
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14:02 06.12.2024 (обновлено: 14:07 06.12.2024)
https://ria.ru/20241206/velikhov-1987715424.html
Путин принес соболезнования в связи со смертью академика Велихова
Путин принес соболезнования в связи со смертью академика Велихова - РИА Новости, 06.12.2024
Путин принес соболезнования в связи со смертью академика Велихова
Президент России Владимир Путин выразил соболезнования родным и близким скончавшегося академика РАН Евгения Велихова, отметив, что тот был выдающимся учёным,... РИА Новости, 06.12.2024
2024-12-06T14:02
2024-12-06T14:07
владимир путин
россия
евгений велихов
российская академия наук
курчатовский институт
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МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин выразил соболезнования родным и близким скончавшегося академика РАН Евгения Велихова, отметив, что тот был выдающимся учёным, новатором, подвижнически служил всю свою жизнь, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.Почетный президент Курчатовского института академик Велихов скончался в четверг на 90-м году жизни."Кончина Евгения Павловича Велихова – большая, невосполнимая утрата для отечественной науки, для всей страны, которой он честно, подвижнически служил всю свою жизнь. Академик Евгений Велихов был выдающимся учёным, новатором, человеком неиссякаемой творческой, созидательной энергии. Его высочайший профессионализм, организаторский талант, огромный опыт неизменно были востребованы на ответственных направлениях работы. А задачи, которые он решал, в полной мере соответствовали колоссальному масштабу его личности", - говорится в послании.Путин подчеркнул, что академик всегда был полон новых смелых идей и замыслов, таким он и останется в памяти родных, близких, коллег, учеников.
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владимир путин, россия, евгений велихов, российская академия наук, курчатовский институт
Владимир Путин, Россия, Евгений Велихов, Российская академия наук, Курчатовский институт
Путин принес соболезнования в связи со смертью академика Велихова

Путин: Велихов был выдающимся ученым, подвижнически служившим всю свою жизнь

© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкАкадемик РАН Евгений Велихов
Академик РАН Евгений Велихов - РИА Новости, 1920, 06.12.2024
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Академик РАН Евгений Велихов. Архивное фото
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МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин выразил соболезнования родным и близким скончавшегося академика РАН Евгения Велихова, отметив, что тот был выдающимся учёным, новатором, подвижнически служил всю свою жизнь, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.
Почетный президент Курчатовского института академик Велихов скончался в четверг на 90-м году жизни.
"Кончина Евгения Павловича Велихова – большая, невосполнимая утрата для отечественной науки, для всей страны, которой он честно, подвижнически служил всю свою жизнь. Академик Евгений Велихов был выдающимся учёным, новатором, человеком неиссякаемой творческой, созидательной энергии. Его высочайший профессионализм, организаторский талант, огромный опыт неизменно были востребованы на ответственных направлениях работы. А задачи, которые он решал, в полной мере соответствовали колоссальному масштабу его личности", - говорится в послании.
Путин подчеркнул, что академик всегда был полон новых смелых идей и замыслов, таким он и останется в памяти родных, близких, коллег, учеников.
Секретарь Общественной палаты академик Евгений Велихов - РИА Новости, 1920, 06.12.2024
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Владимир ПутинРоссияЕвгений ВелиховРоссийская академия наукКурчатовский институт
 
 
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