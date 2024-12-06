Матвиенко назвала Велихова настоящим патриотом
Матвиенко назвала смерть Велихова невосполнимой потерей для российской науки
Академик РАН Евгений Велихов. Архивное фото
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МОСКВА, 6 дек – РИА Новости. Академик РАН Евгений Велихов был настоящим патриотом, уход из жизни выдающегося ученого - невосполнимая утрата для российской и мировой науки, отметила спикер Совфеда Валентина Матвиенко.
Почетный президент Курчатовского института академик Велихов скончался в четверг на 90-м году жизни.
"Уход из жизни выдающегося ученого - невосполнимая утрата для российской и мировой науки. Евгений Павлович был настоящим патриотом, ярким, разносторонне одаренным и верным своим принципам человеком. Его отличали широта интересов, энциклопедические знания, стремление приносить максимальную пользу родине", - говорится в телеграмме Матвиенко на имя президента Национального исследовательского центра "Курчатовский институт" Михаила Ковальчука.
По словам спикера, фундаментальные труды и крупные открытия Велихова легли в основу перспективных научных направлений, способствовали развитию ядерной физики, укреплению экономики, обеспечению безопасности страны. "Многие годы он посвятил Курчатовскому институту, вел активную общественную и наставническую работу, внес большой вклад в совершенствование отечественной высшей школы", - говорится в телеграмме.
"Светлая память о Евгении Павловиче навсегда останется в сердцах коллег, друзей и учеников", - заключила Матвиенко.
Велихов был научным руководителем исследований по управляемому термоядерному синтезу в СССР (с 1973 года), а также инициатором (в 1977 году) и одним из руководителей (с 1992 года) международного проекта по освоению термоядерной энергии ITER.
В 1977-1996 годов Велихов занимал должность вице-президента академии наук СССР, затем Российской академии наук, был инициатором создания Отделения информатики и вычислительной техники (ныне – Отделение нанотехнологий и информационных технологий).
Кроме того, Велихов - участник ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС, Герой Социалистического Труда, Герой Труда Российской Федерации, обладатель многих других государственных наград.