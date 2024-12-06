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Матвиенко назвала Велихова настоящим патриотом - РИА Новости, 06.12.2024
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Наука
 
13:26 06.12.2024
https://ria.ru/20241206/matvienko-1987706942.html
Матвиенко назвала Велихова настоящим патриотом
Матвиенко назвала Велихова настоящим патриотом - РИА Новости, 06.12.2024
Матвиенко назвала Велихова настоящим патриотом
Академик РАН Евгений Велихов был настоящим патриотом, уход из жизни выдающегося ученого - невосполнимая утрата для российской и мировой науки, отметила спикер... РИА Новости, 06.12.2024
2024-12-06T13:26
2024-12-06T13:26
наука
евгений велихов
валентина матвиенко
михаил ковальчук
курчатовский институт
российская академия наук
итэр
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МОСКВА, 6 дек – РИА Новости. Академик РАН Евгений Велихов был настоящим патриотом, уход из жизни выдающегося ученого - невосполнимая утрата для российской и мировой науки, отметила спикер Совфеда Валентина Матвиенко. Почетный президент Курчатовского института академик Велихов скончался в четверг на 90-м году жизни. "Уход из жизни выдающегося ученого - невосполнимая утрата для российской и мировой науки. Евгений Павлович был настоящим патриотом, ярким, разносторонне одаренным и верным своим принципам человеком. Его отличали широта интересов, энциклопедические знания, стремление приносить максимальную пользу родине", - говорится в телеграмме Матвиенко на имя президента Национального исследовательского центра "Курчатовский институт" Михаила Ковальчука. По словам спикера, фундаментальные труды и крупные открытия Велихова легли в основу перспективных научных направлений, способствовали развитию ядерной физики, укреплению экономики, обеспечению безопасности страны. "Многие годы он посвятил Курчатовскому институту, вел активную общественную и наставническую работу, внес большой вклад в совершенствование отечественной высшей школы", - говорится в телеграмме. "Светлая память о Евгении Павловиче навсегда останется в сердцах коллег, друзей и учеников", - заключила Матвиенко. Велихов был научным руководителем исследований по управляемому термоядерному синтезу в СССР (с 1973 года), а также инициатором (в 1977 году) и одним из руководителей (с 1992 года) международного проекта по освоению термоядерной энергии ITER. В 1977-1996 годов Велихов занимал должность вице-президента академии наук СССР, затем Российской академии наук, был инициатором создания Отделения информатики и вычислительной техники (ныне – Отделение нанотехнологий и информационных технологий). Кроме того, Велихов - участник ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС, Герой Социалистического Труда, Герой Труда Российской Федерации, обладатель многих других государственных наград.
https://ria.ru/20241206/velikhov-1987639143.html
https://ria.ru/20241206/velikhov-1987688461.html
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евгений велихов, валентина матвиенко, михаил ковальчук, курчатовский институт, российская академия наук, итэр
Наука, Евгений Велихов, Валентина Матвиенко, Михаил Ковальчук, Курчатовский институт, Российская академия наук, ИТЭР
Матвиенко назвала Велихова настоящим патриотом

Матвиенко назвала смерть Велихова невосполнимой потерей для российской науки

© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкАкадемик РАН Евгений Велихов
Академик РАН Евгений Велихов - РИА Новости, 1920, 06.12.2024
© РИА Новости / Алексей Никольский
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МОСКВА, 6 дек – РИА Новости. Академик РАН Евгений Велихов был настоящим патриотом, уход из жизни выдающегося ученого - невосполнимая утрата для российской и мировой науки, отметила спикер Совфеда Валентина Матвиенко.
Почетный президент Курчатовского института академик Велихов скончался в четверг на 90-м году жизни.
"Уход из жизни выдающегося ученого - невосполнимая утрата для российской и мировой науки. Евгений Павлович был настоящим патриотом, ярким, разносторонне одаренным и верным своим принципам человеком. Его отличали широта интересов, энциклопедические знания, стремление приносить максимальную пользу родине", - говорится в телеграмме Матвиенко на имя президента Национального исследовательского центра "Курчатовский институт" Михаила Ковальчука.
По словам спикера, фундаментальные труды и крупные открытия Велихова легли в основу перспективных научных направлений, способствовали развитию ядерной физики, укреплению экономики, обеспечению безопасности страны. "Многие годы он посвятил Курчатовскому институту, вел активную общественную и наставническую работу, внес большой вклад в совершенствование отечественной высшей школы", - говорится в телеграмме.
Евгений Велихов - РИА Новости, 1920, 06.12.2024
В Курчатовском институте прокомментировали смерть Велихова
Вчера, 03:40
"Светлая память о Евгении Павловиче навсегда останется в сердцах коллег, друзей и учеников", - заключила Матвиенко.
Велихов был научным руководителем исследований по управляемому термоядерному синтезу в СССР (с 1973 года), а также инициатором (в 1977 году) и одним из руководителей (с 1992 года) международного проекта по освоению термоядерной энергии ITER.
В 1977-1996 годов Велихов занимал должность вице-президента академии наук СССР, затем Российской академии наук, был инициатором создания Отделения информатики и вычислительной техники (ныне – Отделение нанотехнологий и информационных технологий).
Кроме того, Велихов - участник ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС, Герой Социалистического Труда, Герой Труда Российской Федерации, обладатель многих других государственных наград.
Академик РАН Евгений Велихов - РИА Новости, 1920, 06.12.2024
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НаукаЕвгений ВелиховВалентина МатвиенкоМихаил КовальчукКурчатовский институтРоссийская академия наукИТЭР
 
 
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