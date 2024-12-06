https://ria.ru/20241206/velihov-1987829500.html

Велихов создал основу для развития ИИ, заявил Ковальчук

Велихов создал основу для развития ИИ, заявил Ковальчук - РИА Новости, 06.12.2024

Велихов создал основу для развития ИИ, заявил Ковальчук

Академик Евгений Велихов в свое время создал государственную основу для развития информационных технологий в России, заявил президент Национального... РИА Новости, 06.12.2024

2024-12-06T19:42

2024-12-06T19:42

2024-12-06T21:51

наука

технологии

россия

ссср

евгений велихов

михаил ковальчук

курчатовский институт

российская академия наук

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МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Академик Евгений Велихов в свое время создал государственную основу для развития информационных технологий в России, заявил президент Национального исследовательского центра "Курчатовский институт" Михаил Ковальчук. Выдающийся ученый, почетный президент Курчатовского института Евгений Велихов скончался в четверг на 90-м году жизни. "Мы с Евгением Павловичем Велиховым познакомились в самом начале 1980-х годов. В то время он был молодым вице-президентом Академии наук СССР. У себя в маленьком кабинете в Президиуме АН он с 1981 года каждую среду собирал камерный семинар, где обсуждались проблемы того, что сегодня называется "искусственным интеллектом", компьютеров, микроэлектроники, происходил настоящий мозговой штурм", - написал Ковальчук. Его слова приведены на сайте Курчатовского института. "Вот из такого, казалось бы, частного дела, фактически выросла вся дальнейшая деятельность в области микроэлектроники и отделение информационных технологий Академии наук. То есть Евгений Павлович сразу создал государственную основу для того, чтобы эта деятельность координировалась и развивалась в правильном русле", - добавил Ковальчук. Отделение информационных технологий РАН в 2008 году было преобразовано в отделение нанотехнологий и информационных технологий, в котором Евгений Велихов был бессменным академиком-секретарем до недавнего времени, отметил Ковальчук.

https://ria.ru/20241206/velikhov-1987727138.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

технологии, россия, ссср, евгений велихов, михаил ковальчук, курчатовский институт, российская академия наук