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Велихов создал основу для развития ИИ, заявил Ковальчук - РИА Новости, 06.12.2024
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Наука
 
19:42 06.12.2024 (обновлено: 21:51 06.12.2024)
https://ria.ru/20241206/velihov-1987829500.html
Велихов создал основу для развития ИИ, заявил Ковальчук
Велихов создал основу для развития ИИ, заявил Ковальчук - РИА Новости, 06.12.2024
Велихов создал основу для развития ИИ, заявил Ковальчук
Академик Евгений Велихов в свое время создал государственную основу для развития информационных технологий в России, заявил президент Национального... РИА Новости, 06.12.2024
2024-12-06T19:42
2024-12-06T21:51
наука
технологии
россия
ссср
евгений велихов
михаил ковальчук
курчатовский институт
российская академия наук
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МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Академик Евгений Велихов в свое время создал государственную основу для развития информационных технологий в России, заявил президент Национального исследовательского центра "Курчатовский институт" Михаил Ковальчук. Выдающийся ученый, почетный президент Курчатовского института Евгений Велихов скончался в четверг на 90-м году жизни. "Мы с Евгением Павловичем Велиховым познакомились в самом начале 1980-х годов. В то время он был молодым вице-президентом Академии наук СССР. У себя в маленьком кабинете в Президиуме АН он с 1981 года каждую среду собирал камерный семинар, где обсуждались проблемы того, что сегодня называется "искусственным интеллектом", компьютеров, микроэлектроники, происходил настоящий мозговой штурм", - написал Ковальчук. Его слова приведены на сайте Курчатовского института. "Вот из такого, казалось бы, частного дела, фактически выросла вся дальнейшая деятельность в области микроэлектроники и отделение информационных технологий Академии наук. То есть Евгений Павлович сразу создал государственную основу для того, чтобы эта деятельность координировалась и развивалась в правильном русле", - добавил Ковальчук. Отделение информационных технологий РАН в 2008 году было преобразовано в отделение нанотехнологий и информационных технологий, в котором Евгений Велихов был бессменным академиком-секретарем до недавнего времени, отметил Ковальчук.
https://ria.ru/20241206/velikhov-1987727138.html
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технологии, россия, ссср, евгений велихов, михаил ковальчук, курчатовский институт, российская академия наук
Наука, Технологии, Россия, СССР, Евгений Велихов, Михаил Ковальчук, Курчатовский институт, Российская академия наук
Велихов создал основу для развития ИИ, заявил Ковальчук

Ковальчук: Велихов создал основу для развития информационных технологий в России

© РИА Новости / Владимир Вяткин | Перейти в медиабанкЕвгений Велихов
Евгений Велихов - РИА Новости, 1920, 06.12.2024
© РИА Новости / Владимир Вяткин
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Евгений Велихов. Архивное фото
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МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Академик Евгений Велихов в свое время создал государственную основу для развития информационных технологий в России, заявил президент Национального исследовательского центра "Курчатовский институт" Михаил Ковальчук.
Выдающийся ученый, почетный президент Курчатовского института Евгений Велихов скончался в четверг на 90-м году жизни.
Евгений Велихов - РИА Новости, 1920, 06.12.2024
Ковальчук заявил об огромном значении научных работ Велихова
Вчера, 14:46
"Мы с Евгением Павловичем Велиховым познакомились в самом начале 1980-х годов. В то время он был молодым вице-президентом Академии наук СССР. У себя в маленьком кабинете в Президиуме АН он с 1981 года каждую среду собирал камерный семинар, где обсуждались проблемы того, что сегодня называется "искусственным интеллектом", компьютеров, микроэлектроники, происходил настоящий мозговой штурм", - написал Ковальчук. Его слова приведены на сайте Курчатовского института.
«
"Вот из такого, казалось бы, частного дела, фактически выросла вся дальнейшая деятельность в области микроэлектроники и отделение информационных технологий Академии наук. То есть Евгений Павлович сразу создал государственную основу для того, чтобы эта деятельность координировалась и развивалась в правильном русле", - добавил Ковальчук.
Отделение информационных технологий РАН в 2008 году было преобразовано в отделение нанотехнологий и информационных технологий, в котором Евгений Велихов был бессменным академиком-секретарем до недавнего времени, отметил Ковальчук.
Евгений Велихов - РИА Новости, 1920, 06.12.2024
Нарышкин назвал смерть Велихова невосполнимой утратой для мировой науки
Вчера, 20:05
 
НаукаТехнологииРоссияСССРЕвгений ВелиховМихаил КовальчукКурчатовский институтРоссийская академия наук
 
 
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