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Путин пожелал успехов победителям конкурса грантов имени Велихова - РИА Новости, 12.06.2025
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12:44 12.06.2025 (обновлено: 12:45 12.06.2025)
https://ria.ru/20250612/putin--2022469843.html
Путин пожелал успехов победителям конкурса грантов имени Велихова
Путин пожелал успехов победителям конкурса грантов имени Велихова - РИА Новости, 12.06.2025
Путин пожелал успехов победителям конкурса грантов имени Велихова
Президент России Владимир Путин пожелал успехов победителям конкурса грантов имени академика Евгения Велихова. РИА Новости, 12.06.2025
2025-06-12T12:44:00+03:00
2025-06-12T12:45:00+03:00
евгений велихов
россия
владимир путин
общество
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МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин пожелал успехов победителям конкурса грантов имени академика Евгения Велихова. "Отмечу в этой связи фундаментальные исследования софинансируют, наряду с государством, и наши ведущие компании, в том числе в рамках нового ежегодного конкурса грантов имени великого сына Отечества, мыслителя и подвижника, академика (Евгения - ред.) Велихова. Пользуясь случаем, хочу пожелать успехов первым победителям этого конкурса", - сказал Путин во время церемонии вручения государственных премий.
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евгений велихов, россия, владимир путин, общество
Евгений Велихов, Россия, Владимир Путин, Общество
Путин пожелал успехов победителям конкурса грантов имени Велихова

Путин пожелал успехов победителям конкурса грантов имени академика Велихова

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин на церемонии вручения государственных премий и медалей "Герой Труда" в Кремле
Президент РФ Владимир Путин на церемонии вручения государственных премий и медалей Герой Труда в Кремле - РИА Новости, 1920, 12.06.2025
© РИА Новости / POOL
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Президент РФ Владимир Путин на церемонии вручения государственных премий и медалей "Герой Труда" в Кремле
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МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин пожелал успехов победителям конкурса грантов имени академика Евгения Велихова.
"Отмечу в этой связи фундаментальные исследования софинансируют, наряду с государством, и наши ведущие компании, в том числе в рамках нового ежегодного конкурса грантов имени великого сына Отечества, мыслителя и подвижника, академика (Евгения - ред.) Велихова. Пользуясь случаем, хочу пожелать успехов первым победителям этого конкурса", - сказал Путин во время церемонии вручения государственных премий.
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