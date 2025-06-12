https://ria.ru/20250612/putin--2022469843.html

Путин пожелал успехов победителям конкурса грантов имени Велихова

Путин пожелал успехов победителям конкурса грантов имени Велихова - РИА Новости, 12.06.2025

Путин пожелал успехов победителям конкурса грантов имени Велихова

Президент России Владимир Путин пожелал успехов победителям конкурса грантов имени академика Евгения Велихова. РИА Новости, 12.06.2025

2025-06-12T12:44:00+03:00

2025-06-12T12:44:00+03:00

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евгений велихов

россия

владимир путин

общество

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МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин пожелал успехов победителям конкурса грантов имени академика Евгения Велихова. "Отмечу в этой связи фундаментальные исследования софинансируют, наряду с государством, и наши ведущие компании, в том числе в рамках нового ежегодного конкурса грантов имени великого сына Отечества, мыслителя и подвижника, академика (Евгения - ред.) Велихова. Пользуясь случаем, хочу пожелать успехов первым победителям этого конкурса", - сказал Путин во время церемонии вручения государственных премий.

https://ria.ru/20250327/putin-2007797017.html

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евгений велихов, россия, владимир путин, общество