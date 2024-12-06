Ковальчук заявил об огромном значении научных работ Велихова
Ковальчук: вклад Велихова в работы термоядерному синтезу признан всем миром
Евгений Велихов. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Академик Евгений Велихов сыграл огромную, признанную всем миром роль в развитии работ по управляемому термоядерному синтезу, заявил президент Национального исследовательского центра "Курчатовский институт" Михаил Ковальчук.
Выдающийся ученый, почетный президент Курчатовского института Евгений Велихов скончался в четверг на 90-м году жизни.
"В 1961 году Евгений Павлович пришел на работу в Курчатовский институт. Прежде всего, имя Велихова связано с термоядерным синтезом, его даже называли "человек-токамак". Действительно, его роль в развитии этого направления огромна, признана всем миром – вспомним только международный проект токамака ИТЭР, у истоков которого стоял Евгений Павлович", - написал Ковальчук. Его слова приведены на сайте Курчатовского института.
"Но меня всегда восхищало, как он занимался десятками разных, казалось бы, далеких друг от друга направлений: лазеры, МГД-генераторы, управляемый термоядерный синтез, информационные технологии, контроль ядерных взрывов, арктический шельф, нефтяная платформа "Приразломная", важнейшая деятельность в Общественной палате, Академии наук, ликвидации после аварии на ЧАЭС", - добавил Ковальчук.
По его словам, научная карьера Велихова развивалась стремительно: в 30 лет сразу доктор наук, минуя кандидата, в 33 года – член-корреспондент, еще не было сорока лет – академик, а также самый молодой вице-президент Академии наук СССР.
"Если перечислить все те позиции, посты, награды, которых достиг Евгений Павлович, этого хватило бы на десяток выдающихся людей, ученых", - отметил Ковальчук.
Матвиенко назвала Велихова настоящим патриотом
Вчера, 13:26