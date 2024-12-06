https://ria.ru/20241206/velikhov-1987727138.html

Ковальчук заявил об огромном значении научных работ Велихова

Ковальчук заявил об огромном значении научных работ Велихова - РИА Новости, 06.12.2024

Ковальчук заявил об огромном значении научных работ Велихова

Академик Евгений Велихов сыграл огромную, признанную всем миром роль в развитии работ по управляемому термоядерному синтезу, заявил президент Национального... РИА Новости, 06.12.2024

2024-12-06T14:46

2024-12-06T14:46

2024-12-06T15:36

наука

евгений велихов

михаил ковальчук

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МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Академик Евгений Велихов сыграл огромную, признанную всем миром роль в развитии работ по управляемому термоядерному синтезу, заявил президент Национального исследовательского центра "Курчатовский институт" Михаил Ковальчук.Выдающийся ученый, почетный президент Курчатовского института Евгений Велихов скончался в четверг на 90-м году жизни."В 1961 году Евгений Павлович пришел на работу в Курчатовский институт. Прежде всего, имя Велихова связано с термоядерным синтезом, его даже называли "человек-токамак". Действительно, его роль в развитии этого направления огромна, признана всем миром – вспомним только международный проект токамака ИТЭР, у истоков которого стоял Евгений Павлович", - написал Ковальчук. Его слова приведены на сайте Курчатовского института."Но меня всегда восхищало, как он занимался десятками разных, казалось бы, далеких друг от друга направлений: лазеры, МГД-генераторы, управляемый термоядерный синтез, информационные технологии, контроль ядерных взрывов, арктический шельф, нефтяная платформа "Приразломная", важнейшая деятельность в Общественной палате, Академии наук, ликвидации после аварии на ЧАЭС", - добавил Ковальчук.По его словам, научная карьера Велихова развивалась стремительно: в 30 лет сразу доктор наук, минуя кандидата, в 33 года – член-корреспондент, еще не было сорока лет – академик, а также самый молодой вице-президент Академии наук СССР."Если перечислить все те позиции, посты, награды, которых достиг Евгений Павлович, этого хватило бы на десяток выдающихся людей, ученых", - отметил Ковальчук.

https://ria.ru/20241206/velikhov-1987725087.html

https://ria.ru/20241206/matvienko-1987706942.html

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Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

евгений велихов, михаил ковальчук