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В Курчатовском институте прокомментировали смерть Велихова - РИА Новости, 06.12.2024
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03:40 06.12.2024
https://ria.ru/20241206/velikhov-1987639143.html
В Курчатовском институте прокомментировали смерть Велихова
В Курчатовском институте прокомментировали смерть Велихова - РИА Новости, 06.12.2024
В Курчатовском институте прокомментировали смерть Велихова
Академик Евгений Велихов был одним из ведущих мировых ученых по физике плазмы, говорится в сообщении Национального исследовательского центра "Курчатовский... РИА Новости, 06.12.2024
2024-12-06T03:40
2024-12-06T03:40
ссср
евгений велихов
курчатовский институт
российская академия наук
итэр
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МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Академик Евгений Велихов был одним из ведущих мировых ученых по физике плазмы, говорится в сообщении Национального исследовательского центра "Курчатовский институт". Почетный президент Курчатовского института Велихов скончался в четверг на 90-м году жизни. "Один из ведущих мировых специалистов в области физики плазмы", - отмечается в сообщении в официальном Telegram-канале Курчатовского института. Научный руководитель исследований по управляемому термоядерному синтезу в СССР (с 1973 г.). Инициатор (в 1977 г.) и один из руководителей (с 1992 г.) международного проекта по освоению термоядерной энергии ITER. "Курчатовец на протяжении более 60 лет (с 1961 г.). С 1989 по 2015 г. возглавлял Институт в должности сначала директора, потом – президента", - говорится в публикации. В 1977-1996 гг. Велихов был вице-президентом Академии наук СССР, затем Российской академии наук, инициатор создания Отделения информатики и вычислительной техники (ныне – Отделение нанотехнологий и информационных технологий). Участник ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС. Герой Социалистического Труда, Герой Труда Российской Федерации, обладатель многих других государственных наград.
https://ria.ru/20241003/bugaev-1976235993.html
https://ria.ru/20240819/sergienko-1967130535.html
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ссср, евгений велихов, курчатовский институт, российская академия наук, итэр
СССР, Евгений Велихов, Курчатовский институт, Российская академия наук, ИТЭР
В Курчатовском институте прокомментировали смерть Велихова

Курчатовский институт: Велихов был одним из ведущих ученых по физике плазмы

© РИА Новости / Федоренко ВладимирЕвгений Велихов
Евгений Велихов - РИА Новости, 1920, 06.12.2024
© РИА Новости / Федоренко Владимир
Евгений Велихов. Архивное фото
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МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Академик Евгений Велихов был одним из ведущих мировых ученых по физике плазмы, говорится в сообщении Национального исследовательского центра "Курчатовский институт".
Почетный президент Курчатовского института Велихов скончался в четверг на 90-м году жизни.
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"Один из ведущих мировых специалистов в области физики плазмы", - отмечается в сообщении в официальном Telegram-канале Курчатовского института.
Научный руководитель исследований по управляемому термоядерному синтезу в СССР (с 1973 г.). Инициатор (в 1977 г.) и один из руководителей (с 1992 г.) международного проекта по освоению термоядерной энергии ITER.
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"Курчатовец на протяжении более 60 лет (с 1961 г.). С 1989 по 2015 г. возглавлял Институт в должности сначала директора, потом – президента", - говорится в публикации.
В 1977-1996 гг. Велихов был вице-президентом Академии наук СССР, затем Российской академии наук, инициатор создания Отделения информатики и вычислительной техники (ныне – Отделение нанотехнологий и информационных технологий).
Участник ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС.
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