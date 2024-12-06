https://ria.ru/20241206/velikhov-1987639143.html

В Курчатовском институте прокомментировали смерть Велихова

В Курчатовском институте прокомментировали смерть Велихова - РИА Новости, 06.12.2024

В Курчатовском институте прокомментировали смерть Велихова

Академик Евгений Велихов был одним из ведущих мировых ученых по физике плазмы, говорится в сообщении Национального исследовательского центра "Курчатовский... РИА Новости, 06.12.2024

2024-12-06T03:40

2024-12-06T03:40

2024-12-06T03:40

ссср

евгений велихов

курчатовский институт

российская академия наук

итэр

https://cdnn21.img.ria.ru/images/15388/34/153883464_0:473:3225:2287_1920x0_80_0_0_74a271783425c77151aa107446cfc415.jpg

МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Академик Евгений Велихов был одним из ведущих мировых ученых по физике плазмы, говорится в сообщении Национального исследовательского центра "Курчатовский институт". Почетный президент Курчатовского института Велихов скончался в четверг на 90-м году жизни. "Один из ведущих мировых специалистов в области физики плазмы", - отмечается в сообщении в официальном Telegram-канале Курчатовского института. Научный руководитель исследований по управляемому термоядерному синтезу в СССР (с 1973 г.). Инициатор (в 1977 г.) и один из руководителей (с 1992 г.) международного проекта по освоению термоядерной энергии ITER. "Курчатовец на протяжении более 60 лет (с 1961 г.). С 1989 по 2015 г. возглавлял Институт в должности сначала директора, потом – президента", - говорится в публикации. В 1977-1996 гг. Велихов был вице-президентом Академии наук СССР, затем Российской академии наук, инициатор создания Отделения информатики и вычислительной техники (ныне – Отделение нанотехнологий и информационных технологий). Участник ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС. Герой Социалистического Труда, Герой Труда Российской Федерации, обладатель многих других государственных наград.

https://ria.ru/20241003/bugaev-1976235993.html

https://ria.ru/20240819/sergienko-1967130535.html

https://ria.ru/20240409/khiggs-1938948120.html

ссср

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

ссср, евгений велихов, курчатовский институт, российская академия наук, итэр